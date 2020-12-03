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Особенности краски Флютекс 2с

Флютекс 2с - глубоко матовая латексная краска, модифицированная ПВА, с отличной кроющей способностью. Обеспечивает красивую, однородную и неотражающую поверхность. Обладает очень высокими технологическими свойствами окраски. Flutex 2S - это европейский знак экологической безопасности. Предназначен для внутренних потолков, где требуется плоская, гладкая, антибликовая поверхность, с минимальной текстурой. Особенно рекомендуется для больших площадей с ярким освещением, комнат где могут быть заметны следы от валиков и кистей, так как свет падает из окон на потолок. По сравнению с другими красками для потолков, Flutex 2S как и дексо 5 является отличным продуктом для ремонта и реставрации, активно используется на строительных площадках. Выдерживает легкую чистку. В дополнение к белому, он доступна в черном и ультрамариновом синем цвете, но не подлежат локальному ремонту.

Стоит перечислить преимущества Флютекс 2с.

  • Привлекательная, глубокая матовая, не слепящая поверхность, даже при ярком свете. Не оставляет следов красящих инструментов - валиков, кистей. Образуется ровное покрытие под любым углом.
  • Основание, перед покраской, должно быть чистым, сухим и цельным. Для очистки используйте специальное средство Fluren 37 Basic Cleaner. Нанесите Flügger Sealer на впитывающие и мелящиеся поверхности. Пятна от воды, никотина и другие загрязнения (соки, кофе, маркеры и прочие) следует изолировать краской Flügger Iso 5.
  • Наносить надо в 1-2 слоя кистью, валиком или распылителем.
  • При окраске черным или ультрамарином, используйте одинаковое количество краски по всей поверхности. Наносите инструментом в одном направлении, чтобы не допустить пятен. Стойкость к мытью: класс 3, в соответствии с EN 13300.
  • Температура нанесения и высыхания: +5 C , при относительной влажности 80%
  • Нанесённая краска высыхает за 2 часа.
  • Интервал покрытия составляет 4 часа.
  • Разбавлять эту краску надо водой. Также и очищать инструменты надо водой.
  • Хранить краску надо в прохладном месте, , в плотно закрытой таре, не замораживать.
03 декабрь 2020 /
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