Найден возможный источник знаменитого сигнала Wow!

Сигнал Wow! представлен как «6EQUJ5». 6EQUJ5 описывает изменение интенсивности принятого сигнала во времени. © Big Ear Radio Observatory

астроном Альберто Кабальеро, один из основателей канала Exoplanets Channel, нашел небольшое количество доказательств источника знаменитого сигнала "Wow!” (Ого!). В своей статье, загруженной на сервер препринтов arXiv, Кабальеро описывает поиск в базе данных Gaia возможных звезд, подобных солнцу, на которых могла бы находиться экзопланета, способная поддерживать разумную жизнь.

Еще в 1977 году астрономы, работавшие с радиотелескопом Big Ear Radio, записали уникальный сигнал откуда-то из космоса. Он был настолько мощный и необычный, и его характеристики настолько соответствовали теоретически ожидаемым от сигнала внеземного происхождения, что один из специалистов в команде, Джерри Эман, как известно, написал слово Wow! на распечатке.

Несмотря на годы работы и много человеко-часов, никому так и не удалось отследить источник сигнала или объяснить сильный, уникальный сигнал, который длился все 72 секунды. С тех пор многие люди предложили единственное объяснение столь сильного и уникального сигнала – внеземная разумная жизнь.

В своей новой работе Альберто Кабальеро рассуждал, что если бы источником была какая-то другая форма жизни, она, скорее всего, жила бы на экзопланете – и если бы это было так, было бы разумно предположить, что такая форма жизни могла бы жить на планете, подобной на Землю, которая вращается вокруг своей солнечноподобной звезды.

Следуя этой логике, Кабальеро начал поиск в общедоступной базе данных Gaia именно такой звезды. База данных Gaia была собрана командой ученых, работающей в обсерватории Gaia, управляемой Европейским космическим агентством.

Запущенный еще в 2013 году, проект неуклонно работал над сборкой лучшей из когда-либо созданных карт ночного неба. На сегодняшний день специалисты нанесли на карту около 1,3 миллиарда звезд.

Изучая результаты своего поиска, Кабальеро обнаружил то, что, по всей видимости, соответствовало всем требованиям – звезду (2MASS 19281982-2640123), которая очень похожа на солнце , – и находится в той части неба, откуда пришел сигнал Wow!. Он отмечает, что в этом районе есть и другие возможные кандидаты, но предполагает, что его кандидат может стать лучшей отправной точкой для новых исследовательских усилий астрономов, у которых есть инструменты для поиска экзопланет.

