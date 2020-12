Рогатый карнотавр

На рисунке изображены два карнотавра (Carnotaurus sastrei) — крупных хищных динозавра, живших на территории Аргентины в конце мелового периода (72–69 млн лет назад). На заднем плане изображено стадо диплодоков (напишите в комментариях, что с ними не так). По разным оценкам, карнотавр был длиной от 7,5 до 9 метров и весил от 1,35 до 2 тонн.

Остатки динозавра нашли в 1984 году на ранчо под названием «Почо Састре» (Pocho Sastre) в провинции Чубут на юге Аргентины. Он сохранился довольно хорошо — по сути, утрачены только половина хвоста и нижняя часть задних конечностей. Остались даже отпечатки кожи, так что можно точно сказать: перьев у карнотавра не было. Окружающая порода была твердой, поэтому препаровка заняла много времени. В 1985 году аргентинский палеонтолог Хосе Бонапарте опубликовал краткое описание черепа и нижней челюсти, а полное описание окаменелости появилось только в 1990-м году. Видовое название дано в честь владельца ранчо Анхеля Састре. А родовое означает «хищный бык» и связано с самой заметной особенностью карнотавра — крупными рогами.

Найденные фрагменты скелета. Рисунок с сайта en.wikipedia.org

В жизни рога наверняка были покрыты кератиновым чехлом, так что они были крупнее, чем костяная основа, но насколько — сказать трудно. Ученые предполагают, что по структуре они напоминали рога современных полорогих, и кератиновый чехол мог удлинить их весьма существенно. Есть даже версия, что карнотавр мог использовать рога для охоты на жертв, хотя в таком случае это был бы единственный, невиданный в животном мире случай.

Разумеется, охота с помощью рогов — слишком экстравагантная гипотеза, и скорее всего рога служили для внутривидовых сражений. На это указывает еще одна особенность карнотавра: его носовые кости не гладкие, а шероховатые. Такая шероховатость остается от прохождения нервных пучков и кровеносных сосудов. Она возникает, когда эта часть морды в жизни покрыта жестким ороговевшим слоем. Так что даже без рогов морда карнотавра была твердая и грубая. По-видимому, самцы карнотавров бодались в борьбе за первенство, а роговое покрытие защищало морду от травм.

Череп карнотавра сверху и сбоку. Длина масштабного отрезка — 5 см. Рисунок из статьи R. Delcourt, 2018. Ceratosaur palaeobiology: new insights on evolution and ecology of the southern rulers

Еще одна особенность карнотавра — крошечные передние лапы. Есть масса мемов о передних лапах тираннозавра. Но на самом деле они были довольно мощными: один только бицепс передней лапы мог поднимать до 200 кг. Недавнее исследование показало, что передние лапы тираннозавр мог использовать в самых разных ситуациях: чтобы держать жертву, чтобы удерживать партнершу при спаривании, да и просто чтобы подняться с земли после сна. У карнотавра всё не так. Ему принадлежит почетный титул обладателя самых пропорционально коротких лап среди всех динозавров. Взгляните на рисунок: карнотавр даже не мог согнуть передние лапы в локте. Локтевая и лучевая кости по размеру почти как кости запястья:

Передняя левая лапа: (a) струтиомима, (b) тираннозавра, (c) карнотавра. Рисунок из книги D. E. Fastovsky, 2016. Dinosaurs: A Concise Natural History

А вот так это выглядит «вживую»:

Скелет карнотавра в Лос-Анджелесском музее естественной истории, раздел палеонтологии позвоночных (Vertebrate Paleontology). фото © Константин Рыбаков

Лапы карнотавра были настолько короткими, что итальянский палеонтолог Андреа Кау (Andrea Cau) даже предположил, что они могли быть полностью погружены в мышцы и кожу и не видны, подобно задним конечностям китов. Так что в охоте передние лапы ему не помогали. Зато помогала скорость. Дело в том, что в движении хищных динозавров принимала активнейшее участие хвостобедренная мышца (см. Caudofemoralis). Она есть практически у всех четвероногих животных с хвостом и отводит ногу назад, помогая делать шаг. Одним концом она крепится к бедренной кости, а другим — к особым отросткам хвостовых позвонков. В 2011 году канадские ученые Скотт Персонс (Scott Persons) и Филип Карри в статье с поэтическим названием «Демон скорости среди динозавров» проанализировали размеры этих отростков и показали, что у карнотавра были очень крупные хвостобедренные мышцы. Их относительный размер у него втрое больше, чем у орнитомима, и в полтора раза — чем у тираннозавра. Хвостобедренная мышца — главная отводящая мышца бедра. И, судя по ее огромному размеру, карнотавр мог резко срываться с места и быстро бежать. По мнению авторов статьи, он был одним из самых быстрых хищных динозавров. А уж в тогдашней Южной Америке и вовсе самым быстрым.

Схема разреза хвоста карнотавра. M. spinalis — остистая мышца; M. longissimus — длиннейшая мышца; M. ilio-ischiocaudalis — подвздошно-тазово-хвостовая мышца; M. caudofemoralis — хвостобедренная мышца. Рисунок из статьи W. S. Persons, P. J. Currie, 2011. Dinosaur Speed Demon: The Caudal Musculature of Carnotaurus sastrei and Implications for the Evolution of South American Abelisaurids

На кого же охотился наш безрукий, но резвый хищник? Тут мнения ученых расходятся. Одни пишут, что карнотавр наносил быстрые, но слабые укусы. Зрение у него было бинокулярное, что помогает лучше оценивать расстояние до цели. Значит, карнотавр охотился на мелкую добычу. Хотя ученые и не исключают, что он мог нападать и на крупных животных.

Напротив, другие ученые подсчитали, что сила укуса карнотавра была вдвое больше, чем у миссисипского аллигатора, бывшего рекордсмена по силе укуса среди современных животных (сейчас рекорд принадлежит гребнистому крокодилу). Поэтому предполагается, что карнотавр охотился на крупных животных, например, титанозавров. Карнотавр подбегал к жертве с раскрытой пастью и на бегу наносил режущие раны, при этом вся голова работала как топор или тесак. Впрочем, авторы исследования сами признают, что короткий высокий череп карнотавра не позволял ни нанести сколько-нибудь широкую рану, ни вырвать большой кусок мяса. Так что эффективность такой охоты всё еще под вопросом.

В конце мелового периода, когда жил карнотавр, континенты располагались уже почти как сегодня, разве что Индия еще не соединилась с Евразией. Южная Америка была отделена от Северной, поэтому там появилась своя, ни на что не похожая фауна. И пока по территории США бродили тираннозавры, высшим хищником меловой Аргентины был уникальный рогатый карнотавр.

Рисунок © Damir G. Martin с сайта damirgmartin.com.

Константин Рыбаков