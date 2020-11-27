ЕКА впервые в мире запланировала миссию по удалению космического мусора

ClearSpace-1 станет первой космической миссией по удалению обломков с орбиты, запуск которой запланирован на 2025 год. © ESA

Европейское космическое агентство объявило, что подписывает контракт на 86 миллионов евро (102 миллиона долларов) со швейцарской компанией, чтобы доставить на Землю большой кусок орбитального мусора.

В четверг агентство заявило, что сделка с ClearSpace SA приведет к «первой миссии по активному удалению мусора» в 2025 году, в которой изготовленный на заказ космический аппарат захватит часть ракеты, когда-то использовавшейся для доставки спутника на орбиту.

Эксперты давно предупреждают, что сотни тысяч обломков космического мусора, вращающихся вокруг планеты, включая потерянное зеркало астронавта, представляют угрозу для работающих спутников и даже Международной космической станции.

Несколько команд инженеров работают над способами решения этой проблемы.

Миссия ClearSpace-1 будет нацелена на верхнюю ступень Vespa (вторичный адаптер полезной нагрузки Vega), оставшуюся на орбите высотой примерно 800 км после второго полета ракеты-носителя Vega в 2013 году.

При массе 112 кг Vespa является объектом по размеру близким к небольшому спутнику, а его относительно простая форма и прочная конструкция делают его подходящей первой целью, прежде чем переходить к более крупным и более сложным захватам в последующих миссиях – в конечном итоге, включая захват нескольких объектов.

«Охотник» ClearSpace-1 будет запущен на нижнюю 500-километровую орбиту для ввода в эксплуатацию и критических испытаний, прежде чем он будет выведен на целевую орбиту для сближения и захвата Vespa. Комбинированный «Охотник» и Vespa будут спущены с орбиты и сгорят в атмосфере.

«Сейчас подходящее время для такой миссии», – говорит Люк Пиге, основатель и генеральный директор ClearSpace. «Проблема космического мусора стоит как никогда остро. Сегодня у нас в космосе около 2000 активных спутников и более 3000 вышедших из строя.»