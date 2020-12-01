Крокодил Cartier

Более 40 лет назад, в 1975 году, мексиканская актриса Мария Феликс, известная своими экзотическими роковыми ролями, вошла в парижский бутик Cartier’s Rue de la Paix с маленьким крокодилом в аквариуме. Феликс пожелала, чтобы ювелиры максимально точно повторили черты ее домашнего любимца в ожерелье, впоследствии ставшем по-настоящему легендарным.Ожерелье состоит из двух фигурок, обвивающихся вокруг шеи. Крокодилов можно разъединить и носить отдельно как броши.Один крокодил изготовлен из 18-каратного желтого золота и тщательно украшен более чем 1000 фантазийных желтых бриллиантов классической огранки. Общий вес камней — 60,02 карата.Второй выполнен из 18-каратного белого золота. Общий вес 1060 изумрудов — 66,86 каратаГлаза одной рептилии украшены рубинами, второй — изумрудами.Мария Феликс обожала ожерелье и носила его много лет. Сегодня это оригинальное украшение входит в коллекцию изысканных исторических драгоценностей Cartier.Из: Ретро/Vintage изображения