Ботинки Доктор Мартинс

Почему всем так нравится обувь этого бренда?

Маловероятно, что найдётся человек, который никогда не слышал об обуви бренда dr.martens. В течение последних 50 лет их носили многие мировые знаменитости, от панк-музыкантов до топ-моделей. Это действительно хороший подарок. Многие так же стремятся следить за выпуском моделей с новыми принтами и вышивкой, как весь мир ждёт презентации нового iPhone.

Практически все модели dr.martens имеют одну значимую особенность. Однако, сначала ботинки могут натирать вам. И чтобы пережить эти два-три дня с минимальными повреждениями, понадобится использовать пластырь. Однако, как только «адаптационный» период закончится, обувь примет форму стопы, станет легче и мягче. К тому же, независимо от формы стопы, типа пронации, наличия признаков и дефектов.

Обувь данной торговой марки, безусловно, имеет ортопедическую стельку, активно участвующую в процессе адаптации. Однако, в действительности, это не главное, ведь эту стельку используют и многие другие производители. Хитрость заключается в продуманном дизайне верха и особой обработке материалов. Вы тоже можете заказать эту обувь с доставкой на https://drmartens-official.com/muzhskie-botinki-dr-martens/

Конечно, в основе лежит фабрика с многоступенчатым контролем качества. Однако, за максимальную долговечность отвечают и не менее значимые критерии:

Антикоррозийная обработка люверсов.

Специальная технология соединения верха и подошвы - обычно используется не на крупных фабриках, а при производстве дорогих поделок.

Дополнительная прострочка каркаса.

Объективно говоря, обувь dr.martens не представлена в широком ассортименте. Однако воображение квалифицированных дизайнеров всегда вдохновляет общество. Коллекция Martеns регулярно пополняется новыми моделями, такими как сандалии или интересные коллаборации. Однако, главное направление работы - усовершенствовать классику нетипичными инструментами, вышивкой и принтами. Да, пока многие бренды каждый сезон выпускают десятки новых силуэтов, у этой марки всё равно остается классика. И многие люди высоко ценят такой подход.