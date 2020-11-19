Бесцельное блуждание в «курильском тумане»

В Токио никак не хотят осознать, что «поезд ушел», и российские острова не станут японскими

Японские СМИ постоянно возвращаются к вопросу о том, как все же убедить российское руководство «вернуть» Стране восходящего солнца ложно объявленные «исконно японскими» Курильские острова.

Хотя и признается, что подавляющее большинство населения этой страны уже не верит заклинаниям своих политических лидеров о таком «возвращении». А потому и острота искусственно возведенной в ранг общенациональной цели проблемы «северных территорий», как в Японии произвольно именуют российские южные Курилы, будет ослабевать.

Об этом пишет ведущая японская газета «Асахи симбун» под пессимистичным заголовком «Японо-российские переговоры о мирном договоре окутаны туманом». Напомним, что никакого мирного договора для прекращения состояния войны между двумя странами не требуется, ибо это состояние прекращено одновременно с восстановлением дипломатических, политических, торгово-экономических и иных отношений 64 года назад в Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Разговоры о якобы необходимости «заключения мира» используются японским правительством с единственной целью вписать в давно ставший анахронизмом «мирный договор» уступку российским правительством суверенных территорий РФ. И это при том, что 90% нашего народа решительно протестует против любых уступок территории России как японцам, так и кому бы то ни было еще. Тем более что желающих поживиться русской землей немало

Отстаивая свои необоснованные и незаконные требования, Токио ссылается на «волеизъявление японского народа». При этом, грубо игнорируя волеизъявление российского народа, до сих пор верит в то, что в России все решает один человек – президент. Японские политики и политологи в беседах с автором этих строк неизменно приводят в пример факты территориальных уступок без согласия народа островов и акваторий Китаю и Норвегии. В ответ приходится напоминать, что фактическое признание ошибочности таких волюнтаристских действий усматривается в инициировании и подписании президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию РФ о запрещении впредь отчуждать российские земли в пользу иностранных государств. Едва ли будет ошибкой считать, что такая позиция президента стала возможной при осознании им единства нашего народа в требовании положить конец разбазариванию российских земель.

Но вернемся к статье в «Асахи симбун». Статья эта посвящена второй годовщине наделавших шума якобы достигнутых на закрытых переговорах так называемых «сингапурских договоренностей» между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным 14 ноября 2018 года.

Тогда согласие сторон положить в основу дальнейших переговоров о мирном договоре Совместную декларацию 1956 года, допускавшую по личному настоянию Никиты Хрущева возможность передачи Японии после подписания мирного договора острова Шикотан и группы островов Плоские (Хабомаи), было представлено чуть ли не как его согласие Абэ ограничить требования Японии лишь этими территориями.

В действительности же речь шла о разработанной при Ельцине в козыревском МИД РФ коварной формуле «два плюс альфа», подразумевающей сдачу всех южных Курил, но не одновременно, а как бы в рассрочку, по частям: сначала Шикотан и Хабомаи, а затем и Кунашир с Итурупом. То, что говорил по этому поводу в Сингапуре Абэ, доподлинно не известно, ибо переговоры были тайными, хотя кое-какие утечки в Японии были.

Под давлением оппозиции и местных СМИ Абэ был вынужден подтвердить прежнюю «принципиальную позицию» о том, что Япония на компромиссы не идет, а будет упорно добиваться «возвращения всех северных территорий» без исключения. В связи с этим вызывают удивление сообщения о том, что в телефонном разговоре с президентом Путиным новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга «подтвердил сингапурские договоренности», под которыми, по всей видимости, российский лидер понимает «хрущевский компромисс». И это при том, что в заявленной правительством Суга позиции по «территориальному вопросу» с Россией говорится противоположное. А именно:

«…В курсе Японии на решение с Россией территориальной проблемы и подписание мирного договора изменений нет. Наша страна обладает полным суверенитетом над северными территориями. В этой незыблемой позиции Японии, а также в том, что предметом мирных переговоров с Россией является возврат Японии всех четырех островов, никаких изменений также нет». Вот и «Асахи симбун» недоумевает: «Вступивший в должность новый премьер Ёсихидэ Суга в принципе декларирует готовность придерживаться достигнутых с Россией договоренностей». Имеется в виду «сингапурских договоренностей»

При этом японская газета дает понять, что все эти перипетии с «территориальным вопросом» с Россией для Суга лишь «головная боль». Она пишет: «Хотя официально высокопоставленные правительственные чиновники не устают повторять, что в основополагающем курсе Японии на российском направлении «никаких изменений нет», информированные источники из числа близких к кабинету людей в неофициальных беседах отмечают отсутствие у Суги «большого интереса к России, и что в числе приоритетов японской внешней политики место России будет снижаться». Явное противоречие отмечает газета и в высказываниях входящих в окружение Суги правительственных чиновников, которые, с одной стороны, говорят о том, что «подходы прежней команды Абэ на российском направлении потерпели неудачу», а с другой, что и при смене власти в Токио, прежние договоренности глав двух государств сохраняют свою силу». Вот уж, действительно, трудно пробраться к истине сквозь наведенный «густой туман» двусмысленностей.

Но, по мнению «Асахи симбун», позицию кабинета Суги в отношениях с Россией может серьезно подкорректировать новая администрация США при Джо Байдене, которого японский премьер поспешил поздравить с избранием на пост президента. Она пишет:

«И вот здесь встает вопрос о США. Смена администрации в Вашингтоне отбрасывает мрачную тень. Президент Трамп демонстрировал в целом неплохое отношение к Путину, и в японско-российские переговоры особенно не вмешивался. И напротив, администрация Обамы, при которой 8 лет вице-президентом прослужил Байден, не скрывала своего неудовольствия некоторым отмечавшимся тогда сближением между Японией и Россией. Источники в японском внешнеполитическом ведомстве говорят, что в сложившихся условиях в руководстве МИД «хотят спокойно осмотреться и обновить японскую стратегию в переговорах с Россией»

Это допущение газеты совпадает с мнением автора этих строк, высказанного ранее о том, что объявление России непримиримым врагом США не позволит Японии выстроить отличную от сюзерена политику на российском направлении. Известно, что Обаме не нравились заигрывания бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом Путиным и он советовал японскому коллеге не заходить далеко в отношениях с Москвой. Трамп более снисходительно относился к просьбам Абэ потерпеть его «особые отношения» с российским президентом с целью завладеть Курилами.

Однако гарантий, что такую «терпимость» проявит Байден, быть не может. В этих условиях Суге едва ли удастся долго «напускать туман» по поводу истинных целей и задач в отношении России.

темы