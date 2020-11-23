Что есть деградация и при чем здесь арт-перформансы?

Подумаем о происходящем с нами на примере горячо любимой молодежной культуры. Куда мы пришли

Любого мало-мальски образованного и стремящегося держать руку на пульсе обывателя хотя бы раз да передергивало при погружении в современную культуру.

Вкусы подрастающего поколения меняются стремительно и понять их зачастую сложно не только людям со стороны, но и самим коренным жителям нового тысячелетия.

Конечно, подобным брюзжанием и недовольством происходящим, старшие отличались всегда. Достаточно вспомнить, какой резкой критике подвергался джаз на своей заре или много позже его прямой наследник — рок-н-ролл. В то время как молодая поросль отрывалась на концертах, ощущая полноту бытия вне социальных установок и стандартов, старики поглядывали на волосатых юношей с гитарами с явным неодобрением. «Разве вы позволите своей дочери выйти замуж за такое?» — громкий некогда газетный заголовок, под который вполне просится фотография современного рэпера. Но нет, источником нападок ловкого газетчика стали патлатые и дерзкие легенды 60-х The Rolling Stones.

Так значит, всё нормально? Раз нынешних кумиров каждого начинающего музыканта критиковали в свое время политики, журналисты и бабушки на скамейках, то может и рэперы новой школы станут через двадцать лет мерилом эстетического достоинства? На словах звучит вроде справедливо, но стоит хоть на секунду включить клип актуального в головах российских подростков рэпера Моргенштерна, как данная мысль пулей вылетает из головы. Навязчивый показ женских прелестей каждую свободную секунду экранного времени скорее отбивает аппетит, чем заставляет бурлить кровь, а манера подачи текста, да и смысловое наполнение, оставляют в голове только неприятный вакуум. Но ведь что-то помимо раскатистых басов и загорелых моделей заставляет людей смотреть на предлагаемое!

Разумеется, первой реакцией воспитанного на прекрасных образцах традиционной культуры взрослого человека будет заявить о том, что у рожденных под сенью интернета подростков произошло размягчение мозгов. И даже если совсем уж безосновательным подобное утверждение назвать нельзя (клиповое мышление и дофаминовый рефлекс никто не отменял), почему бы не понять, что стоит за многочисленными просмотрами этих дерзких и, во многом, бессмысленных видео

Вот берем клип El Problema упомянутого выше Моргенштерна и заядлого капиталиста Тимати (ругать последнего уже даже не хочется, по причине непробиваемости данного индивида для критики). Вся лирика посвящена богатству молодых людей и другим их достоинствам. Рэперы выражаются нагло и нецензурно. В финале клипа реклама полуфабриката на весь экран и текст, рассказывающий о заработанных за подобное размещение деньгах. Такой вот бессовестный капитализм.

Почему же он настолько бессовестный?! Занимались же медийные личности рекламой и раньше, но всегда это было как-то аккуратно. Можно даже сказать, что с меньшим цинизмом... только будет ли это правдой? Отличие в том, что в цифровую эпоху, когда у артиста уже нет возможности мифологизировать свой образ и что-то скрыть от своей аудитории, все мы можем без труда заполучить информацию о том, за сколько наши герои и идолы могут продать свое, не только лицо, но и другие составляющие. И вот мы имеем артиста, который примерив образ борца с системой и возвышенной личности, зажигает наши сердца и заставляет покупать билеты на концерт. Проходит совсем немного времени и вот уже аудитории, доверие которой завоевала эта мятущаяся душа, тот же самый герой уже рассказывает о преимуществах бренда одежды или автомобиля. Зритель думал, что у него с артистом любовь, настоящая, чистая и светлая. А здесь выясняется, что менестрель его нагло использовал, чтобы впарить очередной товар.

Капитализм в нашей стране еще молодой и голодный и в культурном медиа пока только осваивается.

Но вот дети, рожденные в XXI веке, наблюдали этот процесс с юных лет и сладкими речами о свободе художника от золота их уже не убедишь. Все продаются и покупаются. И глупо уже это скрывать.

«Значит такой рэпер, как Моргенштерн заслужил доверие своей честностью, несмотря на наше к нему презрение?» - вопрос хороший, учитывая, что начинал сей артист, как блогер, изобличавший своих будущих коллег в бездарности. Да он, собственно, и не стремится скрыть движений своей души.

«Делать деньги, делать деньги Делать деньги, б****, вот так»

Этой цитатой из клипа «Кадиллак», в общем-то, все и сказано. К слову, клип набрал уже 80 млн просмотров. Музыкантам и поэтам, кладущим свою душу на алтарь красоты остается лишь в бессилии воздевать кулаки к небу. Ну а Моргенштерн продолжает прямо рассказывать о своей беспринципности, зеркально отражая капитализм в его самой уродливой форме.

«Я давно для себя понял, что мне неважно стать лучшим музыкантом или лучшим артистом. Я люблю, чтобы люди о*****и», — вещает идол поколения в своем интервью

Вот и получается, что клоун, нарочито тошнотворно бахвалящийся своим богатством для людей честнее и ближе, чем тайком нюхающий кокаин в гримерке романтик и покоритель сердец. Ради заработка артист готов облачиться в любые одежды, отличие Алишера Тагировича (имя и отчество Моргенштерна) лишь в том, что переобувается он нарочито грязно, с презрением не только к слушателям, но и к себе.

«Я ужасен тем, что я делаю, но и вы ужасны тем, что ведётесь на весь этот маскарад» - вот о чем почти кричит его эпатажное поведение или, если позволите, арт-перформанс.

Почему арт-перформанс? Если взять десятки других схожих по стилю современных рэперов, которые гораздо более ограниченны, чем Моргенштерн (а таковые имеются!), то их отличие в том, что они слабо осознают, куда их вообще несет. Однако наш герой не таков. Достаточно посмотреть на его видео под названием «Главный балабол ютуба», в котором он иронично, но весьма точно, изобличает себя во всех своих грехах.

Настолько явное уродство происходящего уже невозможно ничем замаскировать. И мысль о том, что новое поколение этого уродства не замечает является в корне неверной. Замечает, просто пока лишь принимает к сведению. В эпоху, когда произведений искусства так много, что их можно впитывать с утра до поздней ночи, а эксперты, определяющие эстетическую ценность, сами не заслуживают доверия, молодым и потерянным нужно другое. Тот, кого видно насквозь во всей его глупости. В этом и состоит, пусть и своеобразная, но ценность таких, как Моргенштерн. Сей талантливый провокатор и шоумен конечно же не тот, кто нам нужен, чтобы воспитать нравственно сильное поколение, но он тот самый человек, на примере которого аудитория начнет привыкать к артистам, чью душу видно насквозь.

А если их видно насквозь, то они уже не могут разочаровать. И вот когда творцы сквозь тернии рекламных контрактов и фальшивых улыбок вновь придут к новой честности, тогда уже можно будет слушать их всерьез. Если еще и музыку научатся хорошую делать, то вообще здорово будет.