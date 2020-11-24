В Патагонии обнаружен новый хищный динозавр – Niebla antique
В северной Патагонии, Аргентина, был обнаружен новый род и вид динозавров абелизаврид среднего размера.
Новый вид динозавров, получивший научное название «Niebla antique», жил примерно 69 миллионов лет назад, в эпоху позднего мелового периода.
Древний хищник принадлежит к Abelisauridae, семейству тероподных динозавров-цератозавров, известных исключительно с древнего суперконтинента Гондвана.
Абелизавриды впервые появились в середине юрского периода и просуществовали до конца мезозойской эры. Подобно большинству теропод, абелизавриды были хищными двуногими динозаврами. Они характеризовались коренастыми задними конечностями и большими украшениями на черепами, с бороздками и ямками. Большинство известных абелизаврид достигали в длину от 5 до 9 м от морды до кончика хвоста.
«Niebla antique относительно невелик, намного меньше других абелизаврид, таких как Карнотавр и Абелизавр», – сказал Мауро Роландо из Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET) и его коллеги.
Окаменелые останки Niebla antique были найдены на ферме Арриагада возле холма Матадеро, примерно в 70 км к югу от города Хенераль-Рока в провинции Рио-Негро.
Niebla antiqua представлен двумя неполными дорсальными центрами, выветрившимися спинными ребрами, скапулокоракоидом и фрагментарными костями черепа, включая почти полную черепную коробку и верхушку правой зубной кости.
"Голотипный экземпляр Niebla antique представляет собой соматически зрелую особь, возрастом не менее 9 лет”, – сказали исследователи.
«Присутствие абелизаврид малого и среднего размера в верхнемеловом периоде показывает, что в Патагонии существовало большее разнообразие производных абелизаврид, чем считалось ранее», – заключили они.
Об открытии сообщается в статье в Южноамериканском журнале наук о Земле.
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