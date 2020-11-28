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Как мир будет справляться с пандемией Covid-19 в 2021 году?

Как мир будет справляться с пандемией Covid-19 в 2021 году?

В борьбе с пандемией важен каждый инструмент – от тестирования до производства и распределния вакцины

2020 год наконец подходит к концу. Но проблемы, которые он принес с собой останутся с нами и в новом, 2021 году. Так, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в начале следующего года мир ожидает третья волна Covid-19 – и это в тот момент, когда многие страны едва справляются со второй волной коронавирусной инфекции. Несмотря на гонку за вакцину, которая в последние месяцы приобрела по-настоящему соревновательный характер, окончательные результаты третьей фазы испытаний сразу нескольких препаратов, так и не были опубликованы. Это означает, что в следующем году мир ожидает не только подтверждение и регистрация вакцин против Covid-19 (на что мы в редакции Hi-News.ru очень надеемся), но и подготовка к производству и массовому распределению препаратов. Рассказываем, как будет проходить борьба с пандемией в следующем году.

 


Что изменится в 2021 году?

Согласно результатам исследования, проведенного командой ученых из Колорадского университета и Гарвардского университета, еженедельное тестирование половины населения с помощью недорогих, менее точных, но очень дешевых тестов, может привести к тому, что закрывать бары, рестораны, школы и магазины не придется.

В ходе работы, опубликованной в журнале Science Advances, сотрудники Колорадского университета в Боулдере (CU Boulder) и сотрудники Гарвардского университета объединили свои усилия чтобы выяснить, является ли чувствительность тестов, частота или время, требуемое на обработку результата, являться наиболее важными факторами для сдерживания распространения Covid-19.

Исследователи внимательно изучили всю имеющуюся литературу о подъеме и падении вирусной нагрузки – когда у пациентов проявляются симптомы и когда они становятся заразными. Затем они использовали математическое моделирование, чтобы спрогнозировать влияние скрининга с различными видами тестов на три гипотетических сценария: когда инфицированными окажутся 10 000 человек; 20 000 человек в университетской обстановке; и в городе с населением 8,4 миллиона человек. Когда дошло до ограничения распространения инфекции, ученые обнаружили, что частота и время, требуемое на подготовку результата оказались гораздо важнее, чем чувствительность теста.

Как мир будет справляться с пандемией Covid-19 в 2021 году?

Доступ к быстрым тестам, даже менее точным чем тестам ПЦР, как оказалось, может значительно снизить количество инфицированных.

Причина, по мнению авторов статьи, заключается в том, что примерно у двух третей инфицированных нет никаких симптомов и они, в ожидании результатов, продолжают распространять вирус. «Наша работа показывает, что мы должны меньше беспокоиться о чувствительности тестов и, когда речь заходит о здравоохранении, отдавать приоритет частоте и оборотам», — считает старший соавтор работы Рой Паркер из медицинского института Говарда Хьюза, как сообщается на сайте Университета Колорадо в Боулдере.

Исследование также продемонстрировало эффективность частого тестирования в сокращении пандемии и спасении жизней. В одном сценарии были инфицированы 4% жителей города, а быстрое тестирование трех из четырех человек каждые три дня уменьшало число зараженных на 88%, чего оказалось «достаточно для того, чтобы привести эпидемию к спаду в течение шести недель».


Быстрое тестирование на коронавирус

Уровни чувствительности тестов варьируются в широких пределах. Некоторые тесты (антигенные) требуют относительно высокой вирусной нагрузки – примерно в 1000 раз большей по сравнению с ПЦР тестом. Еще один тест, известный как RT-lamp, может обнаружить вирус примерно при вирусной нагрузке в 100 раз больше по сравнению с ПЦР. В свою очередь эталонный ПЦР-тест, обычно предоставляемый медицинскими работниками, может идентифицировать вирус на очень ранней или поздней стадии.

«Существует очень короткое окно, в самом начале инфекции, когда ПЦР-тест может выявить вирус, но антигенные или RT-lamp тесты так не смогут. В течение этого времени человек часто не заразен», — пишут исследователи отмечая, что все экспресс-тесты являются своего рода тестами на заразность и чрезвычайно эффективны в обнаружении Covid-19.
Как мир будет справляться с пандемией Covid-19 в 2021 году?

Чем больше тестов будет доступно населению, тем ближе победа над коронавирусом

Еще одним важным фактором является стоимость тестов – дешевизна позволит регулярно тестировать половину населения отдельно взятой страны. А при выписке каждому зараженному пациенту строгого распоряжения о запрете выхода из дома, все остальные смогут жить обычной жизнью и даже путешествовать. В общем и целом ученые предлагают широкой общественности пересмотреть свои взгляды с – «мне нужно пройти тест потому что я, кажется, заболел», на «тестирование – обычная часть повседневной жизни, нужная всем».

Быстрое тестирование также может стать ключом к тому, чтобы мир наконец забыл о локдаунах. Ну что ж, будем надеяться, что в следующем году победа над пандемией Covid-19 будет маячить на горизонте.

28 ноябрь 2020 /
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