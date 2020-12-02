Qualcomm представил новый топовый процессор для смартфонов: Snapdragon 888
Процессоры Snapdragon высшего уровня обычно являются предпочтительным выбором для флагманских телефонов Android, и Qualcomm только что представил новый процессор (system-on-a-chip, SoC), который появится во многих телефонах 2021 года: Snapdragon 888.
Хотя SoC часто еще называют процессорами или мобильными процессорами (центральными процессорами), на самом деле они включают в себя множество других схем, помимо основного процессора, отсюда и название SoC.
Совершенно новый Snapdragon 888 является продолжением чипсетов Snapdragon 865 и Snapdragon 865 Plus этого года и содержит множество улучшений, отражающих меняющийся рынок смартфонов.
Например, на борту установлен новейший модем X60 5G от Qualcomm, и хотя чипы этого года также поддерживают 5G, новый набор микросхем будет работать быстрее и надежнее в сетях 5G.
То же самое и со встроенным искусственным интеллектом – это не новая функция для серии Snapdragon, но модель 888 сможет выполнять больше вычислений на основе AI за более короткий период времени.
Вычислительная фотография – обработка изображения, выполняемая после того, как фотография сделана, – теперь является стандартом для всех флагманских телефонов, и Snapdragon 888 поможет, захватив больше исходного материала одновременно. Чипсет способен снимать 2,7 гигапикселей в секунду, что эквивалентно 120 фотографиям с разрешением 12 МП, что на 35 процентов больше, чем у предыдущих процессоров Snapdragon.
Встроенная графика Adreno также получает обновление, как и следовало ожидать, теперь возможна частота до 144 кадров в секунду (для этого вам понадобится экран 144 Гц). Qualcomm заявляет, что это самый большой скачок производительности графического процессора, который когда-либо наблюдался в серии Snapdragon.
Производители телефонов, в том числе Asus, LG, Motorola, Realme, OnePlus, Oppo и Xiaomi, уже взяли на себя обязательство производить телефоны с Snapdragon 888 на борту.
Новая технология сможет производить водород и кислород из соленой марсианской воды
Новый микроскоп использует “жуткое действие на расстоянии”
2D-материал помогает компьютерному чипу работать как нейрон
Фотография изображения в зеркале
Обнаружен новый вид динозавра
Новый мини-робот от американцев
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