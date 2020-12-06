Разработан неинвазивный тест для выявления фиброза печени

Рубцы и накопление жира в печени трудно обнаружить, но новое устройство может помочь выявить эти признаки заболевания на ранней стадии © MIT.

Накопление жира в клетках печени может привести к серьезным проблемам, включая воспаление, желтуху и, в более тяжелых случаях, цирроз и печеночную недостаточность. Но жировую болезнь печени трудно обнаружить до того, как начнут появляться такие симптомы, как усталость и вздутие живота, поэтому исследователи работают над способами диагностики этого состояния на более ранней стадии.

Новое устройство от группы ученых Массачусетского технологического института может предложить путь вперед, с возможностью неинвазивного обнаружения признаков заболевания с высокой степенью точности.

Когда Клетки печени начинают накапливать слишком много жира и воспаляются, они начинают создавать рубцовую ткань – состояние, известное как фиброз печени. Это предшественник состояний, упомянутых выше, и в настоящее время единственный способ окончательно диагностировать фиброз – это биопсия, которая является инвазивной и может быть неточной, поскольку рубцы не могут быть равномерно распределены во всех тканях органа.

Ученые Массачусетского технологического института, возможно, нашли более простой способ проверить фиброз печени, применив технологию, первоначально разработанную для измерения уровня гидратации у пациентов, находящихся на диализе. Для анализа уровня жидкости в скелетных мышцах устройство использует ядерный магнитный резонанс (ЯМР) для обнаружения изменений в магнетизме атомов водорода воды в ткани.

Поскольку вода движется медленнее, когда она взаимодействует с жировой тканью или фиброзом, команда заподозрила, что детектор можно использовать для обнаружения признаков заболевания печени, отслеживая, как вода распространяется через орган.

«Если вы посмотрите, как изменяется намагниченность, вы сможете смоделировать, насколько быстро движутся протоны», – говорит старший автор работы Майкл Цима. «Те случаи, когда намагниченность не уходит очень быстро, будут теми, где коэффициент диффузии будет низким, и они будут наиболее фиброзными».

Команда ученых использовала ЯМР-детектор, который достаточно мал, чтобы его можно было разместить на столе, для сканирования на глубину около 6 мм от поверхности кожи мышей. Этого было достаточно, чтобы проанализировать их печень и скелетную мускулатуру грызунов, при этом оказалось, что методика способна идентифицировать фиброз с точностью до 86 процентов и жировую болезнь печени с точностью до 92 процентов. Применяя его к ткани печени человека, детектор обнаружил фиброз с точностью 93%.

Сейчас исследователи работают над версией устройства, которое сможет проникать глубже в кожу, что, по их словам, будет необходимо для тестирования на людях. Если это сработает, технологию можно будет предложить способ обнаружения фиброза на ранних стадиях, оставляя дверь открытой для более эффективных методов лечения.

«Поскольку это неинвазивный тест, вы можете обследовать людей еще до того, как у них появятся явные симптомы нарушения функции печени, и вы сможете сказать, у кого из этих пациентов был фиброз», – говорит Майкл Сима.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Biomedical Engineering.