Гипоплазия молочных зубов: симптомы и лечение
Гипоплазия молочных зубов у ребенка – явление нечастое. Патология выражена как недоразвитие слоя эмали. Может сильно пострадать минеральный обмен в верхних слоях зуба. Со временем молочная единица будет истончаться и разрушаться. С развитием гипоплазии эмалевый слой больше не может защищать зуб. В запущенных формах патология переходит на дентинный слой. Подробно о заболевании и его разновидностях читайте на сайте https://stomatologist.info/prichiny-razrusheniya-zubov/.
Симптоматика заболевания
На начальной стадии заболевание распознать невозможно. Даже самые заботливые и внимательные родители не заподозрят его. Неровности и другие характерные дефекты сможет обнаружить только детский зубной врач. Зубная поверхность в ходе осмотра тщательно высушивается. Только так доктор заметит выраженные пятна и неровности. Характерные симптомы:
- Некоторые участки эмали могут светлеть или темнеть.
- Формируются пятна различных оттенков. Контуры обычно четкие. Такие явления можно спутать с начальной стадией кариеса.
- Появляются болезненные ощущения, когда зуб контактирует с кислой или холодной пищей.
- Возникает дискомфорт при воздействии воздуха.
Пораженные участки зуба не реагируют на специальные красители. Родителям будет сложно самостоятельно диагностировать заболевание у ребенка. Поэтому необходимо раз в полгода водить малыша на профилактический осмотр в детскую стоматологию.
Как лечится гипоплазия эмали молочных зубов у ребенка
Основная задача терапии – остановить патологический процесс. Также действия стоматолога будут направлены на устранение появившихся дефектов. В современных клиниках детям проводят такие процедуры:
- Реминерализация. На начальной стадии развития гипоплазии допускается лечение реминерализирующими гелями. Процедура совершенно безболезненна для детей. Врач наносит на зубную поверхность специальный состав. Он содержит минералы, которые замедляют процессы разрушения эмали.
- Фторирование. На пораженные участки доктор наносит пасту, содержащую семьдесят процентов фторидов. Состав абсолютно безопасен для детского организма.
- Пломбирование пораженных участков. Пломбы устанавливаются в целях эстетической реконструкции.
- Виниры. Детям старшего возраста могут назначить установку виниров. Целесообразность проведения процедуры определит лечащий врач. Тонкие накладки позволяют скрывать дефекты.
К оперативному вмешательству прибегают только в крайних случаях. Зуб подлежит удалению, если спасти его невозможно.
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