Есть ли интернет в Антарктиде и Арктике?
В Антарктиде и Арктике всегда были проблемы с Интернетом, но ситуация налаживается
Многие люди жалуются, что сегодня все только и смотрят в свои смартфоны и не видят реального мира. Но на самом деле Интернет доступен далеко не везде. В 2019 году сотрудники Международного союза электросвязи (МСЭ) объявили, что он есть только у половины населения нашей планеты. Большие проблемы с подключением к Всемирной паутине долгое время испытывали исследователи, находящиеся в Антарктиде. Со временем эта проблема была решена, но она до сих пор сохраняется на территории Арктики. Но и там совсем скоро появится возможность подключения к высокоскоростному интернету. Но каким именно образом жители Антарктиды и Арктики связываются с другими людьми в настолько холодных условиях? Давайте разбираться.
Интернет в Антарктиде
Интернет в самом холодном регионе нашей планете есть и он спутниковый. Важно отметить, что на территории Антарктиды находится 90 исследовательских станций разных стран. Среди них есть целых 7 российских станций: Восток, Мирный, Беллинсгаузен, Новолазаревская, Прогресс, Русская и Молодежная. Впервые спутниковый интернет появился в 1985 году на станции Молодёжная. Они работали на основе японской системы «Inmarsat-A». В течение четырех лет спутниковая связь появилась во всех семи станциях. Но доступ к Интернету в Антарктиде стоит дорого. Если верить статье на Хабре, в 2010 году мегабайт данных стоил около 40 долларов. В те времена новости скачивались и распечатывались, чтобы их мог прочитать каждый.
Но во время 65-й Российской антарктической экспедиции в 2019 году ситуация с интернетом в Антарктиде заметно улучшилась. Российская телекоммуникационная компания МТС на территории станции Прогресс развернула сеть мобильной связи стандарта GSM. Сообщается, что стабильный сигнал есть как в жилых, так и служебных помещениях исследовательской станции. У российских полярников есть возможность звонить своим родственникам и коллегам из других станций на территории Антарктиды. Также мобильная связь помогает отслеживать местоположение исследователей на холодных территориях — это нужно для их же безопасности.
Информации о скорости интернета в Антарктиде мало, она зависит от станции и количество подключенных устройств. Например, на французско-итальянской станции «Конкордия» он составляет в среднем 500 килобит в секунду. Если учесть, что на некоторых станциях также раздается Wi-Fi, на деле этот показатель может быть еще ниже.
Интернет в Арктике
С Интернетом в Арктике дела обстоят гораздо хуже. Дело в том, что арктические полярные станции — это труднодоступные пункты, расположенные на близлежащих островах, а также на дрейфующих льдах. Исследователи в основном работают вахтовым методом, не более 6-12 месяцев подряд. Долгое время доступ к Интернету тоже осуществлялся при помощи спутниковой связи. В 2019 году компания OneWeb анонсировала развертывание сети с пропускной способностью 375 гигабит в секунду. Но стоит учитывать, что при разветвлении по станциям итоговая скорость такого соединения оказывается не такой уж и большой. Но в ходе тестов такое соединение обеспечивало комфортный просмотр HD-видео и задержку не более 40 миллисекунд.
А недавно Федеральное агентство морского и речного транспорта и организация «Росморпорт» объявили, что протянут к Арктике оптоволоконный интернет. Волоконно-оптическая линия будет протянута под водой, по маршруту Мурманск — Владивосток. При этом локальные линии будут выходить на населенные пункты Арктической зоны. Протяженность линии составит 12,5 километра, и это не учитывая ответвлений к населенным пунктам. Пропускная способность должна составить до 104 терабит в секунду, то есть такой Интернет будет лучше, чем спутниковый. Завершить проект планируется к 2026 году.
При всем этом не стоит забывать, что созданием собственного спутникового интернета занимается основанная Илоном Маском компания Starlink. Через несколько лет она запустит на околоземную орбиту все запланированные 12 000 спутников. Они смогут раздавать интернет даже в самые отдаленные регионы нашей планеты.
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