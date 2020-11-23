«Трамп хочет погромче хлопнуть дверью кабинета президента»

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев ответил на вопросы «Русской планеты»

При новом президенте США Джо Байдене отношения России и Штатов вряд ли изменятся в лучшую сторону.

Об этом в интервью «Русской планете» рассказал директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

Он также сообщил, какие вопросы в двусторонних отношениях могут сдвинуться с мертвой точки и когда Дональду Трампу все же придется смириться с поражением.

- Джо Байден завтра объявит часть назначений в свой кабинет. Означает ли это, что уже ничего не изменит его позиций в кресле президента?

- Он делает свое дело. Он же не может ждать месяцами, пока будет решаться вопрос. Он вынужденно так поступает, но это не означает, что все закончено, хотя понятно, что голосов получено Байденом больше, чем Трампом, но окончательных результатов и окончания подсчета еще не объявлено. Поэтому это уловка своеобразная, да.

- Как боксер, который поднимает руку вверх, еще не зная точных результатов?

- Они считают, что уже знают результаты, пресса уже объявила. У него времени не так много, потому что официально начинаются все эти вещи после того, как Конгресс признает результаты выборов, а Палата представителей Конгресса будет голосовать в начале января. После этого начинается уже процесс передачи, но к этому моменту хотя бы основные члены команды должны быть известны. Вновь избранному президенту ничего не остается, как в такой обстановке пока что действовать. Поскольку нет официального объявления результатов, он не имеет возможности получить государственное финансирование своей деятельности - там около $6 млн выделяется, - и не имеет возможности получить государственные помещения, в которых он мог бы разместить временный офис, проводить встречи, переговоры. Он к этому доступа пока не имеет, все это делается частным образом.

- У Дональда Трампа есть еще шанс что-то изменить? Если нет, к чему вся эта его активность судебная, непризнание результатов?

- Он не хочет признавать себя побежденным, вот и все. Он еще подумывает, может быть, вернуться на следующих выборах в 2024 году, хотя ему будет 78 лет - столько же, сколько Байдену сейчас. Он для себя не решил - то ли хлопнуть дверью погромче, то ли тихо уйти. Но Трамп - это не тот человек, который тихо уходит, скорее всего, он хлопнет дверью погромче.

- Республиканцы направили около двадцати исков в суды разных регионов. Когда окончательно станет ясно, что эти попытки Трампа оправдались или оказались тщетными?

- Там дело не только в его попытках - по целому ряду штатов еще не объявлены результаты. Когда по всем штатам будут окончательно объявлены результаты, тогда и закончат подсчет голосов. Пока не по всем штатам закончен подсчет голосов, это пока еще будет продолжаться. Формально это может продолжаться до начала декабря - назначили уже голосование выборщиков, по конституции - 30 дней дает конституция на все это. В прошлый раз в 2000 году аж 36 дней ждали и еле-еле дождались результата. Это все может затянуться до начала декабря.

- В американских СМИ были сообщения, что якобы босс филадельфийской мафии изготовил порядка 300 тысяч поддельных бюллетеней в пользу Байдена. Эта история реальна, могла ли она быть?

- А вы как думаете? Выходит человек, говорит: «Я босс, изготовил 300 тысяч бюллетеней». Он все что угодно может говорить, у него наверняка грехов хватает. Может быть, таким образом хотел пойти на сделку со следствием и отделаться от прежних своих грехов. Верить этому я бы не стал.

- При каком президенте у России были отношения с США лучше - при республиканце или демократе?

- Тут так не скажешь, лучше или хуже. Проще России было, в том числе проще с точки зрения переговоров и достижения соглашений, с республиканцами, но пример Трампа показывает, что это не всегда так.

- Какие-то вопросы могут сдвинуться с мертвой точки в наших отношениях при Байдене? СНВ-3, может быть, продлим?

- Это может быть, но ничто другое там с точки мертвой вряд ли сдвинется, тем более что Байден, скорее всего, временная фигура, человек на один срок, так что ничего кардинально меняться не будет.

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