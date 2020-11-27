ЕКА впервые в мире запланировала миссию по удалению космического мусора
Европейское космическое агентство объявило, что подписывает контракт на 86 миллионов евро (102 миллиона долларов) со швейцарской компанией, чтобы доставить на Землю большой кусок орбитального мусора.
В четверг агентство заявило, что сделка с ClearSpace SA приведет к «первой миссии по активному удалению мусора» в 2025 году, в которой изготовленный на заказ космический аппарат захватит часть ракеты, когда-то использовавшейся для доставки спутника на орбиту.
Эксперты давно предупреждают, что сотни тысяч обломков космического мусора, вращающихся вокруг планеты, включая потерянное зеркало астронавта, представляют угрозу для работающих спутников и даже Международной космической станции.
Несколько команд инженеров работают над способами решения этой проблемы.
Миссия ClearSpace-1 будет нацелена на верхнюю ступень Vespa (вторичный адаптер полезной нагрузки Vega), оставшуюся на орбите высотой примерно 800 км после второго полета ракеты-носителя Vega в 2013 году.
При массе 112 кг Vespa является объектом по размеру близким к небольшому спутнику, а его относительно простая форма и прочная конструкция делают его подходящей первой целью, прежде чем переходить к более крупным и более сложным захватам в последующих миссиях – в конечном итоге, включая захват нескольких объектов.
«Охотник» ClearSpace-1 будет запущен на нижнюю 500-километровую орбиту для ввода в эксплуатацию и критических испытаний, прежде чем он будет выведен на целевую орбиту для сближения и захвата Vespa. Комбинированный «Охотник» и Vespa будут спущены с орбиты и сгорят в атмосфере.
«Сейчас подходящее время для такой миссии», – говорит Люк Пиге, основатель и генеральный директор ClearSpace. «Проблема космического мусора стоит как никогда остро. Сегодня у нас в космосе около 2000 активных спутников и более 3000 вышедших из строя.»
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