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Тютчев и Дантес

Тютчев и Дантес




В начале мая 1837 года Фёдор Иванович Тютчев приехал с семьёй из Мюнхена, где служил в дипломатической миссии, в Петербург в отпуск. Он хотел добиться перевода в Турин, подальше от скандала, который разразился годом раньше: его жена пыталась покончить с собой, узнав о неверности поэта. Назначение задерживалось. Бюрократическая машина во все времена работает неспешно. Время шло, Тютчев торопился, нервничал. Он собирался оставить семью в Петербурге и один отправиться в Италию, там его ждала возлюбленная.


Однажды на Невском проспекте поэт встретил молодого князя Ивана Гагарина, своего мюнхенского сослуживца. Приятели разговорились, и Тютчев между прочим спросил о судьбе убийцы Пушкина, Дантесе. Гагарин рассказал, что военный суд состоялся, и государь утвердил приговор — Дантес выслан за границу в сопровождении фельдъегеря. Тютчев был ошеломлён. Как? Вместо дальнего гарнизона — солнечный Эльзас?


— Вы в этом уверены? — переспросил он Гагарина.


— Совершенно уверен, — подтвердил князь.


— Пойду, Жуковского убью, — мрачно пошутил Тютчев.
01 декабрь 2020 /
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