Анализ крови предсказывает риск развития болезни Альцгеймера

Анализы крови начинают показывать реальный потенциал как способ выявления болезни Альцгеймера на ее ранних стадиях, при этом ряд исследований за последние пару лет дали многообещающие результаты. К ним присоединяется новый тест, который может анализировать маркеры в крови людей с легкой потерей памяти, чтобы определить риск развития у них болезни Альцгеймера в течение двух-четырех лет.

Поскольку Болезнь Альцгеймера трудно диагностировать с помощью существующих методов, ее часто не удается выявить до тех пор, пока когнитивное снижение функций мозга, связанное с этим заболеванием, не произойдет должным образом. Таким образом, ведется поиск альтернатив дорогостоящим и инвазивным ПЭТ-сканированием и взятию проб жидкости, которые в настоящее время используются для измерения маркеров заболеваний, анализы крови становятся очень интересной возможностью.

Эти тесты предназначены для сканирования крови на предмет ранних признаков заболевания, таких как токсичные белки, называемые тау-белок и бета-амилоид, в то время как другие проводят поиск белков, которые неправильно свернуты или попадают в кровь в результате повреждения клеток мозга.

Несмотря на то, что предстоит проделать дополнительную работу, эти тесты продемонстрировали потенциал для выявления заболевания от нескольких лет до более чем десятилетия до появления клинических симптомов, что оставляет возможность для более эффективного лечения и контроля состояния.

Под руководством ученых из шведского университета Лунда, команда исследователей, стоящая за последним прорывом, также работает над выявлением болезни на ранних стадиях, до того, как она перерастет в деменцию. Исследование сосредоточено на двух белках в крови, которые называются фосфорилированным тау-белком и нейрофиламетом, которые являются частью вышеупомянутых технологий анализа крови.

В исследовании участвовали 573 человека с легкой потерей памяти, их средний возраст был 71 год. Используя анализ крови для анализа уровней этих двух белков в крови, команда ученых разработала модель, которая объединила данные и использовала их, чтобы предсказать, у кого из испытуемых будет развиваться деменция, вызванная болезнью Альцгеймера, которая составляет от 50 до 70 процентов всех случаев деменции.

«Многие люди с болезнью Альцгеймера в настоящее время обращаются за помощью, когда у них развилось лишь легкое нарушение памяти, то есть за много лет до стадии деменции», – объясняет Оскар Ханссон, руководивший исследованием. «Врачам часто бывает трудно поставить правильный диагноз людям с легким нарушением памяти, поскольку причиной может быть множество других состояний, помимо болезни Альцгеймера. В этом исследовании мы разработали модель, основанную на результатах простого анализа крови и позволяющую с высокой степенью достоверности предсказать, у кого разовьется деменция Альцгеймера в течение четырех лет».

Сделав еще один шаг вперед, команда ученых создала онлайн-инструмент, который объединяет такие данные, как возраст, пол и результаты когнитивных тестов, с результатами анализа крови. Эту более полную картину можно использовать для прогнозирования риска развития болезни Альцгеймера в течение двух или четырех лет, хотя этот инструмент предназначен только для использования в исследованиях в его нынешней форме.

«Наша цель в последние несколько лет состояла в том, чтобы найти простые методы, которые можно было бы использовать в первичной медико-санитарной помощи, чтобы поставить ранний диагноз и начать лечение для облегчения симптомов на более ранней стадии», – говорит Оскар Ханссон. «Это потребует дополнительных исследований, но мы абсолютно приблизились на один важный шаг к нашей цели».

Исследование было опубликовано в журнале Nature Aging.