Особенности вентфасадов

Вентилируемые фасады: виды

Вентилируемый фасад, панели композитные. Распространенный вариант облицовки навесного фасада. Состоит из двух листов из алюминия. Между двумя листами располагается специальная прослойка. Композитные панели обладают гибкостью и легкостью. Часто используют для отделки сооружений сложной архитектурной формы.

Керамогранит. Популярный вариант наружной облицовки. Это материал искусственного происхождения. Его получают путем прессования смеси и последующего обжига. Обладает долговечностью, прочностью и устойчивостью к отрицательным воздействиям. Керамогранитом часто оформляют наружные стены жилых и офисных зданий.

Агломератная плитка. Достаточно прочный вариант для облицовки. Поскольку плитка отличается внушительным весом, отделка нуждается в уверенной опоре.

Фиброцементные панели — экологически чистый материал. Состоит из цемента, песка и воды. Производители добавляют в состав целлюлозные волокна. Панели обеспечивают неплохую теплоизоляцию. Часто применяются для оформления наружных стен частных построек.

Линеарные панели. Имеют сходство с металлосайдингом. Панели изготавливаются из тонколистового металла.

Ламинат высокого давления. В европейских странах получил широкое распространение.

Стеклопанели. Специфический вариант облицовки. Для фасадов используют специальные ударопрочные панели. Используются для отделки офисных и коммерческих зданий. Для частной недвижимости практически не применяются.

Облицовка наружных стен зданий имеет значение. В архитектуре и строительстве фасадам уделяется пристальное внимание. Внешняя отделка выполняет не только декоративную функцию. Она защищает стены дома от отрицательных воздействий окружающей среды. Навесной вентфасад монтируется к наружным стенам дома профилями и болтами. Конструкция вентфасада многослойна. Между каждым слоем предусматривается небольшое воздушное пространство. Обеспечивается хороший воздухообмен. Защитно-декоративный слой выполняет эстетические функции. В системе предусматривается наличие слоя изоляции. Теплоизоляционный или гидроизоляционный слой крепят к стенам.

Вентилируемый фасад может быть оформлен любым современным материалом. Выбор зависит от предпочтений и возможностей владельцев здания. Желательно выбирать надежные материалы. Фасад должен защищать стены от промерзаний и продуваний. При соблюдении технологии монтажа навесной вентфасад прослужит достаточно долго.