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Натуральная Система элементов Вселенной

Натуральная Система элементов Вселенной

авторы: Ким Сен Гук, д.х.н., акад. ЕАЕН, акад. МАФО,

Ким Ирина, с.н.с., SAMSUNG Electronics

Аннотация

Уже более 151-года после презентации Д.И. Менделеевым Периодических Закона и Таблицы химических элементов в Русском Физико-химическом Обществе в Санкт-Петербурге Периодический Закон формулируется словесно, представляется Таблицами химических элементов и не имеет всеохватной математической формулы. В работе проводится выявление математической формулы распределения химических элементов в рамках Системы естественных элементов Вселенной.

Нечетно-четный порядок в натуральном ряде чисел

Натуральный ряд чисел – фундаментальная и универсальная сущность в математике. Не только в математике, но и во Вселенной. Потому что во Вселенной все объекты исчислимы. Это означает, что универсальность и фундаментальность натурального ряда чисел распространяется на всю Вселенную, на все её дискретные объекты: истинные элементарные частицы, нуклоны, атомы, молекулы, наночастицы, микрочастицы, тела, макротела, небесные тела, системы небесных тел, кластеры систем небесных тел, … . И не только на дискретные объекты, но и на непрерывное пространство Вселенной, на любые его мыслимые элементы объёма. Всё в бесконечно-вечной Вселенной исчислимо бесконечными натуральными числами.

Натуральные числа обладают рядом аксиоматических свойств. Наиболее важные из них:

1. Каждый последующий член натурального ряда на единицу больше предыдущего;

2. Каждому четному числу предшествует нечетное число.

Эти аксиомы отражают нечетно-четный порядок на всём бесконечном натуральном ряде чисел: n = 1, 2, 3, … ?. Порядок этот фундаментален и универсален для всего натурального ряда чисел и для всех (любых) отрезков этого бесконечного ряда.

Элементы (составляющие) Вселенной

Вселенная состоит из элементов (составляющих) Вселенной: 3-мерного пространства; реликтового излучения; нейтрино; фотонов от гамма-фотонов до видимого и инфракрасного света; электронов, протонов, нейтронов; атомов химических элементов; молекул; тел; небесных тел от астероидов и комет до планет и звёзд; нейтронных звёзд, черных дыр; галактик, скоплений галактик; тёмной материи, тёмной энергии; …, .

Как видно, элементов, т.е. составляющих Вселенной очень много, и химические элементы являются лишь частью составляющих (элементов) Вселенной. Сама Вселенная универсальна своими составляющими. И фундаментальна некоторыми из них. Например, истинными элементарными частицами – нейтрино, электроном, позитроном, …, . Но среди всех фундаментальных составляющих Вселенной должна быть абсолютная фундаментальная и универсальная составляющая.

О существовании или необходимости существования абсолютной универсальной фундаментальной сущности во Вселенной осознали ещё в древности и упорно искали «кирпичик мира». Но этот дискретный «кирпичик Мира» до сих пор не определён. Сейчас надеются, что «Бозон Хиггса» может стать «кирпичиком Мира». Но пока это только надежда. А всякая надежда такого плана, как известно из истории поиска того же «кирпичика Мира», традиционно имело обыкновение умирать. И молекула, и атом «кирпичиками Мира» «побывали» исторически очень недолго.

В сообщении 1 было предложено (и показано), что универсальной и фундаментальной основой Вселенной является не дискретный «кирпичик Мира», а непрерывная субстанция Sp, возбуждениями которой являются фундаментальные элементарные материальные частицы: нейтрино, электроны, позитроны. А уже эти фундаментальные истинно элементарные частицы образуют составные частицы – нуклоны. Нуклоны с электронами образуют атомы химических элементов, далее из них образуются молекулы, кристаллы, аморфные структуры, тела, небесные тела, системы небесных тел, … нейтронные звёзды.

Таким образом, химические элементы являются естественными элементами Вселенной в своём диапазоне масс и номеров: 1 – 118.

