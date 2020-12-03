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Развод в одностороннем порядке

Иногда супруги долго не живут вместе, но разводиться не торопятся. А когда возникает необходимость освободиться от семейных уз, оказывается, что вторая половина не может или не хочет являться в зал суда. Как получить развод в одностороннем порядке и возможно ли это, объясняют юристы на https://prorazvod.com/razvod-v-odnostoronnem-poryadke/.

Процедура развода

Сегодня многие пары, не успевшие родить совместных детей и обзавестись собственностью, предпочитают разводиться по упрощенной процедуре. Чтобы подать заявление, супругам даже не нужно встречаться – все происходит онлайн. Однако за свидетельством о прекращении брака пара должна явиться вместе.

В суде дело обстоит несколько сложнее. Развод в одностороннем порядке без присутствия мужа происходит по стандартному алгоритму. Если мужчина не желает отпускать супругу и поэтому не приходит на слушания, после третьей неявки граждан разведут заочно. У супруга будет 1 месяц, чтобы обжаловать постановление, пока оно не обрело законной силы. Однако если даже решение и отменят, а жена останется при своем мнении, расторжение брака состоится и будет окончательным.

В случае когда мужчина не против официального расставания, но в силу обстоятельств не может приехать для подачи заявления и на заседания, он может оформить свое согласие нотариально и выслать его второй половине по почте. За границей документ можно заверить в посольстве. Истица прикладывает бумагу к собственному заявлению и подает в канцелярию суда.

Часто помимо расторжения семейного союза в суде решаются вопросы относительно детей и общего добра. Гражданин, который не может присутствовать в зале суда лично, вправе уполномочить на представление своих интересов третье лицо. Права и обязанности представителя подтверждает доверенность, удостоверенная нотариусом. Гражданин вправе действовать строго в рамках, прописанных в документе.

В СК РФ определен ряд оснований для одностороннего разрыва брачного союза через ЗАГС. Женщина имеет право развестись административно если:

  1. Муж угодил в тюрьму на 3 и больше лет.
  2. Мужчина числится в списках пропавших без вести.
  3. Есть медицинское заключение о невменяемости супруга.

Заявление о разводе рассматривает суд, к которому территориально относится адрес прописки ответчика. Если женщина не знает, где проживает супруг, она должна подать документы в судебное учреждение по последнему месту пребывания гражданина, которое ей известно. Если заявитель не может оставить малолетнего ребенка для поездки в суд (к примеру, ответчик проживает в другом городе) или имеет инвалидность, она вправе обратиться за расторжением брака по месту своей регистрации.

03 декабрь 2020 /
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