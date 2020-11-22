Символ Сопротивления. Какой след в истории оставил Шарль де Голль?

Французский генерал добился больших успехов на дипломатическом поприще и создал новую идеологию

22 ноября 1890 года в городе Лилль в интеллигентной католической семье появился на свет Шарль Андре Жозеф Мари де Голль.

С юных лет он проявлял интерес к военной службе. В 1912 году окончил военное училище Сен-Сир, а в 1914 году в погонах лейтенанта отправился на фронт в составе 5-й армии Шарля Ланрезака.

Первое ранение де Голль получил 15 августа 1914 года. Пробыв в госпитале пару месяцев, он вернулся на фронт. Молодой офицер французской армии проявил себя отважным и находчивым бойцом. Второй раз де Голль был ранен в марте 1916 года в сражении при Мениль-ле-Юрлю, третий — в Верденской битве, где его признали погибшим.

На самом деле де Голль попал в плен немецких войск. Будущего генерала поместили в крепость Ингольштадт (Бавария), где, он познакомился с офицером императорской армии Михаилом Тухачевским, ставшим после революции крупным военачальником РККА.

Де Голль пребывал в заточении вплоть до капитуляции Германии в Компьенском лесу 11 ноября 1918 года. С 1919 года он находился в Польше, занимаясь преподавательской деятельностью. Также офицер успел повоевать против молодой советской республики на стороне Варшавы при штабе военной миссии генерала Вейгана.

В 1921 году де Голль вернулся на родину. Во Франции он женился, продолжил преподавать и развивать карьеру в ранге теоретика. В своих трудах офицер совершенно точно указал на важность усиления танковых войск и отработку их взаимодействия с авиацией и пехотой. Однако теоретические работы де Голля были отвергнуты руководством страны, за что Париж впоследствии жестоко поплатился



Тем не менее, будущий генерал не находился в опале. В 1930-е годы он командовал танковым полком, а перед Второй мировой войной был назначен командующим танковой группировкой, дислоцированной в Сааре, расположенном на границе с Германией.

В первые месяцы войны с Третьим рейхом де Голль получил должность замминистра обороны. Будучи на тот момент обладателем генеральских погон, он пытался противодействовать стремлению правящих кругов Франции заключить с немцами перемирие.

Важно отметить, что де Голль не побоялся встать в оппозицию к своему кумиру маршалу Филиппу Петену, герою Первой мировой войны. Военачальник ещё в мае 1940 года пришёл к выводу, что Франция не может противостоять Третьему рейху. Однако де Голль призвал нацию к продолжению вооружённой борьбы, став лидером Сопротивления и «Свободной Франции».

Генерал принялся активно налаживать сотрудничество с Великобританией, США и СССР , а также попытался собрать в единый кулак французские войска, находившиеся в зарубежных колониях.

Правда, нельзя сказать, что деятельность де Голля была успешной. Отчасти это объяснялось нежеланием французов оказывать серьёзного сопротивления оккупационным формированиям. Тем более, на сторону немцев перешёл Петен, а многие военнослужащие стали коллаборационистами.

Ещё одна причина неудач французского Сопротивления заключалась в малочисленности подконтрольных де Голлю формирований. Но и в таком виде они представляли обузу для союзных держав. В итоге высадка в Нормандию и дальнейшие боевые действия против нацистов проходили практически без участия самих французов.

И всё же де Голль внёс важный вклад в деоккупацию своей страны и сохранение её суверенитета. Он категорически отверг попытку Лондона и Вашингтона установить подконтрольное им правительство на освобождённой территории Франции.

Неслучайно, представитель Франции присутствовал на церемонии подписания Акта о безоговорочной капитуляции Третьего рейха. Кроме того, благодаря активной дипломатии де Голля Париж получил свою зону оккупации в поверженной Германии



После войны генерал был назначен главой правительства Франции, но из-за споров вокруг государственного устройства не удержался на этом высоком посту. Де Голль сделал ставку на правую партию «Объединение французского народа», с помощью которой он рассчитывал прийти к власти и победить коммунистов, чьё влияние сильно возросло в тот период.

