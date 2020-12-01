Ученые создали новый метод иммунотерапии для борьбы с раковыми опухолями

Художественная иллюстрация Т-клеток, применяющих механическую силу к раковым клеткам - спусковой крючок для новой системы иммунотерапии © my SCImage / 2020 EPFL

Исследователи EPFL продемонстрировали новый метод, позволяющий сделать иммунотерапию более эффективным и направленным лечением рака. Команда ученых разработала микрочастицы, содержащие лекарства, которые высвобождаются только тогда, когда Т-клетки физически сжимают их при контакте с раковыми клетками.

Наша собственная иммунная система – один из самых мощных инструментов в борьбе с раком, но ее часто нужно подталкивать. Иммунотерапия предлагает именно это, либо с помощью лекарств, которые привлекают дополнительные иммунные клетки к месту опухоли, либо путем удаления иммунных клеток, заряжая их против рака, а затем возвращая их в организм, чтобы приступить к работе.

Результаты оказались поразительными – когда это работает. К сожалению, терапия чаще всего терпит неудачу, а использование более сильной формы лечения может вызвать потенциально смертельную чрезмерную реакцию иммунной системы.

Для нового исследования команда ученых провела доказательство концепции метода, который увеличивает убивающую способность Т-клеток организма только при наличии рака. В то время как большинство методов иммунотерапии используют биохимические сигналы для запуска высвобождения лекарств, новая система полагается на новый спусковой механизм – физическое давление.

«Когда Т-клетки контактируют с раковыми клетками, они разрушают клетки, высвобождая химические соединения, а также применяя механическую силу», – говорит Ли Тан, ведущий автор исследования. «Механическая сила Т-клеток срабатывает только тогда, когда они касаются своих клеток-мишеней».

Исследователи начали с микрочастиц пористого кремнезема. Эти поры заполнены противораковыми препаратами и закрыты пробками из двухцепочечной ДНК. Идея состоит в том, что, когда Т-клетки вступают в контакт с раковыми клетками, они слегка сдавливают опухоли и микрочастицы, в результате чего разрушаются крышки ДНК и высвобождаются лекарства.

Этот метод был протестирован на человеческих клетках в культуре и на живых мышах, и в обоих случаях он значительно усилил противораковые эффекты Т-клеток.

В конечном итоге план состоит в том, чтобы уменьшить частицы до наномасштаба и адаптировать систему так, чтобы ее можно было прикрепить к Т-клеткам, перенести в целевое место и выпустить лекарства, чтобы помочь иммунной системе в борьбе с раком.

«На данный момент мы только завершили этап проверки концепции», – говорит Ли Тан. «Мы показали, что наша идея работает, но нам необходимо продолжить развитие технологии, прежде чем мы сможем начать проводить клинические испытания».

Исследование было опубликовано в журнале Material Horizons.