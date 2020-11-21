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В округе Херсонеса нашли керамическую мастерскую

Объект, который датируется IV–III веками до н.э., относится к числу редких находок.

В округе Херсонеса нашли керамическую мастерскую
Одна из круглых печей. фото: пресс-служба ИА РАН.
В округе Херсонеса нашли керамическую мастерскую
Остатки квадратной печи. фото: пресс-служба ИА РАН.
В округе Херсонеса нашли керамическую мастерскую
Грузило с клеймом. фото: пресс-служба ИА РАН.
В округе Херсонеса нашли керамическую мастерскую
Штамп. фото: пресс-служба ИА РАН. ‹ › Открыть в полном размере

В центральной части Севастополя, на мысе Хрустальный, экспедиция Института археологии РАН открыла крупную керамическую мастерскую IV–III века до н.э. Из-за пожароопасности такие комплексы часто располагали за пределами городских стен, а потому их находят редко.

Археологи обнаружили три обжигательные печи, которые сложены из сырцовых кирпичей. Их размеры – примерно 3x3 м. Две из них круглые, в них обжигали посуду. Третья – квадратная, в ней, скорее всего, обжигали черепицу.

Недалеко от печей нашли также площадку шириной около 10 метров, которая выложена фрагментами пережжённых сырцовых кирпичей и амфор. Вероятно, на этой площадке сушили керамические изделия.

В одной из круглых печей археологи нашли грузила для ткацких станков с клеймами. В слое разрушения другой круглой печи обнаружили небольшой керамический штамп, которым на глиняные изделия наносили орнамент.

Экспедиция Института археологии работает на мысе Хрустальный с февраля. Раскоп расположен недалеко от обелиска и монумента «Солдат и матрос». Считалось, что памятники и 54 Механический завод, который существовал там в XX веке, полностью уничтожили культурный слой. Но оказалось, что сохранились не только укрепления XIX века, но и слой IV–III вв. до н.э.

Кроме мастерской, на мысе Хрустальный открыли отрезок мощёной дороги, хозяйственные ямы и остатки каменных построек. Последние, скорее всего, были частью большой усадьбы.

По материалам пресс-службы Института археологии РАН

21 ноябрь 2020 /
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