Однако план де Голля провалился, и в 1953 году он распустил свою партию. Франция продолжала тонуть в противоречиях, с трудом развивая полуразрушенную экономику. Удобный момент подвернулся де Голлю лишь спустя пять лет, в 1958 году, когда Франция начала терпеть крупные поражения в алжирской войне.

Под давлением генералитета президент Франции Рене Коти потребовал от парламента наделить де Голля чрезвычайными полномочиями для формирования правительства и пересмотра Конституции. О высокой поддержке установлению практически неограниченной власти де Голлем свидетельствовали результаты конституционного референдума, состоявшегося в сентябре 1958 года.

На плебисците инициированном генералом текст Основного закона одобрили более 79% избирателей. Новая Конституция сильно ограничила полномочия парламента и усилила власть президента. С незначительными изменениями она действует до сих пор.

Пользуясь колоссальным доверием общества, де Голль завершил войну в Алжире и объявил об отказе Парижа от колониальных владений. Кроме того, внешняя политика генерала характеризовалась дистанцированием от США и НАТО. С этой целью он пошёл на сближение с Москвой, хотя во что-то по-настоящему серьёзное этот курс не вылился



Несмотря на стабилизацию внутренней ситуации, де Голль допустил ряд существенных промахов в экономической политике и перестарался с закручиванием гаек в СМИ. С середины 1960-х годов рейтинг генерала снижался параллельно с падением уровня жизни населения.

Кроме того, новому поколению французов де Голль казался слишком авторитарным и несовременным, что, конечно, было близко к реальному положению дел. В 1968 году Францию охватили масштабные волнения студентов и профсоюзов, однако де Голль отказался сдавать власть и объявил о роспуске парламента.

На досрочных выборах его партия одержала уверенную победу. Затем де Голль предложил реорганизовать верхнюю палату парламента в орган, представляющий интересы предпринимателей и профсоюзов. Этот вопрос генерал вынес на референдум, пообещав в случае провала покинуть пост президента. В конце апреля 1969 года, осознавая отсутствие поддержки своей реформы, де Голль ушёл в отставку. На тот момент ему исполнилось уже 78 лет.

Устранившись от дел, генерал отправился на отдых в коммуну Коломбэ-ле-дез-Эглиз (северо-восток республики), где он любил проводить время. 9 ноября 1970 года де Голль скоропостижно скончался от разрыва аорты. После смерти генерала негатив к его фигуре очень быстро прошёл. Французы ценят его патриотизм, вклад в деоккупацию и послевоенную стабилизацию.

Де Голль превратился в символ силы Франции. В глазах российского обывателя он ассоциируется с пресловутой «жёсткой рукой», приостановлением военного участия в НАТО в 1966 году и дружественным отношением к Москве.

В современной политической культуре Франции длинные корни пустило такое явление как голлизм. Главным образом оно подразумевает достаточно жёсткую для западной демократии форму правления, где многие вопросы решаются единоличными директивными методами



Во внешней политике данная идейная концепция характеризуется борьбой с влиянием Вашингтона. В противовес США Париж укрепляет отношения с Германией (как силы, объединяющей Европу) и Россией (как единственной державой, способной к военному противостоянию Соединённым Штатам).

Голлизм не выражен во Франции институционально, однако его принципы растворены в программах правых и центристских партий страны и политике отдельных лидеров. Например, политику с элементами голлизма проводил 23-й президент республики Николя Саркози, дав согласие на постройку двух «Мистралей» для ВМФ России.

Черты идеологии, сформулированной де Голлем, присутствуют и в политике нынешнего президента Эммануэля Макрона, который осторожничает с Вашингтоном и ищет подходы к Москве, хотя и не очень удачно.

Учитывая антиамериканскую направленность голлизма, можно сказать, что в какой-то мере он отвечает интересам России. Однако Москве никогда не стоит обольщаться — данное течение не предполагает разрыв отношений с США и НАТО



Париж остаётся неотъемлемой частью западного мира и в случае конфликта с РФ останется на его стороне. По этой причине голлизм не оказывает серьёзного положительного влияния на национальную безопасность и международное положение России.