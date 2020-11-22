Символ Сопротивления. Какой след в истории оставил Шарль де Голль?
22 ноября 1890 года в городе Лилль в интеллигентной католической семье появился на свет Шарль Андре Жозеф Мари де Голль.
С юных лет он проявлял интерес к военной службе. В 1912 году окончил военное училище Сен-Сир, а в 1914 году в погонах лейтенанта отправился на фронт в составе 5-й армии Шарля Ланрезака.
Первое ранение де Голль получил 15 августа 1914 года. Пробыв в госпитале пару месяцев, он вернулся на фронт. Молодой офицер французской армии проявил себя отважным и находчивым бойцом. Второй раз де Голль был ранен в марте 1916 года в сражении при Мениль-ле-Юрлю, третий — в Верденской битве, где его признали погибшим.
На самом деле де Голль попал в плен немецких войск. Будущего генерала поместили в крепость Ингольштадт (Бавария), где, он познакомился с офицером императорской армии Михаилом Тухачевским, ставшим после революции крупным военачальником РККА.
Де Голль пребывал в заточении вплоть до капитуляции Германии в Компьенском лесу 11 ноября 1918 года. С 1919 года он находился в Польше, занимаясь преподавательской деятельностью. Также офицер успел повоевать против молодой советской республики на стороне Варшавы при штабе военной миссии генерала Вейгана.
Тем не менее, будущий генерал не находился в опале. В 1930-е годы он командовал танковым полком, а перед Второй мировой войной был назначен командующим танковой группировкой, дислоцированной в Сааре, расположенном на границе с Германией.
В первые месяцы войны с Третьим рейхом де Голль получил должность замминистра обороны. Будучи на тот момент обладателем генеральских погон, он пытался противодействовать стремлению правящих кругов Франции заключить с немцами перемирие.
Важно отметить, что де Голль не побоялся встать в оппозицию к своему кумиру маршалу Филиппу Петену, герою Первой мировой войны. Военачальник ещё в мае 1940 года пришёл к выводу, что Франция не может противостоять Третьему рейху. Однако де Голль призвал нацию к продолжению вооружённой борьбы, став лидером Сопротивления и «Свободной Франции».
Генерал принялся активно налаживать сотрудничество с Великобританией, США и СССР, а также попытался собрать в единый кулак французские войска, находившиеся в зарубежных колониях.
Правда, нельзя сказать, что деятельность де Голля была успешной. Отчасти это объяснялось нежеланием французов оказывать серьёзного сопротивления оккупационным формированиям. Тем более, на сторону немцев перешёл Петен, а многие военнослужащие стали коллаборационистами.
Ещё одна причина неудач французского Сопротивления заключалась в малочисленности подконтрольных де Голлю формирований. Но и в таком виде они представляли обузу для союзных держав. В итоге высадка в Нормандию и дальнейшие боевые действия против нацистов проходили практически без участия самих французов.
И всё же де Голль внёс важный вклад в деоккупацию своей страны и сохранение её суверенитета. Он категорически отверг попытку Лондона и Вашингтона установить подконтрольное им правительство на освобождённой территории Франции.
После войны генерал был назначен главой правительства Франции, но из-за споров вокруг государственного устройства не удержался на этом высоком посту. Де Голль сделал ставку на правую партию «Объединение французского народа», с помощью которой он рассчитывал прийти к власти и победить коммунистов, чьё влияние сильно возросло в тот период.
Однако план де Голля провалился, и в 1953 году он распустил свою партию. Франция продолжала тонуть в противоречиях, с трудом развивая полуразрушенную экономику. Удобный момент подвернулся де Голлю лишь спустя пять лет, в 1958 году, когда Франция начала терпеть крупные поражения в алжирской войне.
Под давлением генералитета президент Франции Рене Коти потребовал от парламента наделить де Голля чрезвычайными полномочиями для формирования правительства и пересмотра Конституции. О высокой поддержке установлению практически неограниченной власти де Голлем свидетельствовали результаты конституционного референдума, состоявшегося в сентябре 1958 года.
На плебисците инициированном генералом текст Основного закона одобрили более 79% избирателей. Новая Конституция сильно ограничила полномочия парламента и усилила власть президента. С незначительными изменениями она действует до сих пор.
Несмотря на стабилизацию внутренней ситуации, де Голль допустил ряд существенных промахов в экономической политике и перестарался с закручиванием гаек в СМИ. С середины 1960-х годов рейтинг генерала снижался параллельно с падением уровня жизни населения.
Кроме того, новому поколению французов де Голль казался слишком авторитарным и несовременным, что, конечно, было близко к реальному положению дел. В 1968 году Францию охватили масштабные волнения студентов и профсоюзов, однако де Голль отказался сдавать власть и объявил о роспуске парламента.
На досрочных выборах его партия одержала уверенную победу. Затем де Голль предложил реорганизовать верхнюю палату парламента в орган, представляющий интересы предпринимателей и профсоюзов. Этот вопрос генерал вынес на референдум, пообещав в случае провала покинуть пост президента. В конце апреля 1969 года, осознавая отсутствие поддержки своей реформы, де Голль ушёл в отставку. На тот момент ему исполнилось уже 78 лет.
Устранившись от дел, генерал отправился на отдых в коммуну Коломбэ-ле-дез-Эглиз (северо-восток республики), где он любил проводить время. 9 ноября 1970 года де Голль скоропостижно скончался от разрыва аорты. После смерти генерала негатив к его фигуре очень быстро прошёл. Французы ценят его патриотизм, вклад в деоккупацию и послевоенную стабилизацию.
Де Голль превратился в символ силы Франции. В глазах российского обывателя он ассоциируется с пресловутой «жёсткой рукой», приостановлением военного участия в НАТО в 1966 году и дружественным отношением к Москве.
Во внешней политике данная идейная концепция характеризуется борьбой с влиянием Вашингтона. В противовес США Париж укрепляет отношения с Германией (как силы, объединяющей Европу) и Россией (как единственной державой, способной к военному противостоянию Соединённым Штатам).
Голлизм не выражен во Франции институционально, однако его принципы растворены в программах правых и центристских партий страны и политике отдельных лидеров. Например, политику с элементами голлизма проводил 23-й президент республики Николя Саркози, дав согласие на постройку двух «Мистралей» для ВМФ России.
Черты идеологии, сформулированной де Голлем, присутствуют и в политике нынешнего президента Эммануэля Макрона, который осторожничает с Вашингтоном и ищет подходы к Москве, хотя и не очень удачно.
Париж остаётся неотъемлемой частью западного мира и в случае конфликта с РФ останется на его стороне. По этой причине голлизм не оказывает серьёзного положительного влияния на национальную безопасность и международное положение России.
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