Porvasal - лучшая посуда для ресторана

Почему стоит приобрести посуду Porvasal?

Для популярности и привлечения новых клиентов современные заведения общественного питания должны соответствовать множеству требований. Одним из них является использование качественной и стильной посуды. Именно от посуды зависит оригинальность подачи блюд и эстетика кафе в целом. Это, в свою очередь, влияет на первые впечатления клиента и его желание повторно посетить заведение. Если Вы не знаете, какую посуду купить для своего ресторана или бара, советуем обратить внимание на продукцию Porvasal

Porvasal - это всемирно известный бренд, который производит фарфоровую посуду. Компания была создана в Испании в начале 90х годов прошлого столетия. За время своего существования бренд не только расширил ассортимент своей продукции, но и усовершенствовал технологию ее изготовления. Сейчас посуда Порвасаль конкурирует с лучшими китайскими и японскими производителями фарфора, а также занимает лидирующие позиции на рынке оснащения для заведений общественного питания. Какими же еще преимуществами обладает фирменная испанская посуда?

Прочность. Каждое изделие от Порвасаль обжигается при температуре свыше +1500 С. Благодаря этому, посуда становится устойчивой к механическим повреждениям. Экологичность. Для производства посуды производитель использует только чистые, безопасные для здоровья материалы, которые также не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. Износостойкость. Продукция Porvasal не покрывается царапинами и трещинами, сохраняет красивый внешний вид даже после многолетнего использования. Уникальный дизайн. Испанская посуда имеет современный, оригинальный внешний вид. Универсальный стиль изделий идеально впишется в заведение с любым интерьером и концепцией. Удобство в использовании. Посуда Порвасаль не требует специального ухода. Тарелки и блюда от данного производителя можно мыть как под проточной водой с использованием обычных моющих средств, так и в посудомоечной машине.

Ассортимент посуды Porvasal

Испанский бренд предлагает полный комплект посуды для заведений общественного питания, в том числе:

глубокие и мелкие тарелки;

блюда и блюдца;

чашки для бульона;

кофейники и молочники;

чайники и чашки;

салатники;

подставки;

сахарницы и соусники;

подсвечники и вазы;

пепельницы и пр.

Компания Porvasal разработала несколько коллекций посуды: Arenas, Augusta, Malva Rossa, Coral, Basico, Babel, Orbe и др. Каждая линейка включает определенный тип посуды с отличительным дизайном. Например, серия Arenas - это блюда с широкими бортиками и разной глубиной, Malva Rossa - чашки, тарелки и прочие изделия без ручек, Coral - классическая посуда, а Basico - квадратные и прямоугольные тарелки, блюда и пр. Изделия из разных коллекций прекрасно сочетаются между собой и с посудой от других брендов. Также в "Порвасаль" можно заказать изделия поштучно в любом количестве.

Где купить оригинальную продукцию Porvasal?

Оригинальная посуда Porvasal представлена на сайте "Ресторанные Решения". Данный интернет-магазин сотрудничает с испанским производителем напрямую. Поэтому в ассортименте компании только качественные изделия по доступным ценам. Чтобы оформить заказ или проконсультироваться со специалистом, звоните по указанным на сайте Ресторанные Решения телефонам. Доставка товаров осуществляется по всей Украине почтовыми и курьерскими службами в течение 1-2 рабочих дней. Также возможен самовывоз со склада магазина, который находится в г. Харьков.