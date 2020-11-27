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В Дании были уничтожены зараженные коронавирусом животные. Почему о них снова заговорили?

В Дании были уничтожены зараженные коронавирусом животные. Почему о них снова заговорили?

В Дании были убиты тысячи норок и они снова дали о себе знать

В начале ноября 2020 года власти Дании объявили, что содержащиеся в местных зверофермах норки заразились новой мутацией коронавируса. От них заболевание передалось нескольким людям и у них была выявлена пониженная чувствительность к уже существующим антителам. Это означало, что при распространении мутировавшей болезни, разрабатываемые на данный момент вакцины стали бы практически бесполезными. Поэтому зараженных животных решили попросту убить и закопать под землю. Всего было уничтожено около 17 миллионов норок — все они были захоронены на острове Ютландия. С тех пор не прошло даже месяца, но очередные проблемы уже появились. Было замечено, что тела некоторых животных начали снова появляться на поверхности земли. По словам ученых, это произошло из-за того, что они не учли одну особенность местных почв и еще один немаловажный фактор.

 


Уничтожение норок в Дании

Неожиданной новостью поделилось издание The Guardian. Убитые во время пандемии коронавируса животные были закопаны на военном тренировочном поле на глубине около одного метра. Но при создании траншеи люди не учли, что почва на острове Ютландии очень легкая. Также они не обратили внимание на то, что в ходе разложения, внутри тел животных образуются газы. Это связано с тем, что бактерии запускают процесс распада мягких тканей и их превращение в жидкости, соли и другие вещества. Организмы начали разбухать и, так как животные были похоронены в одной куче, находящиеся наверху тела появились на поверхности.

По мере разложения в телах животных могут образовываться газы. Это заставляет их становится больше. В худшем случае, тела выталкиваются из земли, — сообщил секретарь датской полиции Томас Кристенсен (Thomas Kristensen).

Представители Министерства окружающей среды Дании уверяют, это временное явление, вызванное естественными процессами разложения. Полицейские уже закопали тела дополнительным слоем почвы. По словам Томаса Кристенсена, тела были заранее продезинфицированы известью. Впрочем, мертвые животные все равно не представляют для людей особой опасности. Частицы вируса в основном передаются при выдыхании воздуха зараженными особями. Сообщается, что отныне территорию будут контролировать круглосуточно до тех пор, пока вокруг нее не построят забор.

В Дании были уничтожены зараженные коронавирусом животные. Почему о них снова заговорили?

Тысячи убитых норок хоронят в поле недалеко от города Хольстебро

Опасны ли животные с коронавирусом?

Несмотря на все эти действия, многие люди все равно обеспокоены потенциальной опасностью этого захоронения. В местных газетах то и дело упоминается, что животные были похоронены слишком близко к озерам и подземным водам. Есть вероятность, что питьевая вода будет загрязнена зараженными частицами. На данный момент мэры двух близлежащих населенных пунктов попросили выкопать животных и сжечь. Один из местных политиков объявил, что власти играют с окружающей средой и используют ее как свалку. Местные пользователи Интернета тем временем шутят про восстание зомби.

В Дании были уничтожены зараженные коронавирусом животные. Почему о них снова заговорили?

Норки уже долгое время являются объектом промысла из-за ценного меха

На самом деле, в ситуации нет ничего смешного. В ходе беседы с журналистами Томас Кристенсен напомнил, что людям ни в коем случае нельзя подходить к телам мертвым животных. Оно могло заразиться чем угодно и, учитывая ситуацию во всем мире, не хватало появления еще одного заболевания. Вообще, весь 2020 год показал, что с дикими животными стоит обращаться с большой осторожностью. И людям стоило бы не верить во всевозможные теории заговора и соблюдать все важные требования. В Китае, где произошла первая вспышка коронавируса, сейчас ситуация не такая уж и плохая. Вероятно, потому что люди относятся к проблеме с большой ответственностью, носят маски и стараются лишний раз не собираться в большие скопления.

Тот факт, что из-за возможности распространения новой мутации коронавируса пришлось уничтожить тысячи животных, очень плачевен. На нашей планете и без того происходит вымирание многих видов живых существ из-за глобального потепления и деятельности людей, а тут еще и это. Большой ущерб нанесен и бизнесу — из-за истребления животных с ценным мехом, некоторые люди потеряли свой источник дохода. Это тоже проблема, даже учитывая то, что изготовление одежды из натуральной шерсти животных, далеко не самое похвальное дело.

27 ноябрь 2020 /
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