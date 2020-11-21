Аджнабия – первый утконосый динозавр из Африки

Группа гадрозавров в представлении художника. © Raul Martin

Международная группа палеонтологов определила новый род и вид гадрозавров из окаменелостей, выкопанных в Марокко, Северная Африка.

Недавно обнаруженный динозавр, получивший название Ajnabia odysseus, бродил по нашей планете около 66 миллионов лет назад во время маастрихтской эпохи позднего мелового периода.

Это древнее существо было членом Hadrosauridae, большого семейства динозавров, питающихся растениями, которое вырастали до 15 метров в длину.

Но Ajnabia odysseus был всего 3 метра в длину – очень мал по сравнению со своими собратьями.

Обнаружение новой окаменелости было очень неожиданным, говорят ученые. «Это было совершенно неуместно, как найти кенгуру в Шотландии. Африка была полностью изолирована водой – так как же они туда попали?».

Окаменелые челюстные кости и зубы Ajnabia odysseus, первым утконосым динозавром из Африки были найдены в шахтах Office Cherifien des Phosphates в Сиди-Ченнане в провинции Хурибга в Марокко.

Окаменелости показывают, что динозавр принадлежал к Lambeosaurinae, подсемейству гадрозавров с замысловатыми костными гребнями на голове.

Эти динозавры эволюционировали в Северной Америке, прежде чем распространились в Азии и Европе, но никогда раньше не встречались в Африке.

Поскольку Африка была островным континентом в позднем меловом периоде, изолированным глубокими морскими путями, динозавры должны были пересечь сотни километров открытой воды, чтобы колонизировать континент.

Гадрозавры, вероятно, были сильными пловцами – у них были большие хвосты и мощные ноги, их часто можно найти в речных отложениях и морских скалах, поэтому они могли проплыть большое расстояние.

«Дойти до Африки пешком было невозможно, – говорят ученые. «Эти динозавры эволюционировали спустя много времени после того, как континентальный дрейф разделил материки, и у нас нет свидетельств существования сухопутных мостов».

«Геология говорит нам, что Африка была изолирована океанами. Если так, то добраться туда можно было только по воде. Насколько нам известно, мы первые предположили, что динозавры могли осуществить переходы через океан».

Результаты исследования были опубликованы в журнале Cretaceous Research.