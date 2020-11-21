Впервые ученые частично повернули вспять процесс клеточного старения у людей

Теломеры — концевые участки хромосом.

Каждый раз, когда клетка внутри вашего тела воспроизводится, ваша молодость уходит. Это происходит за счет сокращение размеров теломер, структур, которые «закрывают» кончики наших хромосом.

Теперь ученые из Израиля сообщают, что им удалось частично обратить вспять этот процесс и увеличить длину теломер в небольшом исследовании с участием 26 пациентов.

Участники эксперимента находились в барокамере с кислородом в течение пяти сеансов по 90 минут в неделю в течение трех месяцев, в результате чего теломеры некоторых их клеток были увеличены на 20 процентов.

Это впечатляющее заявление, но, конечно, стоит отметить, что это небольшой размер выборки, и результаты нужно будет воспроизвести, прежде чем мы сможем на что-то надеяться.

Однако тот факт, что гипербарическая кислородная терапия, по-видимому, влияет на длину теломер, является интересным фактом, заслуживающим дальнейшего изучения.

Ведущий исследователь Шаир Эфрати из Тель-Авивского университете, объяснила, что вдохновение для их эксперимента было несколько необычным.

«После эксперимента с близнецами, проведенного НАСА , в котором один из близнецов был отправлен в космос , а другой остался на Земле, было продемонстрирована значительная разница в длине их теломер. Мы поняли, что изменения во внешней среде могут повлиять на ядро клетки и затронуть те изменения, которые происходят во время старения».

Теломеры – это повторяющиеся фрагменты кода, которые действуют как ДНК-эквивалент пластикового или металлического эглета, покрывающего конец шнурка.

Они копируют себя вместе с остальными хромосомами всякий раз, когда клетка делится. Тем не менее, при каждой репликации крошечные фрагменты кода с самого конца последовательности не могут попасть в новую копию, в результате чего вновь образованная хромосома становится чуть короче, чем ее предшественница.

Более короткие теломеры размещают последовательности дальше по хромосоме с повышенным риском опасных мутаций.

Эти мутации совпадают с изменениями, которые предрасполагают нас к ряду возрастных состояний, не в последнюю очередь к таким заболеваниям, как рак.

Это не обязательно означает, что мы стареем, потому что наши теломеры сокращаются, но существует связь между длиной теломер и здоровьем, которую исследователи стремятся изучить. «Более длинные теломеры коррелируют с лучшей производительностью клеток», – говорят исследователи.

Есть много способов ускорить эрозию наших теломер. Это может сделать например недостаток сна, переедание и, возможно, даже наличие детей.

Настоящим достижением было бы полностью перевернуть наши хромосомные песочные часы и вернуть потерянные участки теломер. Тот факт, что в тканях, выстилающих кишечник, с высокой скоростью обмена веществ это происходит естественным образом с использованием фермента под названием теломераза, на протяжении многих лет стимулировал исследования.

В попытках решить эту задачу было немало вех. Генная терапия на мышах показала, что однажды она станет возможной и для людей.

Некоторые исследования выявили возможность крошечного увеличения, возможно, на несколько процентов при введении пищевых добавок, таких как витамин D.

Но хотя уже есть множество разрекламированных обещаний обратить вспять старение у живых людей, реальность научно обоснованных методов лечения, которые мы можем использовать, чтобы дать нам теломеры 20-летнего человека, не впечатляет.

Вот почему последнее исследование привлекает так много внимания. Оно показало, что восстановление теломер в белых кровяных тельцах, взятых у 26 человек, не составляет жалких двух или трех процентов, а достигает примерно пятую часть утраченной длины.

Ключевым моментом, по-видимому, является гипербарическая кислородная терапия (HBOT) – поглощение чистого кислорода, сидя в герметичной камере в течение длительного времени; в данном случае пять 90-минутных сенсов в неделю в течение трех месяцев.

В прошлом HBOT вызывал споры из-за утверждений, что он может лечить ряд заболеваний. Обычно это терапия, которую проводят ныряльщик, который слишком быстро всплыл из глубину, или чтобы убить чувствительные к кислороду микробы в ране, которая просто не заживет никаким другим способом.

Но богатая кислородом среда также является причиной странного парадокса, когда тело отчаянно вызывает множество генетических и молекулярных изменений, которые обычно происходят в среде с низким содержанием кислорода.

В этом исследовании ученые смогли показать, что генетические изменения, спровоцированные HBOT, увеличили теломеры, а также потенциально положительно повлияли на здоровье самих тканей.

Немного меньшая выборка добровольцев также показала значительное уменьшение количества стареющих Т-клеток, которые составляют жизненно важную часть целенаправленного ответа нашей иммунной системы против вирусов.

Будете ли вы сидеть в небольшом резервуаре каждый день в течение четверти года – это вопрос предпочтений, но будущие исследования могут помочь сделать весь процесс более эффективным.

«После того, как мы продемонстрировали обратный эффект старения на когорте субъектов с использованием заранее определенного протокола HBOT, необходимы дальнейшие исследования для оптимизации конкретного протокола для каждого человека», – говорят ученые.

В пресс-релизе Центра гипербарической медицины и исследований говорится, что понимание укорочения теломер считается Святым Граалем "биологии старения”.

Каким бы значительным ни казалось сокращение теломер, сбой нашей биологии с возрастом, без сомнения, представляет собой сложный вопрос, по-видимому включающий в себя гораздо больше, чем просто потерянные части хромосом.

Исследование было опубликовано в журнале Aging.