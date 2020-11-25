» » Найден возможный источник знаменитого сигнала Wow!

Найден возможный источник знаменитого сигнала Wow!

Найден возможный источник знаменитого сигнала Wow!
Сигнал Wow! представлен как «6EQUJ5». 6EQUJ5 описывает изменение интенсивности принятого сигнала во времени. © Big Ear Radio Observatory

астроном Альберто Кабальеро, один из основателей канала Exoplanets Channel, нашел небольшое количество доказательств источника знаменитого сигнала "Wow!” (Ого!). В своей статье, загруженной на сервер препринтов arXiv, Кабальеро описывает поиск в базе данных Gaia возможных звезд, подобных солнцу, на которых могла бы находиться экзопланета, способная поддерживать разумную жизнь.

Еще в 1977 году астрономы, работавшие с радиотелескопом Big Ear Radio, записали уникальный сигнал откуда-то из космоса. Он был настолько мощный и необычный, и его характеристики настолько соответствовали теоретически ожидаемым от сигнала внеземного происхождения, что один из специалистов в команде, Джерри Эман, как известно, написал слово Wow! на распечатке.

Несмотря на годы работы и много человеко-часов, никому так и не удалось отследить источник сигнала или объяснить сильный, уникальный сигнал, который длился все 72 секунды. С тех пор многие люди предложили единственное объяснение столь сильного и уникального сигнала – внеземная разумная жизнь.

В своей новой работе Альберто Кабальеро рассуждал, что если бы источником была какая-то другая форма жизни, она, скорее всего, жила бы на экзопланете – и если бы это было так, было бы разумно предположить, что такая форма жизни могла бы жить на планете, подобной на Землю, которая вращается вокруг своей солнечноподобной звезды.

Следуя этой логике, Кабальеро начал поиск в общедоступной базе данных Gaia именно такой звезды. База данных Gaia была собрана командой ученых, работающей в обсерватории Gaia, управляемой Европейским космическим агентством.

Запущенный еще в 2013 году, проект неуклонно работал над сборкой лучшей из когда-либо созданных карт ночного неба. На сегодняшний день специалисты нанесли на карту около 1,3 миллиарда звезд.

Изучая результаты своего поиска, Кабальеро обнаружил то, что, по всей видимости, соответствовало всем требованиям – звезду (2MASS 19281982-2640123), которая очень похожа на солнце, – и находится в той части неба, откуда пришел сигнал Wow!. Он отмечает, что в этом районе есть и другие возможные кандидаты, но предполагает, что его кандидат может стать лучшей отправной точкой для новых исследовательских усилий астрономов, у которых есть инструменты для поиска экзопланет.

An approximation to determine the source of the WOW! Signal, arXiv:2011.06090 [physics.pop-ph] arxiv.org/abs/2011.06090

25 ноябрь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Использование теории игр для поиска внеземного разума
Непознанное

Использование теории игр для поиска внеземного разума

астроном Имонн Керинс из Манчестерского университета разработал подход к поиску разум
Gaia обнаружил несколько новых астероидов
Непознанное

Gaia обнаружил несколько новых астероидов

От погибающей Звезды астрономы получили «сигнал бедствия»
Непознанное

От погибающей Звезды астрономы получили «сигнал бедствия»

Группа астрономов недавно стала свидетелем космического «несчастного случая». Они видели, как черная дыра поглотила остатки от Звезды, которая очень похожа на Солнце. При помощи телескопа астрономы
С нами контакт не перспективен
Непознанное

С нами контакт не перспективен

Послания из космоса говорят, что времени у человечества осталось не так уж много. Вот сигнал, который пришел из космоса в конце 70-х годов – всего четыре буквы и две цифры. Среди астрономов он вызвал
Ученые усомнились в существовании спутника у экзопланеты Kepler-1625
Непознанное

Ученые усомнились в существовании спутника у экзопланеты Kepler-1625

Научный прорыв в поисках внеземного разума в границах Млечного пути
Непознанное

Научный прорыв в поисках внеземного разума в границах Млечного пути

Прорыв в развитии аналитических методов может значительно увеличить наши шансы обнаружить внеземную жизнь в границах нашей Галактики, согласно команде из Манчестерского университета, Соединенное
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ответ на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Америка-2020 как АтлантидаКак мы принимаем решения и существует ли свобода воли?Даниэль Сваровски – великий имитатор, предприимчивый мошенник или гениальный инженер?Испанка: пандемия, о которой знает каждый, и о которой не известно ничегоАстероид Апофис поменял траекторию движения. Может ли он упасть на Землю?Американская компания Pfizer объявила о создании рабочей вакцины от коронавирусаСоздано огромное изображение Млечного Пути размером 50 000 x 25 000 пикселей


Свежие Статьи
Китайское лекарственное растение замаскировалось от людей

Китайское лекарственное растение замаскировалось от людей

Cybershoes может решить проблему перемещения в VR-играх

Cybershoes может решить проблему перемещения в VR-играх

Новый микроскоп использует “жуткое действие на расстоянии”

Новый микроскоп использует “жуткое действие на расстоянии”

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+