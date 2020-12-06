Космический туризм на воздушном шаре. Как такое возможно и сколько стоит?

В идеале, космический туризм на воздушном шаре будет выглядеть так

В будущем люди уже не смогут хвастаться друзьями своими поездками в разные страны мира. Сфера туризма постоянно развивается и в ближайшие несколько лет людям станут доступны туристические полеты в космос . Следует отметить, что под термином «космический туризм» не стоит понимать полеты на далекие планеты. В ближайшее время аэрокосмические компании смогут обеспечить только красивые виды на планету земля с высоты до 100 километров. Но даже эта услуга будет стоить по несколько тысяч долларов за одного пассажира, поэтому удовольствие будет не из дешевых. Недавно американская компания Space Perspective объявила, что уже в 2021 году начнет продажу билетов на полеты по орбите Земли при помощи воздушного шара. Но как именно будет осуществляться полет и во сколько тысяч долларов это обойдется?

космос на воздушном шаре

О грандиозных планах компании Space Perspective недавно рассказало издание Ars Technica. Штаб-квартира организации находится в Космическом центре Кеннеди, штат Флорида. Недавно она привлекла инвестиции в размере 7 миллионов долларов, благодаря чему уже в 2021 году сможет провести испытательный полет своего космического корабля Neptune. Внутри него есть место для одного пилота и восьми пассажиров, которые смогут подняться на высоту около 30 километров и провести там примерно два часа. На обратный спуск также потребуется около двух часов, поэтому люди вдоволь смогут насладиться видами нашей планеты.

Воздушный шар будет больше, чем корабль с пассажирами

Для поднятия на большую высоту будет использоваться воздушный шар диаметром с футбольное поле. А размер корабля Neptune в поперечнике составит 5 метров. Ожидается, что конструкция сможет взлетать не реже одного раза в неделю. При этом замене будет подлежать только воздушный шар. А сам корабль, скорее всего, будут просто мыть и проверять на работоспособность. После этого можно будет отправлять в туризм новую группу людей.

Хотели бы побывать внутри этого корабля?

Стоимость космического туризма

Продажа билетов начнется уже в 2021 году, но само осуществление полетов запланировано только на 2024 год. Точная стоимость полетов на воздушном шаре Space Perspective неизвестна, но соучредитель компании Джейн Пойнтер (Jane Poynter), что людям нужно ориентироваться на 125 000 долларов за одного пассажира. По текущему курсу это примерно 9,5 миллионов рублей. Получается, что несколько часов полета над Землей стоит почти как двухкомнатная квартира в Москве.

Стартовая площадка Space Perspective в представлении художника

Но это все равно дешевле, чем услуги космического туризма от других компаний. На данный момент активным развитием космического туризма занимаются компании Virgin Galactic и Blue Origin. Коммерческие полеты еще не начались, но способные к полетам корабли уже созданы. Компания Virgin Galactic планирует использовать самолет SpaceShipTwo, который способен подниматься на высоту около 90 километров над Землей. А Blue Origin разрабатывает ракету New Shepard, которая может запустить капсулу с туристами на высоту 105 километров. Обе компании хотят брать примерно 300 000 долларов за несколько минут невесомости и удивительные виды из иллюминатора. Услуги Space Perspective ясно стоят дешевле.

Чем интересен космический туризм?

Но стоить отметить, что услуги Space Perspective можно назвать космическим туризмом лишь с натяжкой. Разрабатываемый корабль Neptune сможет подниматься только на высоту 30 километров, то есть на стратосфере. На этой высоте обычно летают метеозонды, которые предназначены для изучения стратосферы. А космос начинается на высоте 100 километров, за пределами так называемой «линии Кармана». Пассажиры корабля Neptune, конечно же, смогут насладиться красивым видом на нашу планету. Но побывать в невесомости, как клиенты Virgin Galactic и Blue Origin, у них не получится.

Ну и наконец, остается вопрос — как компания Space Perspective собирается поднять корабль на высоту 30 километров? С технической точки зрения с этим у нее не должно возникнуть проблем. Дело в том, что компания не собирается использовать что-то вроде обычного воздушного шара, который способен подняться на высоту около 18 километров. Пассажиры будут подниматься в воздух на своего рода стратостате — устройстве, предназначенном для полетов в стратосферу.

Получится ли у компании Space Perspective осуществить задуманное, покажет время.