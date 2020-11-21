Почему курение осложняет COVID-19
От табачного дыма в клетках дыхательных путей хуже работает противовирусный иммунитет.
Хотя иногда можно услышать, что курение защищает от коронавирусной инфекции COVID-19, на самом деле у курильщиков она протекает тяжелее, и риск умереть от нового коронавируса SARS-CoV-2 у курильщиков тоже выше. Об этом со ссылкой на множество других исследований пишут в Cell Stem Cell сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. вирус в первую очередь поражает клетки дыхательного эпителия, и можно предположить, что из-за табачного дыма они становятся более чувствительными к инфекции.
фото: Syda_Productions / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›
Чтобы проверить, так ли это, исследователи поставили эксперимент с клеточной культурой, в которой человеческие клетки росли слоем на границе между жидкостью и воздухом. Такой способ растить клетки удачно имитирует эпителиальные клетки в дыхательных путях, и потому на них можно изучать, что и как на дыхательные пути действует. Клетки заражали вирусом SARS-CoV-2, притом в некоторых случаях к вирусу добавляли сигаретный дым – и оказалось, что с табачным дымом вирус заражает в 2–3 больше клеток.
Дальнейшие эксперименты показали, что под действием дыма у клеток падает активность интерферонов – сигнальных иммунных белков, которые играют чрезвычайно важную роль в противовирусном иммунитете. Иными словами, иммунная система курильщиков хуже реагирует на SARS-CoV-2, поэтому у вируса больше шансов закрепиться в организме и начать активно размножаться.
Коронавирусные тромбы появляются из-за аутоиммунных антител
Антитела против коронавируса остаются с нами надолго
Коронавирус проникает в мозг некоторых пациентов
Почему врачи советуют бросить курить во время пандемии CoVID-19?
Создана первая полная атомная модель коронавируса нового типа
Как мутирует новый коронавирус и станет ли он опаснее со временем?
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