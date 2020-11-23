Тайная жизнь косматых хомяков

Африканские косматые хомяки любят общаться друг с другом и действительно используют древесный яд для защиты от врагов.

На востоке Африки живёт странный грызун размером с кролика и окраской немного похожий на скунса: белые и чёрные полосы бегут у него по шерсти вдоль тела, становясь особенно заметными, когда косматый хомяк кому-то угрожает и понимает шерсть дыбом. Он может позволить себе угрожать, поскольку хищник серьёзно пострадает, если схватит хомяка. Его шерсть вымазана в яде уабаине из древесины акокантеры абиссинской – небольшого дерева или кустарника, растущего там же, где обитает хомяк.

По действию уабаин напоминает южноамериканский кураре. Охотники из восточноафриканских племён кипятят кору акокантеры и смазывают полученным отваром свои стрелы: с помощью яда, который вызывает сердечный спазм, они справляются даже со слонами. Неизвестно, ходит ли косматый хомяк на слона, но, скажем, для неопытной собаки атака на хомяка ничего хорошего не сулит: если она схватит грызуна, очень скоро ей станет очень плохо – вплоть до летального исхода. Волосы подшёрстка хомяка пористые и впитывают яд сквозь поры прямо во внутренний стержень, подобно тампону. Грызун не может прокипятить кору, чтобы получить ядовитый раствор, но он может изгрызть её и вылизать себя смесью слюны и яда.

О том, что косматый хомяк ядовит, местные африканцы знали давно. Но зоологи долгое время удовлетворялись на его счёт только одной научной работой, которая описывала поведение одного-единственного хомяка. Нужно было подтвердить на большем числе животных, что косматые хомяки действительно используют яд и что он им не вредит.

Этим занялись сотрудники Университета Юты вместе с коллегами из Кении. Изучать косматых хомяков непросто, поскольку они достаточно скрытные, но всё же исследователи сумели поймать 25 хомяков и с помощью видеокамер понаблюдать за ними на специальной территории, где они могли вести себя так же, как на воле. Сразу же оказалось, что косматые хомяки – вполне социальные животные: к исследователям попали семейные пары хомяков, которые большую часть времени проводили друг с другом – обнюхивались, вылизывали друг друга и активно общались разными звуками, от писков до мурлыканья. Более того, в таких семьях часто оказываются достаточно взрослые дети, которые, по-видимому, поздно уходят от родительского очага. То, что хомяки образуют моногамные пары, подозревали и раньше – в пользу этого говорили их крупные размеры, сравнительно большая продолжительность жизни и медленное размножение. Тем не менее, социальность косматых хомяков оказалась для исследователей сюрпризом, потому что до сих пор считалось, что они ведут преимущественно одиночный образ жизни, несмотря на моногамность.

Но больше всего зоологов интересовало, что хомяки будут делать с ветками ядовитой акокантеры. В статье в Journal of Mammalogy говорится, что десять из двадцати пяти пойманных хомяков как минимум один раз жевали древесную кору и, вылизываясь, наносили её сок на шерсть. При этом по самим хомякам никак нельзя было сказать, что яд на них действует. Так что теперь не остаётся никаких сомнений в том, что косматые хомяки действительно используют древесный яд, который может защитить их от повышенного внимания со стороны хищников.

Косматый хомяк жуёт акокантеру и наносит яд себе на шерсть.

Чтобы собрать достаточно хомяков для наблюдений, у исследователей ушло очень много времени. Косматые хомяки достаточно редки и их популяция очень разрежена. Возможно, стоило бы предпринять какие-то экологические меры защиты, чтобы предотвратить исчезновение этих диковинных грызунов.