Как мир будет справляться с пандемией Covid-19 в 2021 году?
В борьбе с пандемией важен каждый инструмент – от тестирования до производства и распределния вакцины
2020 год наконец подходит к концу. Но проблемы, которые он принес с собой останутся с нами и в новом, 2021 году. Так, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в начале следующего года мир ожидает третья волна Covid-19 – и это в тот момент, когда многие страны едва справляются со второй волной коронавирусной инфекции. Несмотря на гонку за вакцину, которая в последние месяцы приобрела по-настоящему соревновательный характер, окончательные результаты третьей фазы испытаний сразу нескольких препаратов, так и не были опубликованы. Это означает, что в следующем году мир ожидает не только подтверждение и регистрация вакцин против Covid-19 (на что мы в редакции Hi-News.ru очень надеемся), но и подготовка к производству и массовому распределению препаратов. Рассказываем, как будет проходить борьба с пандемией в следующем году.
Что изменится в 2021 году?
Согласно результатам исследования, проведенного командой ученых из Колорадского университета и Гарвардского университета, еженедельное тестирование половины населения с помощью недорогих, менее точных, но очень дешевых тестов, может привести к тому, что закрывать бары, рестораны, школы и магазины не придется.
В ходе работы, опубликованной в журнале Science Advances, сотрудники Колорадского университета в Боулдере (CU Boulder) и сотрудники Гарвардского университета объединили свои усилия чтобы выяснить, является ли чувствительность тестов, частота или время, требуемое на обработку результата, являться наиболее важными факторами для сдерживания распространения Covid-19.
Исследователи внимательно изучили всю имеющуюся литературу о подъеме и падении вирусной нагрузки – когда у пациентов проявляются симптомы и когда они становятся заразными. Затем они использовали математическое моделирование, чтобы спрогнозировать влияние скрининга с различными видами тестов на три гипотетических сценария: когда инфицированными окажутся 10 000 человек; 20 000 человек в университетской обстановке; и в городе с населением 8,4 миллиона человек. Когда дошло до ограничения распространения инфекции, ученые обнаружили, что частота и время, требуемое на подготовку результата оказались гораздо важнее, чем чувствительность теста.
Доступ к быстрым тестам, даже менее точным чем тестам ПЦР, как оказалось, может значительно снизить количество инфицированных.
Причина, по мнению авторов статьи, заключается в том, что примерно у двух третей инфицированных нет никаких симптомов и они, в ожидании результатов, продолжают распространять вирус. «Наша работа показывает, что мы должны меньше беспокоиться о чувствительности тестов и, когда речь заходит о здравоохранении, отдавать приоритет частоте и оборотам», — считает старший соавтор работы Рой Паркер из медицинского института Говарда Хьюза, как сообщается на сайте Университета Колорадо в Боулдере.
Исследование также продемонстрировало эффективность частого тестирования в сокращении пандемии и спасении жизней. В одном сценарии были инфицированы 4% жителей города, а быстрое тестирование трех из четырех человек каждые три дня уменьшало число зараженных на 88%, чего оказалось «достаточно для того, чтобы привести эпидемию к спаду в течение шести недель».
Быстрое тестирование на коронавирус
Уровни чувствительности тестов варьируются в широких пределах. Некоторые тесты (антигенные) требуют относительно высокой вирусной нагрузки – примерно в 1000 раз большей по сравнению с ПЦР тестом. Еще один тест, известный как RT-lamp, может обнаружить вирус примерно при вирусной нагрузке в 100 раз больше по сравнению с ПЦР. В свою очередь эталонный ПЦР-тест, обычно предоставляемый медицинскими работниками, может идентифицировать вирус на очень ранней или поздней стадии.
Чем больше тестов будет доступно населению, тем ближе победа над коронавирусом
Еще одним важным фактором является стоимость тестов – дешевизна позволит регулярно тестировать половину населения отдельно взятой страны. А при выписке каждому зараженному пациенту строгого распоряжения о запрете выхода из дома, все остальные смогут жить обычной жизнью и даже путешествовать. В общем и целом ученые предлагают широкой общественности пересмотреть свои взгляды с – «мне нужно пройти тест потому что я, кажется, заболел», на «тестирование – обычная часть повседневной жизни, нужная всем».
Быстрое тестирование также может стать ключом к тому, чтобы мир наконец забыл о локдаунах. Ну что ж, будем надеяться, что в следующем году победа над пандемией Covid-19 будет маячить на горизонте.
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