Магнапинна, глубоководный кальмар

На фото — кальмар Magnapinna sp. на глубине 3060 метров неподалеку от побережья Австралии, справа он снят во всю длину.

В глубинах океанов обитает множество загадочных существ, чей внешний вид совершенно непривычен для обитателей суши и о ком мы пока знаем мало или даже очень мало. Есть среди них и головоногие моллюски: сохранившиеся с мезозойских времен Vampyroteuthis (см. картинку дня Адский вампир), плавающие «вверх ногами» спирулы (см. картинку дня Удивительная спирула), способные к биолюминесценции осьминоги Stauroteuthis (см. картинку дня Светящиеся осьминоги). Все эти обитатели глубин относятся к разным отрядам: вампироморфы (Vampyromorpha), Spirulida и осьминоги (Octopoda) соответственно. Но список глубоководных головоногих «монстров» был бы неполным без нескольких кальмаров из отряда Oegopsida — в первую очередь, без удивительного кальмара из рода Magnapinna (на фото ) и его дальних родственников из семейства Mastigoteuthidae.

В 1991 году исследователь глубоководных кальмаров Ричард Янг (Richard Young) описал необычную личинку кальмара длиной 19 мм, пойманную за несколько лет до этого на глубине около 300 метров в районе Гавайских островов. У этой личинки была маленькая голова с большими сферическими глазами, вытянутое тело и огромный хвостовой плавник. Исследователь понял, что эта находка существенно отличается от всех известных на тот момент личинок кальмаров. Янг не стал описывать новый вид по одной личинке и опубликовал ее описание под условным названием „big-fin" — «большой плавник».

Необычная личинка (paralarva), описанная Ричардом Янгом в 1991 году. Рисунок из статьи R. E. Young, 1991. Chiroteuthid and Related Paralarvae from Hawaiian Waters

Однако спустя четыре года в восточной части Тихого океана в сети исследовательского судна „David Starr Jordan" попался небольшой (с мантией длиной 5 см) кальмар, очень похожий на описанную ранее личинку. У него была маленькая голова с большими шарообразными глазами и огромный, длиной почти во всё тело, плавник. Примерно в то же время при изучении старых коллекций в Национальном музее естественной истории США исследователи обнаружили заспиртованный экземпляр такого же кальмара. Еще в 1954 году его извлекли из желудка глубоководной рыбы большеголового алепизавра, но тогда не смогли отнести ни к какому известному виду и решили не описывать, а подождать новых находок. Так в середине 90-х годов известных науке экземпляров этих загадочных кальмаров стало три. И хотя все они были ювенильными, явно не достигшими половой зрелости, их отличия от других кальмаров были столь заметными, что Ричард Янг и его коллега Майкл Веккьоне (Michael Vecchione) решили описать их и выделить не только новый вид, но и новые род и семейство.

В 1998 году вышла их статья, в который был описан вид Magnapinna pacifica, входящий в новый род Magnapinna и семейство Magnapinnidae. Magna pinna на латыни значит «большой плавник», именно это прозвище и дал Янг неопознанной личинке в 1991 году, и в англоязычной литературе за этим кальмаром закрепилось название «Bigfin squid». Но поскольку pinna также может означать и «перо», в русскоязычных публикациях можно встретить и другой вариант перевода — «кальмар-большепёр».

Ювенильный экземпляр длиной 5 см, выбранный голотипом вида Magnapinna pacifica. Рисунок из статьи M. Vecchione, R. E. Young, 2010. The Magnapinnidae, a newly discovered family of oceanic squid (Cephalopoda: Oegopsida)

При описании новых таксонов Янг и Веккьоне обратили внимание на еще одну необычную черту магнапинн — все их 10 рук были совершенно одинаковыми, что нетипично для кальмаров (как правило, у них есть 8 одинаковых рук и два щупальца, от рук существенно отличающихся), кроме того, эти руки заканчивались странными нитевидными отростками-филаментами. Обычные для головоногих присоски располагались только на более толстых основаниях рук, а нитевидные окончания были гладкими. Но лишь после того, как живые магнапинны попали в объективы камер глубоководных аппаратов, стало ясно, насколько необычны руки этих головоногих. Оказалось, что у живых кальмаров эти нитевидные филаменты имеют длину, превышающую длину мантии минимум в 10 раз! Среди заснятых батискафами магнапинн были экземпляры с длиной мантии 15 сантиметров и длиной рук более полутора метров, и даже гиганты, чьи руки, по приблизительным подсчетам, достигала в длину семи метров, при том что тело было не более полуметра длиной. Так что магнапинну вполне можно относить к гигантским кальмарам, правда, большая часть ее гигантской длины приходится на тоненькие нити рук. Магнапинна — не единственный обладатель подобных нитевидных конечностей среди головоногих — пара похожих филаментов есть и у вампиротеутисов, но у них нитевидными стали только парные щупальца, а не окончания всех рук, как у магнапинн.

