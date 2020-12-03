Преимущества краски Flugger Flutex 2S

Flutex 2S - латексная краска с высоким содержанием ПВА. Качественная специализированная краска для потолков в жилых и нежилых обогреваемых объектах имеет очень высокую покрывающую способность. После окрашивания поверхность становится однородной, насыщенной, презентабельной, матовой, не отражает свет и не даёт блеска, при ярком освещении. Краска флютекс 2с - одна из самых высококачественных красок, подходящих для обработки потолка.

Основа из латекса обеспечивает прочную поверхность, которую можно протирать влажной тканью, без применения моющих средств. Это средство доступно в двух основных цветах - белом и чёрном, но при желании вы можете подобрать и светлые тона.

Краска флютекс 2с понравится как новичкам, так и опытным малярам: она легко наносится, не оставляет разводов, поскольку глубоко матовая, скрывает пятна на поверхности и образует ровное покрытие со всех сторон.

Краски флютекс 2с имеют следующие преимущества:

Однородная, глубокая матовая, неотражающая поверхность.

Равномерное покрытие под разными углами.

Не вызывает бликов, даже при ярком освещении.

Легко наносится, не оставляет следов красящих инструментов - валиков, кистей.

Подходит для больших поверхностей с высоким освещением, может скрыть мелкие дефекты.

Нанесение краски флютекс 2с осуществляется следующим образом:

Перед нанесением рекомендуется грунтовать с применением специального средства Flugger Sealer (особенно важно для меловых и легко впитывающихся поверхностей).

Если на потолке появились протечки, пятна от никотина и прочие, то поверхность следует загрунтовать специальным средством Flugger Stop Primer. Иначе - на окрашенной поверхности могут появиться полосы.

Поверхность, перед нанесением краски должна быть сухой.

Интервал между нанесениями - 4 часа.

При окрашивании ультрамарином и чёрным, важно использовать одну и ту же партию краски для всего объекта (все упаковки должны иметь одинаковый номер партии). Также надо наносить средство в одном направлении, чтобы избежать пятен.