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Крокодил Cartier

Крокодил Cartier



Более 40 лет назад, в 1975 году, мексиканская актриса Мария Феликс, известная своими экзотическими роковыми ролями, вошла в парижский бутик Cartier’s Rue de la Paix с маленьким крокодилом в аквариуме. Феликс пожелала, чтобы ювелиры максимально точно повторили черты ее домашнего любимца в ожерелье, впоследствии ставшем по-настоящему легендарным.


Ожерелье состоит из двух фигурок, обвивающихся вокруг шеи. Крокодилов можно разъединить и носить отдельно как броши.



Крокодил Cartier



Один крокодил изготовлен из 18-каратного желтого золота и тщательно украшен более чем 1000 фантазийных желтых бриллиантов классической огранки. Общий вес камней — 60,02 карата.


Второй выполнен из 18-каратного белого золота. Общий вес 1060 изумрудов — 66,86 карата


Глаза одной рептилии украшены рубинами, второй — изумрудами.



Крокодил Cartier



Мария Феликс обожала ожерелье и носила его много лет. Сегодня это оригинальное украшение входит в коллекцию изысканных исторических драгоценностей Cartier.


Из: Ретро/Vintage изображения
01 декабрь 2020 /
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