Слева — одно из самых известных изображений магнапинны, сделанное в 2007 году дистанционно-управляемым глубоководным аппаратом (в нижней части снимка видны его манипуляторы) на глубине 2386 метров. фото с сайта deepseanews.com. Справа вверху — магнапинна около фотоловушки для глубоководных обитателей в желобе Кермадек на глубине 4708 метров. Нитевидные отростки не видны — то ли они еще не выросли (это некрупный и, возможно, ювенильный экземпляр), то ли скручены и незаметны. фото с сайта tolweb.org. Справа внизу — магнапинна у Гавайских островов на глубине 3380 метров. фото с сайта mbari.org

Магнапинны — обитатели батиали и абиссали, большинство встреч с ними происходили на глубине от 2000 до 4700 метров. Личинки и молодые особи, по-видимому, живут на меньших глубинах и по мере взросления погружаются всё глубже и глубже. Неудивительно, что в распоряжении ученых до сих пор нет ни одного взрослого экземпляра магнапинны. Однако съемки из глубоководных спускаемых аппаратов позволили увидеть магнапинн в их естественной среде обитания и сделать некоторые выводы об их поведении и образе жизни.

Оказалось, что в спокойном состоянии эти кальмары висят в толще воды вниз головой, расставив практически горизонтально покрытые присосками основания рук. С их окончаний вертикально вниз свисают нитевидные филаменты. В таком положении кальмар несколько напоминает вагу — специальную крестовину для управления марионетками. Часто кальмар дрейфует таким образом, что концы нитей лишь немного не достают до дна.

Магнапинна на глубине 2377 метров в Мексиканском заливе

Как правило, магнапинны не обращают внимания на приближающийся к ним батискаф. Но если внимание исследователей становится слишком назойливым, кальмар складывает руки, лениво взмахивает плавниками и отплывает в сторону. Типичное для кальмаров гидрореактивное движение за счет выбрасывания воды из воронки у магнапинн ни разу не отмечали — вероятно, они вовсе не пользуются этим способом, полагаясь исключительно на плавники. Нитевидные отростки при движении пассивно тянутся за кальмаром, как нитки за детским воздушным шариком. Отростки липкие: иногда они прилипали к батискафам и было видно, что кальмар отрывает их от поверхности аппарата с большим трудом, при этом филаменты заметно растягиваются. А в этом году исследователям удалось заснять процесс сворачивания филаментов — оказалось, что кальмары могут поочередно скручивать их.

Исследователи предполагают, что эти нитевидные отростки рук используются в качестве своеобразных липких ловушек, к которым прилипают частицы детрита и мелкие ракообразные. Когда на нить налипает достаточно пищи, кальмар скручивает ее, подносит ко рту и счищает добычу. Интересно, что камеры батискафов неоднократно фотографировали магнапинн, у которых было всего девять нитей, а на одном из щупалец нитевидного отростка видно не было. С чем именно это связано, пока непонятно: то ли отросток скручен настолько туго, что его не видно, то ли он утерян в результате какого-то инцидента, то ли периодическая смена нитей — это нормальное явление для магнапинн.

Магнапинна дрейфует. У этой особи одно щупальце без филамента и поднято вверх. фото из статьи D. Osterhage et al., 2020. Multiple observations of Bigfin Squid (Magnapinna sp.) in the Great Australian Bight reveal distribution patterns, morphological characteristics, and rarely seen behaviour

