» » Особенности вентфасадов

Особенности вентфасадов

Облицовка наружных стен зданий имеет значение. В архитектуре и строительстве фасадам уделяется пристальное внимание. Внешняя отделка выполняет не только декоративную функцию. Она защищает стены дома от отрицательных воздействий окружающей среды. Навесной вентфасад монтируется к наружным стенам дома профилями и болтами. Конструкция вентфасада многослойна. Между каждым слоем предусматривается небольшое воздушное пространство. Обеспечивается хороший воздухообмен. Защитно-декоративный слой выполняет эстетические функции. В системе предусматривается наличие слоя изоляции. Теплоизоляционный или гидроизоляционный слой крепят к стенам.

Вентилируемые фасады: виды

  • Вентилируемый фасад, панели композитные. Распространенный вариант облицовки навесного фасада. Состоит из двух листов из алюминия. Между двумя листами располагается специальная прослойка. Композитные панели обладают гибкостью и легкостью. Часто используют для отделки сооружений сложной архитектурной формы.
  • Керамогранит. Популярный вариант наружной облицовки. Это материал искусственного происхождения. Его получают путем прессования смеси и последующего обжига. Обладает долговечностью, прочностью и устойчивостью к отрицательным воздействиям. Керамогранитом часто оформляют наружные стены жилых и офисных зданий.
  • Агломератная плитка. Достаточно прочный вариант для облицовки. Поскольку плитка отличается внушительным весом, отделка нуждается в уверенной опоре.
  • Фиброцементные панели — экологически чистый материал. Состоит из цемента, песка и воды. Производители добавляют в состав целлюлозные волокна. Панели обеспечивают неплохую теплоизоляцию. Часто применяются для оформления наружных стен частных построек.
  • Линеарные панели. Имеют сходство с металлосайдингом. Панели изготавливаются из тонколистового металла.
  • Ламинат высокого давления. В европейских странах получил широкое распространение.
  • Стеклопанели. Специфический вариант облицовки. Для фасадов используют специальные ударопрочные панели. Используются для отделки офисных и коммерческих зданий. Для частной недвижимости практически не применяются.

Вентилируемый фасад может быть оформлен любым современным материалом. Выбор зависит от предпочтений и возможностей владельцев здания. Желательно выбирать надежные материалы. Фасад должен защищать стены от промерзаний и продуваний. При соблюдении технологии монтажа навесной вентфасад прослужит достаточно долго.

01 декабрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Сайдинг для наружной отделки дома
Хочу все знать

Сайдинг для наружной отделки дома

Сайдинг - это материал для внешней отделки зданий и различных строений. Внешне это длинная узкая панель, которая позволяет создавать обшивку, любого размера.
Вентилируемые фасады: плюсы и минусы
Хочу все знать

Вентилируемые фасады: плюсы и минусы

Вентилируемые фасады не только дают своим «носителям» солидный и презентабельный внешний вид, но и исключают значительные недостатки, возникающие во время строительства или после долгого периода
Отделка фасадов композитными панелями из алюминиевого сплава
Хочу все знать

Отделка фасадов композитными панелями из алюминиевого сплава

Высококачественная отделка фасадов композитными панелями из алюминиевого сплава в последние годы является самой популярной в Харькове. Алюминиевый композит на сегодняшний день является ведущим
На что способен гипсокартон?
Хочу все знать

На что способен гипсокартон?

В настоящее время существует немало технологий отделки фасадов. Все они предназначены для защиты дома от агрессивной уличной обстановки и атмосферных катаклизмов, а также придают зданию уникальный и
Для чего нужна теплоизоляция стен
Хочу все знать

Для чего нужна теплоизоляция стен

Как определить, нужна ли теплоизоляция стен. Если в жилом помещении температура воздуха в зимний период года не достигает нужной отметки, а батареи горячие, значит, стены не удерживают тепло
Кварцевые поверхности
Хочу все знать

Кварцевые поверхности

Каждый день дизайнеры разрабатывают новые проекты, часто эксперименты дают хорошие результаты.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ответ на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Америка-2020 как АтлантидаВ группе Дятлова их было 12 по АПВЕРГИДуАмериканская компания Pfizer объявила о создании рабочей вакцины от коронавирусаПирамида Хеопса состоит из трёх пирамидФизики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Настоящий Монте-КристоХаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063


Свежие Статьи
Запах помощи

Запах помощи

Любителей риска выдаёт мышь

Любителей риска выдаёт мышь

Физики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»

Физики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+