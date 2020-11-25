Есть ли интернет в Антарктиде и Арктике?

В Антарктиде и Арктике всегда были проблемы с Интернетом, но ситуация налаживается

Многие люди жалуются, что сегодня все только и смотрят в свои смартфоны и не видят реального мира. Но на самом деле Интернет доступен далеко не везде. В 2019 году сотрудники Международного союза электросвязи (МСЭ) объявили, что он есть только у половины населения нашей планеты. Большие проблемы с подключением к Всемирной паутине долгое время испытывали исследователи, находящиеся в Антарктиде. Со временем эта проблема была решена, но она до сих пор сохраняется на территории Арктики. Но и там совсем скоро появится возможность подключения к высокоскоростному интернету. Но каким именно образом жители Антарктиды и Арктики связываются с другими людьми в настолько холодных условиях? Давайте разбираться.

Интернет в Антарктиде

Интернет в самом холодном регионе нашей планете есть и он спутниковый. Важно отметить, что на территории Антарктиды находится 90 исследовательских станций разных стран. Среди них есть целых 7 российских станций: Восток, Мирный, Беллинсгаузен, Новолазаревская, Прогресс, Русская и Молодежная. Впервые спутниковый интернет появился в 1985 году на станции Молодёжная. Они работали на основе японской системы «Inmarsat-A». В течение четырех лет спутниковая связь появилась во всех семи станциях. Но доступ к Интернету в Антарктиде стоит дорого. Если верить статье на Хабре, в 2010 году мегабайт данных стоил около 40 долларов. В те времена новости скачивались и распечатывались, чтобы их мог прочитать каждый.

Но во время 65-й Российской антарктической экспедиции в 2019 году ситуация с интернетом в Антарктиде заметно улучшилась. Российская телекоммуникационная компания МТС на территории станции Прогресс развернула сеть мобильной связи стандарта GSM. Сообщается, что стабильный сигнал есть как в жилых, так и служебных помещениях исследовательской станции. У российских полярников есть возможность звонить своим родственникам и коллегам из других станций на территории Антарктиды. Также мобильная связь помогает отслеживать местоположение исследователей на холодных территориях — это нужно для их же безопасности.

Информации о скорости интернета в Антарктиде мало, она зависит от станции и количество подключенных устройств. Например, на французско-итальянской станции «Конкордия» он составляет в среднем 500 килобит в секунду. Если учесть, что на некоторых станциях также раздается Wi-Fi, на деле этот показатель может быть еще ниже.

Интернет в Арктике

С Интернетом в Арктике дела обстоят гораздо хуже. Дело в том, что арктические полярные станции — это труднодоступные пункты, расположенные на близлежащих островах, а также на дрейфующих льдах. Исследователи в основном работают вахтовым методом, не более 6-12 месяцев подряд. Долгое время доступ к Интернету тоже осуществлялся при помощи спутниковой связи. В 2019 году компания OneWeb анонсировала развертывание сети с пропускной способностью 375 гигабит в секунду. Но стоит учитывать, что при разветвлении по станциям итоговая скорость такого соединения оказывается не такой уж и большой. Но в ходе тестов такое соединение обеспечивало комфортный просмотр HD-видео и задержку не более 40 миллисекунд.

А недавно Федеральное агентство морского и речного транспорта и организация «Росморпорт» объявили, что протянут к Арктике оптоволоконный интернет. Волоконно-оптическая линия будет протянута под водой, по маршруту Мурманск — Владивосток. При этом локальные линии будут выходить на населенные пункты Арктической зоны. Протяженность линии составит 12,5 километра, и это не учитывая ответвлений к населенным пунктам. Пропускная способность должна составить до 104 терабит в секунду, то есть такой Интернет будет лучше, чем спутниковый. Завершить проект планируется к 2026 году.

При всем этом не стоит забывать, что созданием собственного спутникового интернета занимается основанная Илоном Маском компания Starlink . Через несколько лет она запустит на околоземную орбиту все запланированные 12 000 спутников. Они смогут раздавать интернет даже в самые отдаленные регионы нашей планеты.