Особенности краски Флютекс 2с

Флютекс 2с - глубоко матовая латексная краска,
модифицированная ПВА, с отличной кроющей способностью. Обеспечивает красивую,
однородную и неотражающую поверхность. Обладает очень высокими технологическими
свойствами окраски. Flutex 2S - это европейский знак экологической
безопасности. Предназначен для внутренних потолков, где требуется плоская,
гладкая, антибликовая поверхность, с минимальной текстурой. Особенно
рекомендуется для больших площадей с ярким освещением, комнат где могут быть заметны
следы от валиков и кистей, так как свет падает из окон на потолок. По сравнению
с другими красками для потолков, Flutex 2S как и дексо 5 является отличным продуктом для
ремонта и реставрации, активно используется на строительных площадках.
Выдерживает легкую чистку. В дополнение к белому, он доступна в черном и
ультрамариновом синем цвете, но не подлежат локальному ремонту.
Привлекательная, глубокая матовая, не
слепящая поверхность, даже при ярком свете. Не оставляет следов красящих
инструментов - валиков, кистей. Образуется ровное покрытие под любым углом.
Основание, перед покраской, должно быть чистым, сухим и
цельным. Для очистки используйте специальное средство Fluren 37 Basic Cleaner.
Нанесите Flügger Sealer на впитывающие и мелящиеся поверхности. Пятна от воды,
никотина и другие загрязнения (соки, кофе, маркеры и прочие) следует
изолировать краской Flügger Iso 5.
Наносить надо в 1-2 слоя кистью, валиком или распылителем.
При окраске черным или ультрамарином, используйте одинаковое
количество краски по всей поверхности. Наносите инструментом в одном
направлении, чтобы не допустить пятен. Стойкость к мытью: класс 3, в
соответствии с EN 13300.
Температура нанесения и высыхания: +5 C , при относительной
влажности 80%
Нанесённая краска высыхает за 2 часа.
Интервал покрытия составляет 4 часа.
Разбавлять эту краску надо водой. Также и очищать
инструменты надо водой.
Хранить краску надо в прохладном месте, , в плотно
закрытой таре, не замораживать.
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