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Рэперов – за борт!

Остались ли в культуре России настоящие творцы слова. Жива ли современная поэзия
Рэперов – за борт!

В век развитых технологий и моментального обмена информацией в социальных сетях, нам посчастливилось застать многие таланты именно благодаря интернету.

Да, действительно, что может быть проще для какого-нибудь юного дарования из Саратова завести личный блог на каком-нибудь информационном портале и выкладывать туда свои так называемые «творения».

Однако, в связи с доступностью интернета у всех, налицо становится и другая сторона медали. Многие «самоучки» выливают в свои блоги столько постыдной грязи, считая, что это приведет их к славе, что становится страшно за завтрашнее поколение. В любом случае, каждый делает свой выбор сам, поэтому мы постараемся в этом материале объективно оценить наличие талантливых поэтов современности.

Изрядно прошерстив в просторах глобальной сети в поисках ключевых «светил пера» нашего времени, можно наткнуться даже на некоторые списки из непризнанных и популярных поэтов, творящих то, что некоторые называют гениальным, а кто-то откровенным бредом. Давайте попробуем рассмотреть ряд таких творцов.

Начнем, например, с Геннадия Айги (1934-2006). Автор родом из Чувашии. В связи с тем, что в конце пятидесятых годов был близок к Борису Пастернаку, на которого в то время советскими властями была развязана травля, был исключен из института. Хоть и у данного автора наблюдается весьма своеобразный стиль, тем не менее, он получил широкое признание в Европе, в частности Франции.

Лауреат Премии Андрея Белого, а также первый лауреат Премии имени Бориса Пастернака. В его творчестве отголосок для себя скорее всего найдет лишь изысканный читатель.

Еще один весьма экстравагантный поэт – Юлий Гуголев (род. 1964). Интересно, что судьба этого человека объединила в себе медика «скорой помощи» и сценариста телеканала НТВ. Также данный автор являлся ведущим программы «Москва в своей тарелке», связанной с приготовлением различных блюд. Стихи Гуголева не только насыщены разнообразными сложными строфическими конструкциями, но и отличаются широтой спектра и зачастую своеобразной иронией. Вообще, очень интересно почитать авторское отражение человека, имеющего отношение к литературе, медицине и кулинарии одновременно.

Многие знают Максима Амелина (род. 1970), как главного редактора «Объединенного гуманитарного издательства» и мужа поэтессы Анны Золотарёвой. Однако, помимо того, что он известный литературный критик, издатель и переводчик, он еще талантливый поэт. В литературных кругах его манеру письма характеризуют, как «архаист-новатор». Чтобы Вы смогли по истине оценить глубину и красоту его произведений, просто приведём одно из них в качестве примера.

Черемухой окутанный и вишней

многоголосый воскликает хор:

Хвала Тебе, хвала Тебе, Всевышний,

за то, что небо, дернув за вихор,

Ты от земли отъял; за то, что моря

голубоватый расплескал рассол;

за то, что - вголошая и узоря -

всему и вся Ты точные нашел -

высаживая Рай ко древу древо -

обличья, очертания; за то,

что времени клубок Ты пнул без гнева;

за то, что свет со тьмой развел по сто-

ронам; за то, что вдунул напоследок

любовно в пластилиновую плоть

Дух, выпуская ангелов из клеток,

хвала Тебе, хвала Тебе, Господь!

И ведь, согласитесь, нет, имеет значения при чтении, верующий ли читатель или атеист. Стихотворение просто «божественно» красиво и удивительно!

Есть ряд авторов, которых также рекомендуют к чтению. Возможно, кто-то действительно может найти какой-то отголосок в своей душе, однако, как минимум, стихи должны «цеплять». Когда не удается вызвать у читателя нотки сопереживания, вовлеченности в свое творение, то какой тогда, по большому счету, смысл вообще в написании?

Вот, скажем, есть поэт Дмитрий Аверьянов (хотя бы истории про то, как «коню приснилось машинное масло, а муравью беляш», можно было бы сделать хотя бы звучными), так и видится зачастую, некая параллель с тюркскими певцами-импровизаторами, которые использовали стиль «что вижу, то и пою».

Вряд ли также, можно разглядеть особый шарм или харизму в стихах, например, Данилы Давыдова.

Читая таких авторов, думается, что они пишут эти стихи больше для себя, чем для публики. Однако, тем не менее, как и у самого злого рэпера найдётся своя аудитория, так и у разного рода и таланта автора – найдется своя. Павел Жагун, скажем, пишет вообще просто словами без любых опознавательных знаков единым текстом. Кто-то может сказать, что в этом есть глубина или особый стиль. Но нет! Возьмите особый стиль Маяковского!

Кстати, раз уж мы вспомнили о Владимире Владимировиче, который «достает из широких штанин». Ведь у него, как и у Есенина можно отыскать необычайный шарм и экспрессию даже в матерных стихах.

Пожалуй, такой уровень мастерства, помимо прочей гениальности слова, может давать действительное право называться всемирно популярным. Только вот когда начинаешь читать современных авторов, которые пытаются «хайпануть» через мат и грязь, откровенно говоря, становится тошно. Неужели, раз уж лезет талант наружу, нельзя воспользоваться широтой, глубиной, гармонией и многообразием великой русской речи без использования паршивых слов?

Понятно, что тот же Шнур жизнь свою без этого не представляет. Но и мы слабо представляем его без мата. Другой вопрос. Раз ниша уже занята, какой смысл пытаться проявиться за счёт бездарного мата? Может быть, поработать над настоящим талантом?..


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19 ноябрь 2020 /
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