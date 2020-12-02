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Qualcomm представил новый топовый процессор для смартфонов: Snapdragon 888

Qualcomm представил новый топовый процессор для смартфонов: Snapdragon 888
©Qualcomm

Процессоры Snapdragon высшего уровня обычно являются предпочтительным выбором для флагманских телефонов Android, и Qualcomm только что представил новый процессор (system-on-a-chip, SoC), который появится во многих телефонах 2021 года: Snapdragon 888.

Хотя SoC часто еще называют процессорами или мобильными процессорами (центральными процессорами), на самом деле они включают в себя множество других схем, помимо основного процессора, отсюда и название SoC.

Совершенно новый Snapdragon 888 является продолжением чипсетов Snapdragon 865 и Snapdragon 865 Plus этого года и содержит множество улучшений, отражающих меняющийся рынок смартфонов.

Например, на борту установлен новейший модем X60 5G от Qualcomm, и хотя чипы этого года также поддерживают 5G, новый набор микросхем будет работать быстрее и надежнее в сетях 5G.

То же самое и со встроенным искусственным интеллектом – это не новая функция для серии Snapdragon, но модель 888 сможет выполнять больше вычислений на основе AI за более короткий период времени.

Вычислительная фотография – обработка изображения, выполняемая после того, как фотография сделана, – теперь является стандартом для всех флагманских телефонов, и Snapdragon 888 поможет, захватив больше исходного материала одновременно. Чипсет способен снимать 2,7 гигапикселей в секунду, что эквивалентно 120 фотографиям с разрешением 12 МП, что на 35 процентов больше, чем у предыдущих процессоров Snapdragon.

Встроенная графика Adreno также получает обновление, как и следовало ожидать, теперь возможна частота до 144 кадров в секунду (для этого вам понадобится экран 144 Гц). Qualcomm заявляет, что это самый большой скачок производительности графического процессора, который когда-либо наблюдался в серии Snapdragon.

Производители телефонов, в том числе Asus, LG, Motorola, Realme, OnePlus, Oppo и Xiaomi, уже взяли на себя обязательство производить телефоны с Snapdragon 888 на борту.

02 декабрь 2020 /
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