В Патагонии обнаружен новый хищный динозавр – Niebla antique

На этом рисунке изображен Rajasaurus narmadensis, "двоюродный брат" недавно открытого динозавра абелизаврида Niebla Ancient © Bogdanov / CC BY-SA 3.0.

В северной Патагонии, Аргентина, был обнаружен новый род и вид динозавров абелизаврид среднего размера.

Новый вид динозавров, получивший научное название «Niebla antique», жил примерно 69 миллионов лет назад, в эпоху позднего мелового периода.

Древний хищник принадлежит к Abelisauridae, семейству тероподных динозавров-цератозавров, известных исключительно с древнего суперконтинента Гондвана.

Абелизавриды впервые появились в середине юрского периода и просуществовали до конца мезозойской эры. Подобно большинству теропод, абелизавриды были хищными двуногими динозаврами. Они характеризовались коренастыми задними конечностями и большими украшениями на черепами, с бороздками и ямками. Большинство известных абелизаврид достигали в длину от 5 до 9 м от морды до кончика хвоста.

«Niebla antique относительно невелик, намного меньше других абелизаврид, таких как Карнотавр и Абелизавр», – сказал Мауро Роландо из Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET) и его коллеги.

Окаменелые останки Niebla antique были найдены на ферме Арриагада возле холма Матадеро, примерно в 70 км к югу от города Хенераль-Рока в провинции Рио-Негро.

Niebla antiqua представлен двумя неполными дорсальными центрами, выветрившимися спинными ребрами, скапулокоракоидом и фрагментарными костями черепа, включая почти полную черепную коробку и верхушку правой зубной кости.

"Голотипный экземпляр Niebla antique представляет собой соматически зрелую особь, возрастом не менее 9 лет”, – сказали исследователи.

«Присутствие абелизаврид малого и среднего размера в верхнемеловом периоде показывает, что в Патагонии существовало большее разнообразие производных абелизаврид, чем считалось ранее», – заключили они.

Об открытии сообщается в статье в Южноамериканском журнале наук о Земле.