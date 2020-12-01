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Достопримечательности Москвы: Храм Христа Спасителя

Это самый большой храм России, находящийся в Москве. Задуманный еще в 19 столетии, как мемориал русским воинам, победившим в Отечественной Войне 1812 года, храм имеет удивительную и сложную историю. Решение о строительстве этого храма в императорской России принял Александр I. По первому проекту, созданному архитектором Витбергом, собор намеривались построить на Воробьевых горах, и даже возвели фундамент под него. Однако, почва на территории Воробьевых гор не выдержала и стала проседать. Строительство было приостановлено, а Витберга даже отправили в ссылку.

Место, где и сейчас стоит церковь, было выбрано архитектором К.А. Тоном в 1839 году. В годы сталинского режима, здание было взорвано по указу Сталина, намеревавшегося на его месте построить Дворец Советов. Однако этим планам помешала Великая Отечественная Война. В 1960 году на месте церкви был выстроен спортивный бассейн «Москва» просуществовавший до 1994 года и лишь после реконструкции 90-х годов, на Рождество 2000 году состоялось торжественное открытие «нового» Храма Христа Спасителя.
Сегодня это самый большой храм России, вмещает 10 000 прихожан, его высота равна 103 метра, высота купола вместе с крестом 35 метров, а ширина около 80 метров.

Здание имеет форму равноконечного креста, что очень характерно для древнерусских храмов. Стены отделаны белым мрамора, декор фасада обильно украшен бронзовыми статуями. Внутренний интерьер завораживает своей красотой. Площадь искусно расписанных стен на православную тематику занимает 22 тыс. кв. м., покрытых сусальным золотом. Богатство внутреннего убранства поражает.

Сегодня Храм Христа Спасителя это целый комплекс, который включает в себя: верхний храм, нижний храм, стилобатную часть. Собор будет интересен для посещения, не только православным верующим, которые по достоинству оценят это величественное строение, но и гостям любого вероисповедания. Здесь есть интереснейший музей, а поднявшись на смотровую площадку от души можно насладиться захватывающей дух панорамой, открывающейся перед взором гостей.

Несмотря на неоднократную реконструкцию, храм и сегодня во многом схож со своим первоначальным проектом, как вечный памятник, воспевающий мужество и честь российского народа, сумевшего отстоять священную русскую землю от французских захватчиков. Именно бесконечная вера в Бога и была той движущей силой, давшей невероятная отвагу русским воинам, победившим в Отечественной Войне 1812 года.

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01 декабрь 2020 /
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