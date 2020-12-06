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Какие хронотипы существуют кроме «сов» и «жаворонков»?

Какие хронотипы существуют кроме «сов» и «жаворонков»?

Помимо «сов» и «жаворонков» существуют и «голуби»

В зависимости от распорядка дня, людей обычно делят на два типа — «сов» и «жаворонков». Если человек ложится спать после полуночи и просыпается только к обеду, то он относится к «совам». Если же он привык ложиться примерно в 10 вечера и утром легко встает без будильника, он образцовый «жаворонок». Эти особенности суточных ритмов человека и животных называются хронотипами. Многим людям известны только два хронотипа, но на самом деле их три. А некоторые исследователи вообще склонны считать, что в мире существует гораздо больше хронотипов, около семи. В рамках данной статьи предлагаю разобраться, какие хронотипы существуют и каким образом можно определить, к какому типу людей вы относитесь.

 

Какие бывают хронотипы?

Впервые о существовании хронотипов ученые всерьез заговорили примерно в 1970 году. Уже в те времена было выделено три хронотипа со следующими особенностями:

  • «жаворонки», которые рано ложатся спать и легко пробуждаются по утрам даже без будильника. Обычно они продуктивны в первой половине дня, а после полудня они становятся менее энергичными;
  • «совы», которые ложатся спать после полуночи и просыпаются только после 9 утра. Пик их активности приходится на вечер и ночь;
  • «голуби», которые являются чем-то средним между упомянутыми выше типами. Они ложатся спать за несколько часов до полуночи и просыпаются на пару часов позже «жаворонков».

Но немецкие ученые считают, что в мире существует семь хронотипов. Они дают более точное определение людям с разным распорядком дня. Если придерживаться их точки зрения, то список будет выглядеть так:

  • слабый поздний, умеренно поздний и экстремально поздний хронотипы, которые можно считать подтипами «сов»;
  • экстремально ранний и умеренно ранний хронотипы — подтипы «жаворонков»;
  • слабый ранний и нормальный хронотипы, которые относятся к «голубям».

Необходимость в выделении дополнительных хронотипов была необходима потому, что в ходе опросов некоторые люди не могли на 100% отнести себя ни к одному из трех типов. Некоторые люди считают себя «жаворонками», но просыпаются не в 6 утра, а где-то в 4 — они явно относятся к экстремально раннему хронотипу. Или, например, многие «совы» ложатся не в полность, а под утро — это экстремально поздний хронотип.

Влияние хронотипа на жизнь

В раннем возрасте почти все люди являются «жаворонками». Вспомните свое детство — вы наверняка ложились в 9 вечера. Но со временем хронотип многих людей меняется и если человек в детстве ложился рано, с возрастом он начинает ложиться все позже. В основном это связано с тем, что этого требует социальная жизнь. Ритм современности лучше всего подходит для «жаворонков» и «голубей», потому что люди обычно работают утром и днем, а вечером отдыхают. Такие условия труднее всего даются «совам», которые вынуждены рано вставать и бодриться при помощи кофе. Судя по всему, именно поэтому они и обладают сравнительно слабым здоровьем, потому что часто не высыпаются и злоупотребляют кофе.

Какие хронотипы существуют кроме «сов» и «жаворонков»?

Утро «сов» почти никогда не обходится без кофе

В 2012 году хронобиолог Тиль Реннеберг объявил, что «совами» и «жаворонками» люди рождаются, а не становятся. И то, что человеку проще просыпаться после 9 утра не значит, что он ленивый. Также он отметил, что ритм жизни, который не совпадает с хронотипом человека, плохо влияет на его здоровье. Но на данный момент никто не собирается на это обращать внимание и каждый человек обязан рано вставать и работать в светлое время суток. Впрочем, у «сов» есть возможность работать в ночную смену — это им дается легче, чем жаворонкам.

Какие хронотипы существуют кроме «сов» и «жаворонков»?

Хронотипы достались нам от предков

Считается, что хронотипы достались нам от наших далеких предков. Дело в том, что когда они жили в пещерах, ночью на них могли напасть хищники. Поэтому группа первобытных людей не могла спать вместе — часть из них бодрствовала, пока остальные отдыхали. После отдыха первые сменяли вторых. Эта необходимость стала настолько неотъемлемой частью жизни, что сохранилась чуть ли не на генном уровне.

К какому бы хронотипу не относился человек, ему очень важен отдых. И ученые считают, что всем нам стоило бы немного отдыхать в дневное время. В 2019 году моя коллега Любовь Соковикова рассказала о том, что дневной сон хорошо влияет на здоровье сердца. Но это не относится к людям старше 65 лет — им лучше больше спать ночью.

06 декабрь 2020 /
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