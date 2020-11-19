Русские архитекторы. ТОП творцов из камня

Кто отстраивал Москву и Петербург и увековечил себя в веках. Краткий очерк для освежения памяти

Многие ли знают, что архитектор Алексей Щусев является автором более ста пятидесяти объектов, в том числе станции метро «Комсомольская», гостиницы «Москва» или мавзолея имени В.И. Ленина?

А ведь, на самом деле, многие жители Москвы, скажем, привыкли уже к этим величественным постройкам, шикарнейшим произведениям архитектурного искусства, даже не зная каким трудом воздвигались данные постройки и чьи имена кроются за их созданием.

Мы решили поподробнее рассказать о тех известных деятелях русской современности, которые внесли уникальный и глобальный вклад в создание известнейших памятников архитектуры. И начать правильнее было бы именно с имени Алексея Викторовича Щусева (1873-1949). За свой первый дипломный проект «Барская усадьба» он был награжден Большой Золотой медалью. После долгих заграничных странствий по таким местам, как гробница Тамерлана, соборная мечеть Биби Ханум, Вена, Венеция, Тунис он получает незабываемый опыт, который потом вдохновлял его при создании своих уникальных архитектурных шедевров.

Немногие, например, также знают, что на этапе своего становления известным, он, по заказу великой княгини Елизаветы Федоровны, спроектировал известную Марфо-Мариинскую обитель с церковью и собором Покрова Богородицы. Его уникальность и авторство подчеркивают своеобразная интерпретация мотивов древнерусского зодчества и глобальные масштабы деталей декора. С 1911 года он становится главным архитектором Казанского вокзала, который он строил почти тридцать лет. После, во времена советской власти, он создал еще очень много зданий, о которых, в том числе, мы уже упомянули ранее. Объективно, его можно назвать одним из основных деятелей архитектуры двадцатого века.

Также в начале прошлого столетия широкое признание имел Иван Владиславович Жолтовский (1867—1959). Он был не только замечательным архитектором, но также просветителем и художником. Его принято считать мастером неоклассицизма и нео-ренессанса. Именно он начал проектировать первые крупнопанельные дома, которыми в пятидесятых застраивали Москву. Но на восходе его карьеры одним из первых его работ стало здание Офицерского собрания армии и флота в Санкт-Петербурге.

«Я видел, что в произведениях, возникавших в одно и то же время и принадлежавших крупным мастерам, работавшим и одном стиле, существует какая-то разница. Одни дают удовлетворение, доставляют радость, другие, часто более совершенные по выполнению, оставляют нас равнодушными. Это, в конце концов, меня утвердило в мысли, что есть принципы, есть законы красоты, есть, очевидно, метод, которым пользовались античные мастера и мастера Ренессанса и который лежит в основе их творчества», - говорил Иван Владиславович

Именно эту загадку он разгадывал практически всю жизнь, уникальным образом совмещая народное зодчество и классицизм, как в картинах, так и в архитектуре. За строительство двух крупных жилых домов на Смоленской площади и Ленинском проспекте он был удостоен Государственной премии.

Лазарь Маркович Лисицкий (1890-1941) также был выдающимся деятелем в сфере проектирования и художественной деятельности. Благодаря ему в строительстве получили широкое признание стили супрематизма, начатое Казимиром Малевичем, а также русского и еврейского авангарда. Особой его заслугой, в частности, было предложенное архитектурное решение по созданию «горизонтальных небоскрёбов» Москвы. Помимо прочего, был дизайнером военных плакатов, однако в декабре 1941 скончался от туберкулеза.

Веснин Виктор Александрович (1882-1950) – еще один уникальный представитель неоклассического и авангардного направления архитекторов. За годы работы занимал должность главного архитектора Наркомтяжпрома, был председателем Союза Архитекторов России, а также первым президентом Академии архитектуры СССР . За свою работу Центрального института минерального сырья (ЦИМС) в Старомонетном переулке Москвы, он получил высокую оценку архитектора Бруно Таута:

«Очень рациональная постройка, прекрасно продуманная во всех деталях»

Далее он увековечил своё имя строительством московской конторы газеты «Ленинградская правда» на Страстном бульваре, санаторий «Горный воздух » в Мацесте, универсам на Красной Пресне в Москве. Важно отметить, что большинство своих работ он проектировал со своими братьями – Александром и Леонидом, чьим именем в настоящее время назван бульвар в Южном административном округе Москвы.

Но, если со зданием Казанского вокзала мы разобрались, то, например, будет полезно узнать, что здание Киевского вокзала проектировал Иван Иванович Рерберг (1869-1932). Кроме того, под его началом была построена Площадь Киевского вокзала, дом 2, а также всем известное здание Центрального телеграфа на Тверской. В том числе, к числу значимых можно отнести здание общевойсковой школы РККА в Кремле, которое имело название «четырнадцатый корпус». Позже в нём находились комендатура Кремля и секретариат Президиума Верховного Совета СССР . После распада Союза там была администрация президента РФ, однако в 2016 году эту постройку снесли.

На самом деле, если взглянуть на необъятные просторы и красивейшие города нашей необъятной Родины, то практически в каждом крупном городе можно встретить поистине великолепные постройки и памятники архитектуры. И в каждом из зданий мы можем наблюдать особое видение автора, качество и иногда даже любовь и гордость, с которыми выполнена работа. Тяжело перечислить всех, кто внес широкий вклад в строительство зданий, которыми мы до сих пор восхищаемся. Ведь многие здания строились под руководством сразу нескольких мастеров.

Представьте каким профессионализмом нужно обладать, чтобы, например, за девяносто дней силами архитекторов Игоря Рожина, Александра Власова, Александра Хрякова и Николая Улласа построить такую «махину» как стадион «Лужники»!

Объективно говоря, можно долго рассказывать и про сочинские олимпиадные объекты и про «Крымский мост», самое важное ведь – не только ценить и уважать огромный труд, такой профессии, как архитектор, но и иногда стремиться к чему-то по настоящему крупному, масштабному и легендарному, что сможет увековечить Ваше имя на многие годы!