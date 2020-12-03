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Краска Cap Arreghini K 81- настоящее Итальянское качество

Cap Arreghini K81 Universal - настоящая итальянская сверхпрочная краска для универсального использования как внутри, так и снаружи. Это водостойкая и паропроницаемая акриловая краска на водной основе, не представляет сложности в нанесении, отлично подходит для профессионального применения, поскольку характеризуется высокой совместимостью и адгезией к различным типам поверхностей (гипс, цемент, бетон, пластик и древесина), отличной покрывающей способностью.

Высокое качество этого средства гарантирует абсолютную защиту и стойкость цвета на открытом воздухе. Благодаря своим высоким эстетическим свойствам, оно также отлично подходит для применения в помещениях, где образует прочную и гибкую плёнку с высокой устойчивостью к пятнам и загрязнениям. Её можно с лёгкостью очищать обычными моющими средствами (после достижения высшего уровня прочности, спустя десять дней после нанесения).

АбсолюткапArreghini K81 имеет следующие неоспоримые преимущества:

  1. Высокая адгезия ко многим поверхностям.
  2. Устойчив к мытью.
  3. Используется для наружного и внутреннего применения.
  4. Устойчив к грязи.
  5. Высокая эластичность.

Подходит для защиты от воздействий окружающей среды, даже светлых оттенков, новых продуктов или процессов ремонта на основе щелочных поверхностей, таких как штукатурки, различного состава (цемент, известь, раствор, уровни теплоизоляции), бетон и фиброцемент в сельском хозяйстве, морской или промышленной сферах. Совместимый с бетоном и ЖБИ, он гарантирует достаточную, но не особую защиту. На внешних поверхностях, подверженных образованию плесени, водорослей и мха, добавьте 350 мл B25 на каждые 14 литров краски.

Заказать эти средства с доставкой можно по доступным ценам, в специализированных магазинах.

Реставрация на объемных поверхностях с применением Arreghini K81, осуществляется следующими способами:

  • Используйте кисть и скребок, чтобы удалить отслаивающуюся краску, остатки, другие неровности или изгибы, и промойте водой, под высоким давлением;
  • Заменить необходимые объёмные части покрытия.
  • Обработайте, если замечено образование плесени, мха.

Если не уверены в своих способностях, то всегда можете доверить эту работу опытным специалистам.

03 декабрь 2020 /
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