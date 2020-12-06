» » Космический туризм на воздушном шаре. Как такое возможно и сколько стоит?

Космический туризм на воздушном шаре. Как такое возможно и сколько стоит?

Космический туризм на воздушном шаре. Как такое возможно и сколько стоит?

В идеале, космический туризм на воздушном шаре будет выглядеть так

В будущем люди уже не смогут хвастаться друзьями своими поездками в разные страны мира. Сфера туризма постоянно развивается и в ближайшие несколько лет людям станут доступны туристические полеты в космос. Следует отметить, что под термином «космический туризм» не стоит понимать полеты на далекие планеты. В ближайшее время аэрокосмические компании смогут обеспечить только красивые виды на планету земля с высоты до 100 километров. Но даже эта услуга будет стоить по несколько тысяч долларов за одного пассажира, поэтому удовольствие будет не из дешевых. Недавно американская компания Space Perspective объявила, что уже в 2021 году начнет продажу билетов на полеты по орбите Земли при помощи воздушного шара. Но как именно будет осуществляться полет и во сколько тысяч долларов это обойдется?

 


В космос на воздушном шаре

О грандиозных планах компании Space Perspective недавно рассказало издание Ars Technica. Штаб-квартира организации находится в Космическом центре Кеннеди, штат Флорида. Недавно она привлекла инвестиции в размере 7 миллионов долларов, благодаря чему уже в 2021 году сможет провести испытательный полет своего космического корабля Neptune. Внутри него есть место для одного пилота и восьми пассажиров, которые смогут подняться на высоту около 30 километров и провести там примерно два часа. На обратный спуск также потребуется около двух часов, поэтому люди вдоволь смогут насладиться видами нашей планеты.

Космический туризм на воздушном шаре. Как такое возможно и сколько стоит?

Воздушный шар будет больше, чем корабль с пассажирами

Для поднятия на большую высоту будет использоваться воздушный шар диаметром с футбольное поле. А размер корабля Neptune в поперечнике составит 5 метров. Ожидается, что конструкция сможет взлетать не реже одного раза в неделю. При этом замене будет подлежать только воздушный шар. А сам корабль, скорее всего, будут просто мыть и проверять на работоспособность. После этого можно будет отправлять в туризм новую группу людей.

Космический туризм на воздушном шаре. Как такое возможно и сколько стоит?

Хотели бы побывать внутри этого корабля?


Стоимость космического туризма

Продажа билетов начнется уже в 2021 году, но само осуществление полетов запланировано только на 2024 год. Точная стоимость полетов на воздушном шаре Space Perspective неизвестна, но соучредитель компании Джейн Пойнтер (Jane Poynter), что людям нужно ориентироваться на 125 000 долларов за одного пассажира. По текущему курсу это примерно 9,5 миллионов рублей. Получается, что несколько часов полета над Землей стоит почти как двухкомнатная квартира в Москве.

Космический туризм на воздушном шаре. Как такое возможно и сколько стоит?

Стартовая площадка Space Perspective в представлении художника

Но это все равно дешевле, чем услуги космического туризма от других компаний. На данный момент активным развитием космического туризма занимаются компании Virgin Galactic и Blue Origin. Коммерческие полеты еще не начались, но способные к полетам корабли уже созданы. Компания Virgin Galactic планирует использовать самолет SpaceShipTwo, который способен подниматься на высоту около 90 километров над Землей. А Blue Origin разрабатывает ракету New Shepard, которая может запустить капсулу с туристами на высоту 105 километров. Обе компании хотят брать примерно 300 000 долларов за несколько минут невесомости и удивительные виды из иллюминатора. Услуги Space Perspective ясно стоят дешевле.

Чем интересен космический туризм?

Но стоить отметить, что услуги Space Perspective можно назвать космическим туризмом лишь с натяжкой. Разрабатываемый корабль Neptune сможет подниматься только на высоту 30 километров, то есть на стратосфере. На этой высоте обычно летают метеозонды, которые предназначены для изучения стратосферы. А космос начинается на высоте 100 километров, за пределами так называемой «линии Кармана». Пассажиры корабля Neptune, конечно же, смогут насладиться красивым видом на нашу планету. Но побывать в невесомости, как клиенты Virgin Galactic и Blue Origin, у них не получится.

Космический туризм на воздушном шаре. Как такое возможно и сколько стоит?

Космический туризм от Virgin Galactic строит дороже, но впечатления явно будут стоить этих денег

Ну и наконец, остается вопрос — как компания Space Perspective собирается поднять корабль на высоту 30 километров? С технической точки зрения с этим у нее не должно возникнуть проблем. Дело в том, что компания не собирается использовать что-то вроде обычного воздушного шара, который способен подняться на высоту около 18 километров. Пассажиры будут подниматься в воздух на своего рода стратостате — устройстве, предназначенном для полетов в стратосферу.

Получится ли у компании Space Perspective осуществить задуманное, покажет время.

06 декабрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
В начале 2021 года объявят имена новых космических туристов
Хочу все знать

В начале 2021 года объявят имена новых космических туристов

Уже в начале следующего года станут известны имена участников первого в истории группового полета на МКС с туристической целью на российском корабле «Союз»....
Virgin Galactic показала интерьер корабля для космического туризма
Хочу все знать

Virgin Galactic показала интерьер корабля для космического туризма

В ближайшие годы основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном (Richard Branson) компания Virgin Galactic хочет сделать туристические полеты в космос доступным развлечением. Любой человек,
Прототип космического корабля Starship прошел испытания с одним двигателем
Хочу все знать

Прототип космического корабля Starship прошел испытания с одним двигателем

Прототип корабля Starship под кодовым названием SN4 успешно прошел испытания с одним двигателем Raptor. Прошлые испытания SpaceX проводила в середине апреля — тогда еще прототип SN3 развалился на
Астронавты NASA полетят на МКС на корабле и ракете Space X
Хочу все знать

Астронавты NASA полетят на МКС на корабле и ракете Space X

Наверное все мы хотели бы покинуть планету прямо сейчас, однако сделать это смогут только двое: американские астронавты Херли и Бенкен. Оба астронавта – ветераны космических полетов, оба начинали как
Сборка Space Launch System и корабля Orion заморожены
Хочу все знать

Сборка Space Launch System и корабля Orion заморожены

НАСА приостановили работы по сборке ракеты-носителя «Space Launch System» и космического корабля «Orion», которые должны будут участвовать в миссиях...
Как долго нужно лететь до Луны на самом деле?
Хочу все знать

Как долго нужно лететь до Луны на самом деле?

Как известно, все пилотируемые полеты на спутник нашей планеты осуществлялись только на космических кораблях, по времени занимая около 3 дней 3 часов и 49 минут. Для огромного расстояния в 380 000
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ответ на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Америка-2020 как АтлантидаФизики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Американская компания Pfizer объявила о создании рабочей вакцины от коронавирусаПирамида Хеопса состоит из трёх пирамидХаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063Настоящий Монте-КристоЧем опасны идиоты?


Свежие Статьи
Байкальская нерпа охотится на планктон

Байкальская нерпа охотится на планктон

Старая Ладога оказалась больше, чем считалось

Старая Ладога оказалась больше, чем считалось

Как вовремя обнаружить жир в печени

Как вовремя обнаружить жир в печени

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+