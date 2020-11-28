«Азербайджану потребуется 5 лет и 10 млрд долларов на восстановление районов»

«Русская планета» поговорила с депутатом меджлиса Азербайджана Расимом Мусабековым

На полное восстановление инфраструктуры районов, переданных по трёхстороннему соглашению, Азербайджану потребуется около 5 лет и 10 млрд долларов.

Об этом в интервью «Русской планете» заявил депутат меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков.

Он также рассказал о статусе Нагорного Карабаха с точки зрения Баку и отношениях с российскими миротворцами.

- 20 ноября под контроль Баку перешел Агдамский район, а 25 ноября - Кельбаджарский район. Как проходила передача?

- Серьезных инцидентов не зафиксировано, российские миротворцы в соответствии с принятыми решениями обеспечивают вывод Вооруженных сил Республики Армения с территории Азербайджана. Там, где были незаконные армянские поселения - поселялись в дома изгнанных оттуда азербайджанцев незаконные армянские переселенцы, - им тоже выделен срок, они свой скарб собирают и покидают. К большому сожалению, при этом творится варварство. Армяне, которые в свое время поселились в жилищах изгнанных оттуда азербайджанцев, заняли школы, административные здания азербайджанские - там не было армянского населения, - перед тем, как покинуть незаконные свои поселения, онисжигают дома, вырубают деревья, убивают скот, который не могут вывезти. Это варварство творится, к сожалению, в том числе и на глазах российских миротворцев, которые не предотвращают подобные нецивилизованные действия.

- Баку будет восстанавливать инфраструктуру? Когда ожидать приезда азербайджанцев на эти территории?

- Обязательно будет, государственная программа готовится по этому делу. Все города, которые были разрушены армянами - а они действительно разрушены, буквально стерты с лица земли, будут восстановлены. Агдам по населению был 50-тысячным городом, в немне осталось ни одного целого здания, полуразрушенная мечеть. В Физули не нашли ни одного здания, чтобы на нем поднять флаг Азербайджана. В городе Физули жили 20 тыс. человек. Я уже не говорю о том, что все деревни стерты с лица земли, там сняты окна, двери, шифер, покрытия домов, сняты половые покрытия - это все продано или сожжено. Параллельно идет подсчет нанесенного в результате оккупации ущерба Арменией азербайджанским территориям, будет предъявлен иск соответствующий и в международные инстанции, и аудит будет сделан международный, но Азербайджан готовит программу восстановления всех этих территорий. У нас есть для этого достаточно средств, аккумулированных в нефтяном фонде Азербайджана.

Будет осуществлено разминирование, инфраструктура будет восстановлена: подача электроэнергии, газа, дороги будут приведены в порядок. По всем освобожденным городам созданы специальные мастерские архитектурные, готовится генплан, потому что эти города придется строить заново.

Я думаю, на полное восстановление потребуется лет пять. Чтобы восстановить полностью города, а их почти десяток - наиболее крупных. По оценкам специалистов, на это потребуется минимум 10 млрд долларов. Что касается возвращения людей, в первую очередь, наверное, пограничники вернутся, обустроятся и по линии армяно-азербайджанской границы, и по освобожденной ныне ирано-азербайджанской границе. Я думаю, что там будут и военные наши гарнизоны размещаться, и их будут обустраивать, административные органы будут, создаются комендатуры как государственного управления. Думаю, что будут смельчаки из населения, которые захотят отремонтировать полуразрушенное свое жилье и вернуться. Там будут разворачиваться строительные организации, которые будут заниматься созданием инфраструктуры и так далее. Все это будет в последовательности, но думаю, что первые признаки жизни там появятся уже к весне, помимо пограничников.

- Если какая-то часть армян захочет остаться на этих землях, что с ними будет - им разрешат оставаться в своих домах?

- Армяне там не жили, это были переселенцы, которые незаконно, в нарушение Женевских конвенций там были поселены на места изгнанных азербайджанских жителей. Конечно, у азербайджанского правительства нет никакого желания их туда приглашать, да и сами эти люди перед тем, как районы были возвращены Азербайджану, сжигали захваченные в свое время азербайджанские дома, азербайджанские школы, азербайджанские государственные учреждения. Я не думаю, что людям, которые покидали таким образом азербайджанские захваченные территории, совесть позволит приходить и претендовать на какое-то возвращение.

- Как складываются отношения с Россией после подписания мира? Какое отношение к российским миротворцам?

- С российскими миротворцами вполне рабочие корректные отношения, во всяком случае, никаких гласных претензий ни со стороны Азербайджана в адрес миротворческого контингента, ни с их стороны в адрес азербайджанского правительства не поступало.

- Каков статус на данный момент Нагорного Карабаха - он независимая единица или неотъемлемая часть Азербайджана?

- Это неотъемлемая часть Азербайджана, просто до поры до времени там граждане, которые пока еще, к сожалению, не подчиняются азербайджанским законам и азербайджанской конституции. Я полагаю, это временное состояние.

- Как в Азербайджане отреагировали на призыв французского Сената признать Карабах?

- Мы осудили это решение как противоречащее и международному праву, и обязательствам Франции в качестве сопредседателя «Минской группы». Это решение абсолютно никакого воздействия не может оказать на ситуацию, но ухудшит позицию самой Франции, которая пытается каким-то образом оказать воздействие на этот процесс.