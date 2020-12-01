Гипоплазия молочных зубов: симптомы и лечение

Симптоматика заболевания

Гипоплазия молочных зубов у ребенка – явление нечастое. Патология выражена как недоразвитие слоя эмали. Может сильно пострадать минеральный обмен в верхних слоях зуба. Со временем молочная единица будет истончаться и разрушаться. С развитием гипоплазии эмалевый слой больше не может защищать зуб. В запущенных формах патология переходит на дентинный слой. Подробно о заболевании и его разновидностях читайте на сайте https://stomatologist.info/prichiny-razrusheniya-zubov/

На начальной стадии заболевание распознать невозможно. Даже самые заботливые и внимательные родители не заподозрят его. Неровности и другие характерные дефекты сможет обнаружить только детский зубной врач. Зубная поверхность в ходе осмотра тщательно высушивается. Только так доктор заметит выраженные пятна и неровности. Характерные симптомы:

Некоторые участки эмали могут светлеть или темнеть.

Формируются пятна различных оттенков. Контуры обычно четкие. Такие явления можно спутать с начальной стадией кариеса.

Появляются болезненные ощущения, когда зуб контактирует с кислой или холодной пищей.

Возникает дискомфорт при воздействии воздуха.

Пораженные участки зуба не реагируют на специальные красители. Родителям будет сложно самостоятельно диагностировать заболевание у ребенка. Поэтому необходимо раз в полгода водить малыша на профилактический осмотр в детскую стоматологию.

Как лечится гипоплазия эмали молочных зубов у ребенка

Основная задача терапии – остановить патологический процесс. Также действия стоматолога будут направлены на устранение появившихся дефектов. В современных клиниках детям проводят такие процедуры:

Реминерализация. На начальной стадии развития гипоплазии допускается лечение реминерализирующими гелями. Процедура совершенно безболезненна для детей. Врач наносит на зубную поверхность специальный состав. Он содержит минералы, которые замедляют процессы разрушения эмали.

Фторирование. На пораженные участки доктор наносит пасту, содержащую семьдесят процентов фторидов. Состав абсолютно безопасен для детского организма.

Пломбирование пораженных участков. Пломбы устанавливаются в целях эстетической реконструкции.

Виниры. Детям старшего возраста могут назначить установку виниров. Целесообразность проведения процедуры определит лечащий врач. Тонкие накладки позволяют скрывать дефекты.

К оперативному вмешательству прибегают только в крайних случаях. Зуб подлежит удалению, если спасти его невозможно.