Универсальный нечетно-четный порядок в фундаментальной Прогрессионно-Периодической Пирамиде естественных элементов Вселенной

Периодический Закон распределения в Таблице химических элементов называют фундаментальным Законом природы. Однако, это утверждение не подкреплено обоснованием. Вот фундаментальность Закона всемирного тяготения обосновывается его универсальностью – действием Закона для всех массовых частиц и тел во всей Вселенной, и в телах, и в небесных телах, и в их системах вплоть до черных дыр, темных материи и энергии. О Периодическом Законе нельзя такого утверждать ввиду отсутствия химических элементов в нейтронных звёздах, черных дырах, тёмных материи и энергии. Поэтому, чтобы называть Периодический Закон Менделеева фундаментальным, необходимо обосновать его универсальность. Если не во Вселенной, то в какой-либо другой системе, но универсальной.

В сообщении 2 проведена математическая фундаментализация Закона распределения в Системе химических элементов на основе универсальности нечетно-четного порядка в натуральном ряде чисел.

В сообщении 3 приведена универсальная независимо от системы отсчёта фундаментальная Прогрессионно-Периодическая Пирамида химических элементов (ПППХЭ).

ПППХЭ охватывает только химические элементы от первого (Водорода) до 118-го (Оганесона) с пока не выявленными 119-м и 120-м элементами. Очевидно, должна быть Прогрессионно-Периодическая Пирамида всех естественных элементов Вселенной (ПППЕЭВ). Отразить, тем более изобразить всё бесконечное множество естественных элементов Вселенной, конечно, не возможно. Но какой-то фрагмент полной ПППЕЭВ всё же возможно изобразить (рисунок ниже).

Натуральная Система элементов Вселенной

Натуральная Прогрессионно-Периодическая Пирамида Естественных Элементов Вселенной (ПППЕЭВ) из нулевого и первых 9-ти блоков естественных элементов Вселенной с ПППХЭ из 1 – 4 блоков химических элементов с внешними: красным, оранжевым, синим и зелёным квадратными слоями ячеек (номера элементов не вписаны, поскольку читать их можно только под микроскопом)

Контуры ПППЕЭВ напоминают более Дальне- и Юго-Восточную пагоду, а не ступенчатую пирамиду. Поэтому, читающие в аббревиатуре ПППЕЭВ третье П могут читать и как Пирамида, и как Пагода, в зависимости от своих ментальных предпочтений.

В сообщении 1 была выведена формула для количества KN номеров N Системы естественных элементов Вселенной:

KN = 2(2n)2 = 2?2[(2n – 1)], (1)

где n = nw = 0, 1, 2, 3, … ?. Но эта формула хорошо описывает Диадную Систему естественных элементов Вселенной. Здесь же, для Пирамидальной (Пагодной) Системы предпочтительнее формула:

KN = 2(2n)2 = 2?2[(2n – 1)] = 4?[(2n – 1) = 4n2 = (2n)2, в конечном виде

KN = (2n)2  (2)

Как видно по цепочке преобразований, формула (2) фактически равносильна формуле (1). Но формула (2) отличается от исходной формулы (1) тем, что выражается квадратом четных чисел для квадратных же форм блоков с их квадратными слоями в ПППЕЭВ.

По формуле (2) количества номеров N для химических элементов получаются последовательной постановкой n = 1, 2, 3, 4.

Для: n = 1 N = 4; n = 2 N = 16; n = 3 N = 36; n = 4 N = 64.

При n = 1 4 значения N последовательно принимают: 1 и 2 в верхних двух красных квадратных ячейках; 3 и 4 в нижних двух красных квадратных ячейках ПППЕЭВ.

