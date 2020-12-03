Масоны. Вольные ли каменщики?
Раньше, в общем-то, как и сейчас многие телевизионные передачи пестрили различными историями про тайны мирового правительства, всемирный заговор и прочие интересные идеи, и мнения, которые простому российскому обывателю очень лихо заходили в качестве некой разрядки мозга после скучного трудового дня.
Как много версий и идей было выдвинуто и изучено прямо-таки вдоль и поперек незабвенными Игорем Прокопенко и Анной Чапман на телеканале «Рен-тв». Да чего стоит один только Сергей Дружко, со своим неповторимым поворотом головы и популярным взлетом на YouTube. Порой кажется, что про все эти заговоры и тайные ордена можно говорить вечно и тема не иссякнет. И, пожалуй, объективно это так и есть.
Сегодня мы хотели бы поговорить о такой интересной касте людей, как масоны. Наверняка многие наслышаны о них, а кто-то даже с твердой, непоколебимой уверенностью и высокомерным, всеобъемлющим взглядом смело может заявить, пропустив два-три стакана чего-то горячительного, что он давно является членом тайного, великого общества! Для начала, как обычно, давайте рассмотрим вообще терминологию и историю происхождения этого движения.
Вообще, правильно говорить «франкмасонство», углубляясь в корни и анализируя этимологию данного слова. Дело в том, что в английском варианте «freemason», а во французском «franc-macon» переводится как свободный (вольный) каменщик. То есть уже нужно понимать, что речь идет не о каких-то там столярах или плотниках, даже не о горняках и спасателях, а именно о такой узкой профессии, как каменщики. Что же, как говорится, «папы разные нужны, папы разные важны». Казалось бы, нам сейчас очень нужны врачи, например. Очень нужны хорошие и грамотные чиновники. Нужно, чтобы бизнесмены поднимали экономику страны, а не носились по налоговым и сдавали без конца отчеты и проверки. Видимо, нужны и каменщики, раз это так популярно. При чём, важно заметить, что не крепостные, а только вольные!
История создания тайных обществ берет своё начало еще в средних веках. По-видимому, следуя примеру тамплиеров или розенкрейцеров, в то время организовалось строительная гильдия каменщиков, которая, одухотворившись собственной идеологией, моральными устоями, правилами, уложениями и статутами, решила, объединившись, сделать этот мир чуточку лучше. На самом деле в силу того, что в тех обществах, которые многими десятилетиями подряд возводили величественные постройки, которые радуют глаз и по сей день, возникала некая субординация, правила поведения и кодексы нет ничего страшного и необычного. Важно то, что, как правило, среди них присутствовали архитекторы, инженеры, люди с математическим образованием и творческим складом ума, что уже говорит о наличии своего рода интеллигенции уже в то время.
И куда пойти, с кем пообщаться о высоком, полезном, нужном? Да и времени у россиян нет думать о чем-то полезном. Нет времени саморазвитием заниматься, книги читать. Только о том, чтобы выжить, основная масса и думает. Либо как выпить и покуролесить, а главное в тюрьму не загреметь. Вот и пытаются люди, думающие и развивающиеся, как-то объединяться. Ведь те, кто хочет нести свет будет стараться делать это всю жизнь.
Масонское движение появилось в России со времен Петра Великого. Однако в 1792 году императрица Екатерина Великая, усмотрев в деяниях масонов так называемое «опасное вольнодумство» приказала распустить все ложа и запретить масонство. Тем не менее, братства продолжали встречаться и вести свою деятельность. Многие ложа занимались исключительно просветительской деятельностью и благотворительностью, но были и те объединения, которые брали на себя ответственность организовывать многие политические и даже военные вопросы.
На самом деле, огромное количество известных писателей, архитекторов и предпринимателей как дореволюционной, так и послереволюционной России были членами тайных братств. Многие из них даже занимали передовые должности в правительстве. В частности, Александр Федорович Керенский с гордостью носил звание генерального секретаря масонской ложи и не скрывал этого. Да, в общем-то, и все американские президенты, начиная с Вашингтона, входили в различные масонские организации и структуры.
Очень интересен тот факт, что одним из основных принципов масонства является запрет на обсуждение религии и политики внутри братства. Тем не менее, вполне вероятно всё-таки, что без политики редко обходится, когда люди, воодушевленные властью, начинают влиять на внешнеполитические процессы, в том числе и войны. Также весьма интересно, что в соответствии с клятвой, которую дает новоиспеченный член масонской организации, он обязуется беспрекословно исполнять поручения старших мастеров, а также обязуется лжесвидетельствовать на суде, если его брату по масонству угрожает опасность. С одной стороны, безусловно, в этом есть человеческие принципы братства. С другой стороны, разве можно нести людям свет и благо, заранее руководствуясь принципами обмана?
Несколько противоречивые вещи получаются. И самое главное. Даже получая так называемую власть и поддержку братьев, есть ли какая-то гарантия того, что человек не потеряет свой холодный рассудок и не «наломает дров». Может ли это напоминать обезьяну с автоматом? Судя по тому, что двери масонских лож открыты практически для всех мужчин старше 21 года и хоть как-то разделяющих (или говорящих об этом) принципы масонства, то будем надеяться, что всё-таки в коалицию людей, стремящихся помочь этому миру, всё-таки требуется пройти серьезный отбор.
Что касается текущей численности, то в мире сейчас насчитывается более четырех миллионов членов братства. Все они, так или иначе, связаны между собой. И всё-таки, так как центр масонства сейчас находится во Франции, и очень много «старших» масонов могут командовать «младшими» братьями по всему миру, то получается, что если всё-таки речь будет идти о политических процессах, то российские братья будут вынуждены делать то, что «велят» старшие мастера. Вот только вопрос самый главный тогда остается открытым. А какие-же они тогда вольные, если воли своей нет?..
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