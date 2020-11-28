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Porvasal - лучшая посуда для ресторана

Для популярности и привлечения новых клиентов современные заведения общественного питания должны соответствовать множеству требований. Одним из них является использование качественной и стильной посуды. Именно от посуды зависит оригинальность подачи блюд и эстетика кафе в целом. Это, в свою очередь, влияет на первые впечатления клиента и его желание повторно посетить заведение. Если Вы не знаете, какую посуду купить для своего ресторана или бара, советуем обратить внимание на продукцию Porvasal.

Почему стоит приобрести посуду Porvasal?

Porvasal - это всемирно известный бренд, который производит фарфоровую посуду. Компания была создана в Испании в начале 90х годов прошлого столетия. За время своего существования бренд не только расширил ассортимент своей продукции, но и усовершенствовал технологию ее изготовления. Сейчас посуда Порвасаль конкурирует с лучшими китайскими и японскими производителями фарфора, а также занимает лидирующие позиции на рынке оснащения для заведений общественного питания. Какими же еще преимуществами обладает фирменная испанская посуда?

  1. Прочность. Каждое изделие от Порвасаль обжигается при температуре свыше +1500 С. Благодаря этому, посуда становится устойчивой к механическим повреждениям.
  2. Экологичность. Для производства посуды производитель использует только чистые, безопасные для здоровья материалы, которые также не оказывают вредного воздействия на окружающую среду.
  3. Износостойкость. Продукция Porvasal не покрывается царапинами и трещинами, сохраняет красивый внешний вид даже после многолетнего использования.
  4. Уникальный дизайн. Испанская посуда имеет современный, оригинальный внешний вид. Универсальный стиль изделий идеально впишется в заведение с любым интерьером и концепцией.
  5. Удобство в использовании. Посуда Порвасаль не требует специального ухода. Тарелки и блюда от данного производителя можно мыть как под проточной водой с использованием обычных моющих средств, так и в посудомоечной машине.

Ассортимент посуды Porvasal

Испанский бренд предлагает полный комплект посуды для заведений общественного питания, в том числе:

  • глубокие и мелкие тарелки;
  • блюда и блюдца;
  • чашки для бульона;
  • кофейники и молочники;
  • чайники и чашки;
  • салатники;
  • подставки;
  • сахарницы и соусники;
  • подсвечники и вазы;
  • пепельницы и пр.

Компания Porvasal разработала несколько коллекций посуды: Arenas, Augusta, Malva Rossa, Coral, Basico, Babel, Orbe и др. Каждая линейка включает определенный тип посуды с отличительным дизайном. Например, серия Arenas - это блюда с широкими бортиками и разной глубиной, Malva Rossa - чашки, тарелки и прочие изделия без ручек, Coral - классическая посуда, а Basico - квадратные и прямоугольные тарелки, блюда и пр. Изделия из разных коллекций прекрасно сочетаются между собой и с посудой от других брендов. Также в "Порвасаль" можно заказать изделия поштучно в любом количестве.

Где купить оригинальную продукцию Porvasal?

Оригинальная посуда Porvasal представлена на сайте "Ресторанные Решения". Данный интернет-магазин сотрудничает с испанским производителем напрямую. Поэтому в ассортименте компании только качественные изделия по доступным ценам. Чтобы оформить заказ или проконсультироваться со специалистом, звоните по указанным на сайте Ресторанные Решения телефонам. Доставка товаров осуществляется по всей Украине почтовыми и курьерскими службами в течение 1-2 рабочих дней. Также возможен самовывоз со склада магазина, который находится в г. Харьков.

28 ноябрь 2020 /
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