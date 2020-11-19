Зачем Ван Гог отрезал себе ухо и почему Бетховен опускал голову в ледяную воду

Малоизвестные забавные факты обо всем известных людях. Три минуты о действительно интересном

В нашем мире уже настолько много стало различных известных личностей, что всех, кроме Википедии, наверное и не сочтет никто.

За многими легендами шоу-бизнеса мы судорожно следим в Инстаграме, на кого-то подписаны в других социальных сетях, о третьих вообще читаем из журналов и смотрим по ТВ. И да, безусловно, многие люди достигли своей славы теми или иными запоминающимися поступками, событиями, фразами, ролями, творениями, интеллектом, изобретениями, харизмой…

Перечислять пути к славе можно практически до бесконечности. Только вот есть еще один вопрос. А много ли мы знаем поистине удивительных историй, которые случились с известными мира сего людьми? В этом материале мы постарались собрать нечто интересное из этого спектра и немного порадовать читателя новыми фактами об известных личностях.

Например, все мы помним, какой популярностью пользуются работы голландского художника Ван Гога.

С другой стороны, если немного проанализировать его творчество, то можно отследить лёгкое отклонение. Прослеживаются они в работах «Череп», нескольких картинах со стоптанными башмаками, «Пьющие», «Прогулка заключенных», «Девочка, сидящая голышом», «Голова проститутки» и других. Но многие ли из Вас знают, что он зачастую он впадал в приступы ярости и в одном из них он попросту отрезал себе ухо. На самом деле, вспоминаются многие нынешние любители «хайпа», которые готовы на всё ради лишней тысячи подписчиков. С большим удивлением, некоторой иронией и даже доле й жалости можно ознакомиться с автопортретами Ван Гога, которые он сделал после того, как отрезал себе ухо. На одном, он даже курит трубку для пущей брутальности…

Всемирно известный поэт Александр Сергеевич Пушкин, чьё незабвенное наследие еще веками будет изучаться в школах, как пример изысканности и мастерства стихотворения, был трагически застрелен на дуэли Дантесом. Это, безусловно, ни для кого не новость . Только вот мало кто знает, что Александр Сергеевич также был весьма вспыльчивой натурой и за свою и без того недолгую жизнь участвовал в дуэлях более девяноста раз! Бесспорно, в настоящем мужчине не должно быть страха смерти или боязни отстоять свою честь, но если ты – святило русской поэзии, уж поберег бы себя для нас, Александр Сергеевич… Упокой его душу, Господи!

Людвиг ван Бетховен – величайший немецкий композитор, пианист и режиссер. Мало того, что этот уникальный гений страдал глухотой, и некоторые свои произведения он написал, будучи практически без слуха, для того чтобы сочинять свои симфонии и сонаты он часто опускал голову в ушат с ледяной водой. Обливался сам, лил на руки себе холодную воду во время сочинительства, чем часто вызывал недовольство своих соседей снизу из-за постоянно проливающейся воды.

Раз уж мы затронули тему музыки и начали говорить о всемирно известных создателях музыки, то вот Вам еще несколько интересных фактов, правда теперь уже о Вольфганге Амадее Моцарте. Из семи детей семьи Моцарта выжили лишь двое, и он был одним из них. Демонстрировать свои уникальные музыкальные таланты этот мальчик начал еще в возрасте трёх лет! А в шесть написал уже своё первое произведение. Представьте, что он уже в это время мог играть с завязанными глазами на клавире. А однажды, во время его выступления во Франкфурте к нему подбежал юноша с выразил неимоверное восхищение его музыкой. Это был, между прочим, Иоганн Вольфганг Гёте.

Плавно отходя от темы музыкальных композиторов, вообще можно упомянуть рад также интересных фактов. Вот, скажем, известнейший русский композитор Пётр Ильич Чайковский по своему образованию изначально был юристом. Михаил Афанасьевич Булгаков до того, как стать известным писателем, был доктором. А Адольф Гитлер , кстати говоря, был вегетарианцем.

Давайте немного повспоминаем других гениев. Миллионам людей по всему миру известен величайший физик, лауреат Нобелевской премии – Альберт Эйнштейн . В результате своей работы он стал автором более трехсот научных работ по физике, а также по другим естественным наукам, таким как публицистика, философия, история.

Так вот этот гениальный мальчик в детстве был закоренелым двоечником по физике. Удивительно, но факт! На самом деле, как он позже сам вспоминал свои школьные годы, старая, устоявшаяся в то время система школьного образования, наносила вред самому духу учёбы и творческому мышлению. Кстати говоря, после школы он прибыл в Швейцарию для того, чтобы окончить Высшее техническое училище и стать достойным учителем физики, однако провалил экзамены по французскому языку и ботанике

Много ли мы добились в возрасте двадцати шести лет? Нет, сейчас, конечно, речь не пойдет о временах Рюрика, где князья руководили военными походами в возрасте четырнадцати лет. Те времена давно прошли, да и жизнь тогда, насколько говорят историки, была куда более короткой, нежели сейчас.

Однако не так уж давно, всего два столетия назад был один весьма бойкий парень, который своим уникальным военным талантом захватил целую Италию в своём двадцатишестилетнем возрасте. Имя его – Наполеон Бонапарт.

Кстати, ведь многие помнят, что в Египте у статуи сфинкса отсутствует нос. Только вот немногие знают, что во время своего похода на эту страну, взгляда сфинкса испугался именно Наполеон, поэтому он приказал стрелять в статую из пушек, вследствие чего и нанес невосполнимый вред объекту всемирного культурного наследия. Несмотря на то, что он обладал весьма маленьким ростом в сто пятьдесят семь сантиметров, он прославился на весь мир, как один из самых великих полководцев.

Жаль, правда, что он навострил свой меч на Русь, из которой европейские воители, как правило, возвращались всё время с поражениями. Но тем не менее, в честь него теперь во всем мире названо пирожное и есть даже марка коньяка с его именем.

Как мы видим, можно прослыть не только легендарным деятелем или личностью, но и прожить интересные жизненные ситуации, о которых будут также с интересом вспоминать, как и о достижениях. А может быть, в честь кого-то даже пароход назовут!