Магнапинна — хоть и самый необычный, но не единственный глубоководный кальмар, свешивающий вниз свои необычайно длинные щупальца. Похожий образ жизни ведут кальмары из семейства Mastigoteuthidae. У них тоже есть большие плавники (хотя и не такие огромные, как у магнапинн), и в длинные филаменты превращены только парные щупальца, в то время как восемь рук сохраняют обычную для кальмаров длину и форму. Мастиготеутиды, как и магнапинны, обычно висят над дном в вертикальном положении, головой вниз, а щупальца свешивают прямо на дно. Издали это выглядит так, будто кальмар стоит на тонких ходулях. Щупальца эти хотя и тонкие, но все-таки более мощные и мускулистые, чем нити магнапинн, и, возможно, с их помощью кальмар может удерживать и относительно крупную добычу, по крайней мере до того момента, как пустит в ход остальные руки. Из-за этих щупалец мастиготеутиды получили прозвище «биченосные кальмары» (whip-lash squids). Однако по мнению некоторых исследователей, правильнее было бы сравнивать эти щупальца не с бичами, а с удочками, которые кальмар забрасывает на морское дно. Воронкой для гидрореактивного движения они, в отличие от магнапинн, пользуются, но редко и недолго. В целом мастиготеутиды напоминают переходное звено между «обычными» кальмарами и магнапиннами, и скорее всего оба этих глубоководных семейства действительно произошли от общего предка и развивались сходными путями, просто магнапинниды дальше ушли по пути адаптации к условиям глубин.

Mastigoteuthis в своей типичной охотничьей позе. фото с сайта commons.wikimedia.org

Мастиготеутиды живут не так глубоко, как магнапинны (на глубине около километра) и поэтому чаще них попадают в сети исследовательских судов либо оказываются выброшенными на берег после смерти. Неудивительно, что это семейство было описано значительно раньше — еще в XIX веке. Однако до сих пор у исследователей нет согласия относительно количества родов и видов в этом семействе. И, как и магнапинн, этих кальмаров очень редко удается наблюдать в естественной среде обитания, поэтому вопросов, касающихся их образа жизни, охоты и размножения, пока больше, чем ответов.

В настоящее время и магнапинниды, и мастиготеутиды живут на большой глубине, а у головоногих моллюсков, обитающих ближе к поверхности воды, характерный для этих двух семейств способ добычи пропитания не встречается. Однако в прошлом всё могло быть иначе. Среди живших в палеозойскую эру головоногих моллюсков из группы наутилоидеи было немало таких, у кого прямые или слабо изогнутые раковины явно располагались в воде вертикально — об этом можно судить по сохранившимся следам прижизненной окраски этих раковин (см. послесловие к задаче Как стать компактнее).

Наутилоидеи с сохранившимся прижизненным узором на поверхности раковины, для которых очень вероятно вертикальное положение в толще воды. Верхний ряд — Pomerantsoceras pollux, нижний — Pentameroceras mirum. Оба из отряда Oncocerida, силур Богемии. Верхние фото из статьи S. Manda, V. Turek, 2009. Minute Silurian oncocerid nautiloids with unusual colour patterns, нижние — из статьи V. Turek, S. Manda, 2011. Colour pattern polymorphism in Silurian nautiloid Phragmoceras Broderip, 1839

Гоняться за добычей в толще воды с вертикально расположенной прямой раковиной невозможно, и такие наутилоидеи явно не были экологическими аналогами современных мелководных кальмаров, настигающих жертву стремительным броском. Зато использовать свои руки и щупальца так же, как это делают магнапинны и мастиготеутиды, такие наутилоидеи вполне могли.

Конечно, прямораковинные наутилоидеи жили в значительно более мелководных условиях, чем мастиготеутиды, и уж тем более чем магнапинны, и вряд ли могли позволить себе многометровые щупальца — сильные течения и штормовые волны были бы опасны для таких тонких филаментов. Но щупальца, аналогичные относительно толстым и коротким «бичам» мастиготеутид, вполне могли использоваться и на мелководье.

Michelinoceras из ордовика Боливии с бороздами, похожими на отпечатки щупалец, тянущимися от устьевой части раковины. фото из статьи J. Mehl, 1984. Radula und Fangarme bei Michelinoceras sp. aus dem Silur von Bolivien

В 1984 году было опубликовано изображение раковины одной из таких наутилоидей — жившей в ордовике Michelinoceras, — у которой из устьевой части тянутся две длинные борозды. Эти борозды были интерпретированы как отпечатки щупалец моллюска. Эта версия не нашла особой поддержки в палеонтологическом сообществе, так как борозды вполне могли быть следами какого-нибудь червя-илоеда, посетившего захороненную в донном иле раковину, но всё-таки они весьма напоминают парные щупальца-филаменты мастиготеутид. Пока эта находка единичная, однако, кто знает — может быть в будущем палеонтологам попадутся и другие похожие образцы, и даже лучшей сохранности?

фото из статьи D. Osterhage et al., 2020. Multiple observations of Bigfin Squid (Magnapinna sp.) in the Great Australian Bight reveal distribution patterns, morphological characteristics, and rarely seen behaviour

Александр Мироненко