Можно ли создать полностью бесшумный самолет?

Человечество уже давно пытается создать бесшумный самолет, но пока получается так себе

Первые самолеты в мире появились в начале XX века и позволили преодолевать большие расстояния за короткое время. Риск разбиться в самолете гораздо меньше, чем в автомобиле, то есть это очень даже безопасное средство передвижения. Но у всех самолетов на данный момент есть один большой минус — они издают много шума. Особенно сильно это мешает военным летательным аппаратам, которые при взлете издают шум на уровне 140 децибел. Настолько громкий шум способен привести к болям в ушах, потому что человеческий слух с трудом выдерживает такую нагрузку. Ну и, самое главное — из-за шума боевые самолеты могут быть быстро замечены врагами. Но недавно ученые выяснили, каким образом можно создать бесшумные самолеты.

Почему самолеты шумные?

Сразу стоит сказать, что создать полностью бесшумный самолет ученым пока точно не удастся. Дело в том, что громкие звуки издаются сразу несколькими частями летательных средств. Самой шумной частью любого самолета является двигатель и создаваемые им реактивная струя газов. Чтобы снизить их шум, инженеры создают различные насадки. А чтобы звуки не проникали в салон самолета и не мешали пассажирам, внутренности обклеивают материалом для звукоизоляции. Но даже при этом уровень шума внутри иногда достигает 100 децибел, что мешает людям разговаривать и делает полеты не комфортными.

Реактивный двигатель самолета

Вторым источником шума в самолетах являются крылья. Во время полета по их поверхности проносятся струи воздуха, в результате чего образуется громкий гул. Уменьшить шум крыльев ученые пытаются уже много лет, но особых успехов в этом деле они все еще не достигли. Но недавно сотрудники Лондонского университета стали на шаг ближе к этому. Они обратили внимание на тот факт, что охотящиеся по ночам совы во время полета почти не издают звуков. Поэтому исследователи решили тщательно изучить строение их крыльев.

Также много шума производят крылья самолета

Как охотятся совы?

Как правило, совы выходят на охоту в темноте. Благодаря хорошему слуху они могут услышать шуршание мышей и других грызунов за много метров от себя. Узнав местонахождение добычи, они взмывают в небо и бесшумно подлетают к ней и хватают своими острыми когтями. Ключевое слово в описании их метода охоты — бесшумно. Ученым уже было известно, что совы остаются незамеченными благодаря особому строению крыльев. Но секрет ночных хищников был разгадан только недавно, при более тщательном их рассмотрении.

Совы — одни из самых бесшумных хищников

Оказалось, что на передней части крыльев сов есть крошечные перышки, длина которых не превышает 2 миллиметров. Изначально ученые считали, что они приводят движение потоков воздуха в хаотичное состояние. Однако, оказалось, что это далеко не так. Такая конструкция крыльев наоборот стабилизирует движение потоков воздуха. А это, в свою очередь, уменьшает шум и делает хищник птиц незаметными охотниками.

Те самые крошечные перышки

Исследователи надеются, что благодаря этому знанию им удастся создать крыло для самолетов, которое не издает шум во время полета. Это не поможет создать полностью бесшумное летательное средство, но если использовать разработку в пассажирских лайнерах, они станут более комфортными для людей.

Самый тихий самолет в мире

А на данный момент самый тихий самолет в мире — это Airbus A380. Он вмещает в себя до 525 пассажиров и способен без остановок пролететь 15 400 километров. При проектировании самолета инженеры с самого начала уделили внимание уровню шума. По результатам замеров, внутри самолета Airbus A380 примерно на 50% тише, чем в салоне одного из самых известных самолетов в мире Boeing 747.

Больше всего тихие самолеты Airbus A380 используются авиакомпанией Emirates. В ее распоряжении есть 114 таких летательных аппаратов. К октябрю 2020 года было произведено 243 самолета — каждая из них стоит по 489 миллионов долларов. Только вот спрос на эту модель со временем начала падать, поэтому компания Airbus планирует перестать ее производить уже в 2021 году.

На нашем сайте есть много статей на тему самолетов. Например про особенности восьми летательных средств, одно из которых может разгоняться до 11 230 километров в час. А это, между прочим, в 9,5 раз выше скорости звука. Приятного чтения!