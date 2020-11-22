Шокирующие факты о массовом вымирании дикой природы

Оказывается, с самого появления Homo Sapiens, мы способствовали вымиранию других видов

В то время как население планеты продолжает расти, количество животных, с которыми мы ее разделяем, кажется, уменьшается с каждым годом. Сегодня внимание широкой общественности сосредоточено на последствиях изменения климата, однако результаты исследования, проведенного учеными из Швеции, показали, что сам человек приносит больше вреда, чем все другие существующие факторы. Авторы научной работы обнаружили, что именно человек повинен в 96% всех случаев вымирания млекопитающих на протяжении всей истории нашего существования. Более того, по данным Гетеборгского университета, за последние 126 000 лет уровень вымирания млекопитающих увеличился в 1600 раз по сравнению с естественным уровнем вымирания животных. Исследователи утверждают, что даже в доисторические времена люди оказывали большее влияние на биоразнообразие, чем разрушительные климатические события, например Ледниковый период.

Человек и массовые вымирания

Как пишут авторы научной работы, опубликованной в журнале Science Advances, в течение последних 126 тысяч лет не было обнаружено практически никаких доказательств вымирания дикой природы, вызванного изменением климата. Так как млекопитающие исторически устойчивы к выживанию, они могут адаптироваться к изменениям окружающей среды. Исследователи отмечают, что ныне вымершие виды были способны справляться с экстремальными изменениями в окружающей среде.

«Нынешнее стремительное изменение климата наряду с потерей естественной среды обитания, браконьерством и другими угрозами, связанными с человеком, представляют большой риск для многих видов животных», – пишут авторы исследования. Напомним, ранее целый ряд научных исследований показал, что около миллиона видов находятся под угрозой вымирания по вине человека.

Человек – основная угроза существованию по меньшей мере миллиона видов животных и растений.

В исследовании рассматриваются большие массивы данных об окаменелостях, но основное внимание сосредоточено на 351 вымершем виде млекопитающих с эпохи позднего плейстоцена. ОНа включает в себя многие известные виды, которые больше не ходят по Земле, например мамонты, саблезубые тигры и гигантские ленивцы. Согласно анализу данных во всех местах, где ступала нога человека, другие виды, как правило, вымирают.

«Важно понимать, что эти вымирания не происходили непрерывно или постоянно. Вместо этого вспышки вымирания обнаруживаются на разных континентах в те времена, когда люди впервые достигли их. Совсем недавно масштабы вымирания, вызванного человеком, снова набрали темп, на этот раз в глобальном масштабе», – слова одного из соавторов исследования Тобиаса Андерманна приводит издание Discover.



Исследователи считают, что нынешний уровень вымирания является самым высоким с конца эры динозавров. Шведская команда исследователей предупреждает, что этот показатель может продолжать расти, если наше поведение не изменится в ближайшем будущем.

И все же, несмотря на мрачные прогнозы, ситуацию можно изменить к лучшему. «Мы можем спасти сотни, если не тысячи видов от вымирания с помощью более целенаправленных и эффективных стратегий сохранения биоразнообразия и окружающей среды. С каждым потерянным видом мы безвозвратно теряем уникальную часть естественной истории Земли» – пишут авторы научной работы.

Шокирующие факты массового вымирания дикой природы

В период с 1970 по 2018 год численность популяции диких животных сократилась на 68%. К сожалению, в наши дни виды вымирают быстрее, чем когда-либо прежде. Между тем, биологическое разнообразие имеет жизненно важное значение для здоровья и средств к существованию восьми миллиардов человек на планете. Ниже описаны причины, по которым мы тоже должны быть обеспокоены будущим планеты и миллионов видов, которые называют ее домом.

Более одного миллиона видов находятся под угрозой исчезновения

Более миллиона видов животных и растений в настоящее время находятся под угрозой вымирания – больше, чем когда-либо прежде в истории человечества, согласно отчету Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES).

Виды вымирают чаще, чем когда-либо прежде

Согласно докладу WWF «Живая планета 2020», в период с 1970 по 2016 год численность земноводных, птиц, рыб, млекопитающих и рептилий в мире сократилась в среднем на 68%. Также, в докладе отмечается, что популяция пресноводных сократилась в среднем на 84% в период с 1970 по 2018 годы. Более того, согласно исследованию, проведенному в 2014 году Университетом Брауна в США, сегодня виды вымирают в 1000 раз чаще, чем за 60 миллионов лет до появления человека. Авторы доклада настоятельно призывают «сохранить то, что осталось».

Растения и птицы тоже находятся под угрозой исчезновения

Желтогудая вьюрковая овсянка находи на грани исчезновения

Четыре из 10 (39,4%) растений находятся под угрозой исчезновения, согласно отчету Королевского Ботанического сада Кью (Royal Botanic Gardens, Kew). Правда, идентифицировать виды еще до их исчезновения довольно трудно, поскольку только в 2019 году году было выявлено 1942 новых видов растений.

Вымирание птиц также беспокоит ученых. Так, согласно данным, представленным в отчете IPBES, с 2016 года вымерло около 3,5% одомашненных птиц. Кроме того, почти четверть (23%) находящихся под угрозой исчезновения птиц уже пострадали от изменения климата.

Что можно сделать, чтобы спасти планету?

земля – наш единственный дом. Давайте беречь его

Во всех вышеперечисленных докладах подчеркивается, что утрата естественной среды обитания диких животных представляет такую же серьезную угрозу для жизни на Земле, как и изменение климата. Биоразнообразие не только жизненно важно для процветающего природного мира. Его ухудшение также угрожает жизнеобеспечению, экономике, продовольственной безопасности и здоровью почти восьми миллиардов человек.

Но не все потеряно. Эксперты сходятся во мнении, что одним из лучших способов спасения планеты является трансформация глобальной продовольственной системы. Потребители действительно могут изменить ситуацию, приобретая меньше мяса, поскольку разведение сельскохозяйственных животных требует много ресурсов, в том число большое количество земли и воды.