При n = 2 12 N последовательно принимают значения: 5, 6, 7, 8, 9 и 10 в верхних 6-ти оранжевых квадратных ячейках; 13, 14, 15, 16, 17 и 18 в нижних шести оранжевых квадратных ячейках ПППЕЭВ. Оранжевые квадратные ячейки с номерами 5 – 10 п-образно окаймляют красные ячейки с номерами 11 и 12. Оранжевые ячейки с номерами 13 – 18 перевёрнуто п-образно окаймляют красные ячейки с номерами 19 и 20. Таким образом, образуется квадрат 4x4 с внешним оранжевым квадратным слоем из 12 ячеек, окаймляющий внутренний квадрат 2x2 из 4-х красных ячеек.

При n = 3 20 N последовательно принимают значения: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 в верхних 10-ти синих квадратных ячейках; 39 – 48 в нижних 10-ти синих квадратных ячейках ПППЕЭВ.

Синие ячейки с номерами 21 – 30 п-образно окаймляют оранжевые ячейки с номерами 13 – 18. Синие ячейки с номерами 39 – 48 перевёрнуто п-образно окаймляют оранжевые ячейки с номерами 19 -20. Таким образом, образуется квадрат 6x6 с внешним квадратным слоем из 20 ячеек, окаймляющий внутренний оранжевый квадратный слой 4x4 из 12-ти оранжевых ячеек, которые в свою очередь окаймляют самый внутренний квадрат 2x2 из 4-х красных ячеек с номерами 37, 38 и 55, 56.

При n = 4 28 N последовательно принимают значения: 57-70 в верхних 14-ти зелёных ячейках; 89-102 в нижних 14-ти зелёных ячейках. Зелёные ячейки с номерами 57-70 п-образно окаймляют синие ячейки с номерами 72-79. Зелёные ячейки с номерами 89-102 перевёрнуто п-образно окаймляют синие ячейки с номерами 103-112. Таким образом, образуется квадрат 8x8 с внешним зелёным квадратным слоем из 28 ячеек, окаймляющий синий квадратный слой 6x6 из 20 ячеек, которые в свою очередь окаймляют оранжевый квадратный слой 4x4 из 12 ячеек. А эти оранжевые ячейки окаймляют самый внутренний квадрат 2x2 из 4-х красных ячеек с номерами 87, 88 и 119, 120 .

Номера N в зависимости от n в ПППЕЭВ вычисляются по формуле:

N n = N n -1 + (2n)2 (3)

Расчёты по этой формуле последних номеров N n в (5 – 9)-ти блоках ПППЕЭВ представлены в нижеследующей таблице:

Таблица последних номеров N n в блоках 5 – 9 ПППЕЭВ от номера 120 в блоке 4 ПППХЭ



n



4



5



6



7



8



9



N n



 

120





 

220





 

364





 

560





 

816





 

1140



Видно, что номера нарастают очень быстро. Уже в 9-м блоке последний номер увеличился по сравнению с последним номером в 4-м блоке ПППХЭ почти в 10 раз. В 24-м блоке ПППЕЭВ последний номер в соответствии с формулой (3) уже будет 19600-ым, что более чем в 163 раза превосходит последний номер в 4-м блоке. И где-то с блока порядка 100-го будем иметь взрывной характер нарастания номеров, (Большой Взрыв)ной характер.

Ведь уже в нейтронных звёздах порядка 1050 – 60нейтронов. Возможно, единственный Большой Взрыв и не начался 14 с лишним миллиардов лет назад во всей Вселенной, а лишь в отдельной (нашей) области Вселенной. И будет всегда в беконечно-вечной Вселенной в отдельных её областях.

Возможно, такова форма существования всей бесконечно-вечной Вселенной, т.е. Большие взрывы в одних областях с сопровождающимся противоположностью Большого ВзрываБольшим коллапсом окружающих областей Вселенной. Тогда тёмная энергия окружает нас со всех сторон. Логическое продолжение такого процесса даёт нам тёмную материю из областей Большого Взрыва за областью Большого коллапса … и т.д.

С мнениями и вопросами по Натуральной Системе элементов Вселенной можно обратиться к авторам по адресу: [email protected]

21 ноябрь 2020 /
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