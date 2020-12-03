Преимущества краски Flugger Flutex 2S

Flutex 2S - латексная краска с высоким содержанием ПВА.
Качественная специализированная краска для потолков в жилых и нежилых
обогреваемых объектах имеет очень высокую покрывающую способность. После
окрашивания поверхность становится однородной, насыщенной, презентабельной,
матовой, не отражает свет и не даёт блеска, при ярком освещении. Краска флютекс
2с - одна из самых высококачественных красок, подходящих для обработки потолка.
Основа из латекса обеспечивает прочную поверхность, которую
можно протирать влажной тканью, без применения моющих средств. Это средство
доступно в двух основных цветах - белом и чёрном, но при желании вы можете
подобрать и светлые тона.
Краска флютекс 2с понравится как новичкам, так и опытным
малярам: она легко наносится, не оставляет разводов, поскольку глубоко матовая,
скрывает пятна на поверхности и образует ровное покрытие со всех сторон.
Легко наносится, не оставляет следов красящих инструментов
- валиков, кистей.
Подходит для больших поверхностей с высоким освещением, может
скрыть мелкие дефекты.
Нанесение краски флютекс 2с осуществляется следующим
образом:
Перед нанесением рекомендуется грунтовать с применением
специального средства Flugger Sealer (особенно важно для меловых и легко
впитывающихся поверхностей).
Если на потолке появились протечки, пятна от никотина и
прочие, то поверхность следует загрунтовать специальным средством Flugger Stop
Primer. Иначе - на окрашенной поверхности могут появиться полосы.
Поверхность, перед нанесением краски должна быть сухой.
Интервал между нанесениями - 4 часа.
При окрашивании ультрамарином и чёрным, важно использовать
одну и ту же партию краски для всего объекта (все упаковки должны иметь
одинаковый номер партии). Также надо наносить средство в одном направлении,
чтобы избежать пятен.
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