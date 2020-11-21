Беременность спасает от рака матки

Даже если беременность закончилась выкидышем, она всё равно уменьшает вероятность злокачественной опухоли слизистой оболочки матки.

Злокачественных опухолей матки есть несколько разновидностей, но наиболее распространённая – это карцинома эндометрия, или рак тела матки. Она развивается в слизистой оболочке (эндометрии), которая выстилает матку изнутри. Обычно карцинома эндометрия поражает женщин старшего возраста, хотя встречается она и у относительно молодых, особенно на фоне диабета, избыточного веса, высокого уровня эстрогена и других факторов риска.

С другой стороны, есть факторы, которые снижают вероятность рака эндометрия. Сотрудники Университета Квинсленда вместе с коллегами из целого ряда других научных центров пишут в International Journal of Cancer, что от злокачественной опухоли эндометрия защищают беременности – чем больше, тем лучше.

Исследователи проанализировали данные 30 научных работ, посвящённых этой опухоли; общая статистика охватывала около 17 тыс. больных женщин, которых сравнивали с более чем 39,5 тыс. здоровых. В результате удалось подсчитать, что одна полная беременность – то есть такая, которая закончилась рождением ребёнка – уменьшает вероятность рака эндометрия на 15%.

Но, вообще говоря, это было известно и раньше – что беременность снижает риск рака эндометрия. Особенность же новой работы в другом: оказалось, что риск рака снижают также беременности, которые заканчиваются выкидышем. После таких беременностей вероятность рака уменьшается на 7–9% (не так сильно, как от обычной беременности, но всё же уменьшается). Противораковый эффект накапливается вплоть до восьмой беременности – то есть беременея раз за разом, можно основательно защитить себя от опухоли. При этом женщины, которые рожали только мальчиков или мальчиков с девочками, реже сталкиваются с раком эндометрия, чем женщины, которые рожали только девочек.

Противоопухолевое действие беременности обычно приписывают очень высокому уровню прогестерона на последнем триместре. Однако, как видим, уже на более ранних сроках в организме происходит что-то, что защищает от рака эндометрия. Возможно, тут тоже играют роль какие-то гормоны. В любом случае, крайне важно расшифровать механизм, который связывает беременность и низкую вероятность рака эндометрия – возможно, мы сможем сами включать этот механизм какими-нибудь лекарственными препаратами, чтобы снижать риск опухоли, не дожидаясь беременности.