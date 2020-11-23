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Спутник для мониторинга уровня моря обеспечит беспрецедентную точность наблюдений

Спутник для мониторинга уровня моря обеспечит беспрецедентную точность наблюдений
Спутник Sentinel-6 Michael Freilich

В условиях, когда мир продолжает нагреваться, а уровень моря продолжает повышаться, НАСА и ЕКА запустили новый спутник для наблюдения за океаном с орбиты. Спутник Sentinel-6 Michael Freilich был запущен в космос на выходных, и в ближайшие годы он будет отслеживать глобальный уровень моря с беспрецедентными подробностями.

Спутник Sentinel-6 Michael Freilich следует по стопам спутников TOPEX / Poseidon и Jason, которые собирают данные об океанах с 1992 года. Эти космические аппараты помогли ученым отслеживать скорость повышения уровня моря по мере того, как планета нагревается, но Sentinel-6 начнет новую эру в подобных исследованиях.

Sentinel-6 Michael Freilich предназначен для сбора самых точных данных об уровнях моря и о том, как на них влияет глобальное потепление.

Посылая электромагнитные сигналы в океан и измеряя, сколько времени им нужно, чтобы прийти назад, космический аппарат будет измерять уровень моря с точностью до сантиметра в 90 процентах мирового океана.

Он также оснащен усовершенствованным микроволновым радиометром (AMR-C) и высотомером, который позволит исследователям наблюдать более мелкие и более сложные морские объекты вдоль береговых линий, а также меньшие колебания уровня моря ближе к берегу, которые могут повлиять на навигацию судов и рыболовство.

Кроме того, ожидается, что данные, собранные Sentinel-6 Michael Freilich, помогут улучшить прогнозирование погоды.

«Данные этого спутника, который так важен для мониторинга климата и прогнозирования погоды, будут иметь беспрецедентную точность», – говорит генеральный директор Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников Ален Ратье.

“Эти данные, которые могут быть получены только путем измерений из космоса, принесут широкий спектр преимуществ людям во всем мире: от более безопасных путешествий по океану до более точного прогнозирования путей ураганов, от более глубокого понимания повышения уровня моря до более точных сезонных прогнозы погоды и многое другое “.

Sentinel-6 Michael Freilich был запущен в космос в субботу на ракете SpaceX Falcon 9 и проведет первые несколько месяцев, проходя испытания и калибровку. Как только он достигнет своей рабочей орбиты в 1336 км, он будет отставать от спутника Jason-3 примерно на 30 секунд, и исследователи потратят год на перекрестную калибровку данных с двух спутников, чтобы обеспечить плавное переключение и непрерывные наблюдения за уровнем моря.

Миссия продлится пять с половиной лет, прежде чем будет запущен идентичный спутник Sentinel-6B, который возьмет на себя обязанности до конца десятилетия.

На видео ниже представлен обзор миссии Sentinel-6 Michael Freilich.

23 ноябрь 2020 /
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