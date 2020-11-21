Древние акулы Ferromirum обладали раздвоенной нижней челюстью

Иллюстрация, изображающая, как древняя акула Ferromirum oukherbouchi могла выглядеть в жизни ©Christian Klug, UZH

Как вид, акулы предшествуют даже самым ранним динозаврам, поэтому неудивительно, что они немного изменились за эти годы. Например, недавно было обнаружено, что когда-то они могли выворачивать обе стороны своей челюсти наружу, что помогало им кормиться.

Многие уже знают, что у современных акул во рту есть последовательные ряды зубов. Когда выпадает один из зубов в переднем ряду, соответствующий зуб в заднем ряду перемещается вперед, чтобы занять его место.

У доисторических акул также было несколько рядов зубов, причем передний ряд стоял вертикально, а ряды позади него были наклонены назад к языку. Со временем открытые передние зубы изнашиваются, а защищенные сзади зубы останутся крупнее и острее.

В недавнем исследовании, в котором приняли участие палеонтологи из Цюрихского университета, Чикагского университета и Нидерландского центра биоразнообразия Naturalis, было обнаружено, что эти задние зубы также использовались.

Ученые начали с проведения компьютерной томографии окаменелых челюстей акулы возрастом 370 миллионов лет, известной как Ferromirum oukherbouchi. Хотя хрящевые скелеты акул обычно плохо сохраняются в виде окаменелости, этот конкретный экземпляр сохранился.

«Акулий хрящ – исключительный материал – у него есть волокнистая оболочка, соединяющая слой крошечных кальцинированных плиток», – говорит доктор Майкл Коутс из Университета Чикаго.

Основываясь на своих сканированиях, исследователи приступили к 3D-печати физической копии челюстей. Среди прочего было отмечено, что две стороны нижней челюсти не срослись посередине, поэтому они могли двигаться независимо.

Механическое тестирование челюстей, напечатанных на 3D-принтере, впоследствии показало, что, когда кормились древние акулы, такие как Ferromirum, они опускали нижнюю челюсть и поворачивали ее стороны наружу, в сторону друг от друга. Это действие не только помогало втягивать воду (и добычу) в их рот, но и поднимало более крупные заостренные задние зубы вверх, позволяя им укусить добычу. И когда две стороны челюсти сдвигались вместе при закрытии рта, это действие помогло втянуть пронзенную добычу внутрь.

По мере того как акулы развивались на протяжении тысячелетий, у них появилась способность заменять потерянные зубы гораздо быстрее. В результате считается, что механизм поворота челюсти устарел и в конечном итоге исчез.

Статья об исследовании была опубликована в журнале Communications Biology.