Из-за чего в едущем транспорте часто хочется спать?

Из-за плавных движений люди хотят спать и это очень странное явление

Во время поездок на автобусе или поезде многих людей начинает клонить в сон. Это очень распространенное явление, поэтому логично предполагать, что укачивание во время езды каким-то образом влияет на организм. Причем не только на человеческий, но и на организмы мышей. Изучением этого явления ученые занимаются уже много лет подряд и недавно американские исследователи сделали заметный прорыв в этом деле. Они провели эксперимент и выяснили, что помимо людей и мышей укачивание усыпляет даже некоторых видов мух. Так как мозги насекомых очень маленькие, ученым гораздо легче определить, на какие именно нейронные связи воздействуют плавные движения. Еще немного и нас станет известно, почему именно укачивание заставляет людей и животных спать. А пока давайте рассмотрим несколько интересных фактов об этом явлении и узнаем, какой именно эксперимент провели ученые.

Почему укачивание усыпляет?

О проведенном эксперименте и его результатах было рассказано в научном журнале Cell Reports. Люди уже с давних времен заметили, что если младенцев качать на руках, они быстрее засыпают. Но при этом никому до сих пор неизвестно, почему плавные движения настолько сильно расслабляют человеческий организм. И ведь этот трюк работает с людьми всех возрастов. Ведь со всеми бывало, что во время долгой поездки в автобусе или поезде, начинало сильно клонить в сон? Из-за возникающих вибраций в человеческом организме явно возникают какие-то изменения и это явление важно изучить как можно более подробнее.

Ученые до сих пор не знают, как «убаюкивание» влияет на мозг

Изучать влияние плавных движений на организм на примере человеческого мозга сложно из-за его больших размеров. В ходе некоторых исследований ученые выяснили, что «убаюкивание» таким же успокаивающим образом влияет и на организмы мышей. Но и их мозги не настолько маленькие, чтобы быстро изучить загадочное явление. Ученым стало интересно, как на укачивание реагируют дрозофилы — плодовые мухи, на которых часто ставятся научные эксперименты.

Между сном людей и мышей есть много общего

Как спят мухи?

По словам автора проведенного исследования Кюнхи Коха (Kyunghee Koh), они поместили одну муху на вибрирующую поверхность и наблюдали за ее реакцией. Сначала в ответ на вибрацию муха активничала и явно не понимала, что происходит. Но потом она начала успокаиваться и, в конце концов, уснула. По мнению авторов научной работы, насекомое просто привыкло к новым условиям и поняло, что вибрация никак ей не навредит. При этом, по каким-то причинам, она настолько утратила бдительность, что уснула.

Иллюстрация, сделанная авторами научной работы

Исследователи пришли к выводу, что мухи спят почти так же, как и люди. Более того, после «убаюкивания» муха вела себя гораздо бодрее, как будто спала лучше, чем обычно. При этом внезапно включившийся свет и громкие звуки будят муж так же быстро, как и людей. Эти особенности делают дрозофилов еще более полезными для науки созданиями. Ученые часто используют их в экспериментах, потому что они обладают небольшими размерами и коротким жизненным циклом. А это значит, что на их примере можно проверять влияние различных раздражителей. Есть также учесть, что их легко культивировать, они как будто вообще созданы для науки.

Муха-дрозофил

Так как сон этих мух оказался очень похож на человеческий, ученые собираются провести еще несколько экспериментов. В их рамках они хотят выяснить, на какие именно участки мозга влияют легкие покачивания. Выяснив это, ученые смогут догадаться, как именно такие движения влияют на человеческий организм. Когда эта тайна будет разгадана, исследователи смогут использовать полученные знания для лечения бессонницы и других проблем со сном. Вдобавок ко всему этому, авторы научной работы планируют выяснить, как на качество сна влияют свет, звуки и запахи.

Ученые постоянно изучают влияние сна на организм человека. Поэтому не удивительно, что на нашем сайте полно статей на эту тему. Недавно моя коллега Любовь Соковикова рассказала, как ночь в одной постели с любимым человеком влияет на качество сна. Как и предполагалось, сон с близким человеком сказывается на организме очень хорошо. Но в чем именно заключается польза? Узнать ответ можно прочитав эту статью.