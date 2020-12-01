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Как организовать интернет на даче

 

Возможность работать удаленно дает потрясающее чувство свободы. Тем, кто предпочитает делать это в коттедже на даче, следует найти компанию и оператора, который специализируется на предоставлении быстрого доступа в интернет в загородных домах и других удаленных местах. На нашем сайте вы найдете ответ на вопрос, как установить интернет на даче и правильно его настроить.

Варианты подключения интернета на дачу

Рассмотрим, как организовать интернет на даче с помощью доступных технических решений:

  1. Спутниковый интернет. Вариант легко доступен, обеспечивает стабильное безопасное соединение. Практически в любой усадьбе есть доступ к спутниковому интернету, но стоит быть готовым платить достаточно высокую абонплату. Также проблемой такой связи является отсутствие безлимитных тарифов.
  2. Мобильный интернет. Подключение через оператора мобильной связи обеспечивает приличную скорость без таких проблем с задержкой, как через спутник. Вариант довольно популярный, если дача находится в зоне покрытия 3G и 4G. Далее придется приобрести устройство, которое сможет раздавать 3G/4G-интернет через Wi-Fi или обычный домашний Wi-Fi-роутер с поддержкой USB-модемов. Иногда для усиления сигнала дачники покупают усилительные устройства.
  3. Кабельный интернет. Если дача находится в таком коттеджном поселке, в который уже проведено оптоволокно, тогда проект может быть реализован. В ином случае проложить кабель на дачу будет слишком дорогостоящей затеей.
  4. WiMAX. Идеально подходит для дачников Московской области. Провайдеры используют беспроводной фиксированный радиодоступ. Пользователи, желающие провести беспроводной интернет на дачу в Подмосковье, часто используют этот вариант, поскольку их не могут не радовать тарифы с отсутствием ограничения трафика. Единственный минус – ограничение скорости.

Причины плохого сигнала

Выбирая приемлемый вариант подключения интернета, стоит узнать у соседей, какую технологию они используют и довольны ли качеством получаемых услуг.

На уровень сигнала беспроводной сети могут влиять:

  • расстояние от дома до базовой станции оператора – чем оно больше, тем сигнал слабее;
  • особенности постройки здания (железобетонные конструкции и металлическая мебель сильно ослабляют сигнал);
  • особенности рельефа.

Решить проблемы с нестабильным сигналом и плохой скоростью поможет установка усилителя. Если у вас нет опыта подключения проводного или беспроводного интернета, лучше обратиться к специалистам.

 

01 декабрь 2020 /
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