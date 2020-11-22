Что известно о новой загадочной болезни в Африке?

Все заразившиеся загадочной болезнью люди являются рыбаками. К счастью, сообщений о смертельных случаях пока нет

В середине ноября 2020 года в африканском государстве Сенегал произошла вспышка загадочного заболевания. На данный момент уже около 700 людей страдают от раздражения кожи, повышенной температуры тела и других неприятных симптомов. Многие пациенты являются рыбаками, которые ловили рыбу в регионе Атлантического океана между населенными пунктами Рюфиск и Мбур. Их уже поместили на карантин и ученые пытаются понять, что стало причиной возникновения загадочного заболевания. Им уже совершенно ясно, что в этом деле замешана океаническая вода. При этом есть вероятность, что заболевание может передаваться от человека к человеку. Некоторые исследователи уже выдвигают весьма правдоподобные предположения о причинах возникновения заболевания, поэтому предлагаю их рассмотреть и выяснить, о чем вообще идет речь.

Загадочная болезнь в Африке

О вспышке загадочного заболевания рассказало новостное агентство Reuters. По словам главы отдела по по вопросам здравоохранения Усмана Гуйе (Ousmane Gueye), зараженными в основном являются взрослые мужчины, но среди них есть и подростки. Все они недавно они рыбачили на одном из районов Атлантического океана. Первый случай заболевания был зафиксирован 12 ноября, но широкую огласку новость получила только 17 числа. Первым заболевшим стал 20-летний рыбак, который обратился за помощью с сыпью на коже, отеком лица, сухостью губ и раздражением глаз.

Африканский порт для рыбалки

Исследователи уже уверены, что возникший у людей дерматит связан с каким-то инфекционным заболеванием. Дерматитом принято называть воспалительное поражение кожи, которое возникает из-за химического, физического или биологического воздействия. Также у многих пациентов возникают струпья на лице, руках, ногах и даже гениталиях. У многих наблюдается повышенная температура тела, из-за чего у них болит голова. Струпьем называется временная ткань, которая образуется на ранах и по своей сути являющаяся свернувшейся кровью. Она защищает раны от попадания бактерий и грязи.

Причины заболевания

Власти не хотят пугать население, потому что на данный момент они даже не знают, с чем имеют дело. Но при этом они признают, что люди должны знать, что в Африке происходит что-то странное. На данный момент людям рекомендовано не контактировать с водой, особенно грязной. Может ли болезнь передаваться от человека к человеку, ученые пока не знают. Но, на всякий случай, пациенты были помещены на карантин в госпиталь города Рюфиск.





Сомнений в том, что очагом заболевания является вода Атлантического океана, практически нет. Военно-морской флот Сенегала обязался взять образцы воды и отправить в лабораторию для тщательного изучения. Некоторые зарубежные издания пишут, что причиной возникновения заболевания могли быть микробы или химические вещества, которые содержатся в грязной воде. Если верить видео и фотографиям из Интернета вода, с которой контактировали рыбаки, очень загрязнена. В ней плавают кучи мусора и погибшие рыбы.





На момент написания статьи новых сведений о загадочной болезни нет. Есть вероятность, что люди действительно контактировали с зараженной водой. Факт того, что раздражение появляется на лице и конечностях, возможно, они касались их грязными руками. Также можно предположить, что причиной раздражения являются водоросли, которые в 2020 году уже успели получить плохую репутацию. Дело в том, что летом в Африке по неизвестным причинам погибали слоны. В конечном итоге выяснилось, что они контактировали с зараженной опасными водорослями водой.

Этот год оказался одним из самых сложных для человечества. Мало того, что по миру распространяется смертельно опасный коронавирус , так еще и природа пугает своими «сюрпризами». В одной только Африке произошло огромное количество пугающих событий. Например, в конце января я рассказывал о том, что там наблюдается крупнейшее за последние 25 лет нашествие саранчи. Фотографии этого явления можно посмотреть в этом материале.