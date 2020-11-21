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Rocket Lab успешно вернула первую ступень ракеты Electron

Rocket Lab успешно вернула первую ступень ракеты Electron
Ракета-носитель Electron на стартовой площадке перед началом миссии "Return to Sender" ©Rocket Lab

Стартап Rocket Lab присоединился к SpaceX и Blue Origin и сегодня впервые вернул на Землю ракету Electron.

Возвращение первой ступени во время своей знаменательной миссии «Вернуть отправителю» (Return to Sender) станет трамплином для еще более амбициозных методов восстановления в ближайшие годы.

Мы впервые узнали об амбициях Rocket Lab по повторному использованию первой ступени в прошлом году, когда компания начала делиться подробностями о том, как получить первую ступень ракеты Electron после того, как она выведет на орбиту небольшие спутники.

Как и SpaceX, компания надеется восстановить и повторно использовать свои ракеты, а не позволить им просто сгореть в атмосфере или упасть в океан, хотя подход немного отличается.

Первые шаги Rocket Lab включают использование систем управления для переориентации ракеты после того, как полезные нагрузки будут развернуты в космосе, прежде чем небольшой тормозной парашют замедлит ее спуск, а затем большой парашют еще больше замедлит ступень по мере приближения к океану.

После безопасного приводнения судно-утилизатор поднимает ее из воды. И в сегодняшней миссии “Возвращение отправителю”, которая доставила на орбиту 30 небольших спутников, все прошло точно по сценарию.

Ключевой задачей миссии был сбор данных о характеристиках тормозной и парашютной систем. Эта информация будет полезна по мере того, как компания продвигает свою программу восстановления, которая включает в себя планы захвата ракеты-носителя Electron в воздухе с помощью вертолета, что компания смогла успешно продемонстрировать с помощью манекена первой ступени ранее в этом году.

Вы можете посмотреть полный повтор сегодняшней миссии ниже.

21 ноябрь 2020 /
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