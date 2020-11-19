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Дедушка Джо, накажи Россию! К Байдену потянулись оппозиционеры из РФ

Необычные рецепты сделать Россию лучше
Дедушка Джо, накажи Россию! К Байдену потянулись оппозиционеры из РФ

Еще не вступил в должность новый президент США, а российская оппозиция заметно возбудилась.

Джо Байдена уже попросили усилить антироссийские санкции, заморозить активы российской элиты за рубежом и вернуть Америке роль великой державы – так, чтобы активнее противостоять «российскому режиму». С одним пунктом можно бы согласиться. Но все прочие – яркий показатель качества нашей оппозиции. Но если кто в этом и виноват, так это США. Почему? Сейчас объясним. Ну и сделаем выводы заодно.

Что именно попросили у Байдена?

Об этом сегодня в стихах и красках поведал журнал Time, поговорив с известными российскими оппозиционерами. Например, Владимир Кара-Мурза, активист российского демократического движения, заявил, что принести демократию в Россию извне не смогут даже США. Но американский президент должен перестать «легитимизировать и таким образом давать силы путинскому режиму».

Справедливых и «демократических» санкций

По мнению Кара-Мурзы, начать неплохо бы с санкций в отношении людей, по мнению Запада, причастных к отравлению Навального. А еще можно наложить санкции на тех, кто занимался пропагандой и очернял противников Путина, в частности, Бориса Немцова, например, на телеведущего Дмитрия Киселева. «Законодательная часть уже готова. Все, что нужно, — это политическая воля», - добавил активист.

Можно любить Киселева, Симоньян, RT или не любить. Можно вообще отнести на помойку телевизор и никогда не смотреть наши позорные политические ток-шоу (и не наши тоже). От санкций в отношении Киселева россияне уж точно ничего не потеряют. Но как-то странно слышать подобные предложения от людей, называющих себя проповедниками демократии, которая подразумевает свободу в политических симпатиях в том числе. Хотя, если подобным образом будет нещадно глушиться любая оголтелая пропаганда, в том числе и либеральная – обществу точно хуже не станет.

Бить Россию НАТОвской дубинкой

Едем дальше. Владимир Ашурков, исполнительный директор Антикоррупционного фонда России считает, что санкции – это мелочи, нужно брать шире. Не точечно наказывать отдельных людей, а восстанавливать роль США как мирового арбитра.

Трамп, как вы помните, в начале своего президентства заявил, что не хочет больше тратить деньги и силы американцев и всей Америки на непонятные проекты за рубежом, будь то войны на Ближнем Востоке или спасение какой-то там Украины. Он забил на НАТО, сказав – сами справитесь, а нам страну снова великой делать нужно, и сосредоточился на внутренних проблемах. Джо Байден, по мнению Ашуркова, должен положить такой политике конец: это будет самым важным аспектом внешней политики США по отношению к России.

А что же сам Джо?

Джо Байден, по инсайдерской информации, действительно крайне негативно относится к России. Он уже не раз заявил, что с нами надо бы пожестче. Такие же взгляды царят и в его ближайшем окружении, которое готовится занять властные посты в новой администрации американского президента.

«Сегодня в рамках онлайн нетворкинга проекта Munich Young Leaders общались с одним американским сенатором-демократом, который вероятно попадет в новую администрацию. Поскольку чатам хаус и все такое, назвать его не могу и цитировать тоже. Но в ответ на мой вопрос, какие улучшения ждут российско-американские отношения с приходом администрации Байдена, какие темы для обсуждения возможны, весь его ответ можно суммировать так: Путин - зло, будем с ним бороться еще сильнее. Занавес». – написала на своей страничке в Facebook Наталья Бурлинова, президент НКО «Креативная дипломатия»

В общем и целом, расклад понятен: ненависть к главе российского государства в определенных кругах столь сильна, что те не гнушаются ставить всю страну (и мир заодно) под угрозу нового глобального противостояния. Да, Трамп не оправдал надежд других групп людей на улучшение отношений с Россией. Да, эти отношения стали хуже, хотя, казалось бы, куда уж хуже. Но главное, дно пробито не было, удалось избежать открытого противостояния (например, на Ближнем Востоке). А теперь выясняется, что хуже очень даже может быть… а по дну снизу активнее прочих работают молотками наши собственные сограждане.

Помогите нам материально

Впрочем, возбуждение нашей оппозиции можно объяснить и другими причинами. Коль в Белом доме может смениться хозяин (до официального обнародования итогов говорить утвердительно никак нельзя) – то сменится и внешняя политика США. Больше внимания мировым проблемам – значит, больше финансирования и грантов. А значит, можно попилить бюджет. Не российский, американский, но все же.

Поддержит ли новая команда вместе с Джо Байденом нашу оппозицию не только морально, но и шуршащим долларом? И что тогда стоит ожидать в самой России – неужто какой Майдан сумеют организовать?

Наверное, кто-то и разочаруется, но рискнем предположить, что не случится ровным счетом ничего. Яростная «борьба с ненавистным режимом» будет все так же вестись по большей части в соцсетях да на столичных прогулках по бульварам, когда ковид схлынет. Потому что, если кто думал, что распилы и «грантоедство» - исключительно внутрироссийская черта, тот ошибался.

Тут можно вспомнить Майкла Макфола, посла США в РФ во время президентства демократа Обамы.

Сколько шуток было про «печеньки от Макфола», а оказалось, что вся деятельность по созданию в России экспертных оппозиционных центров силы, НКО и прочего оказалась пшиком. «Гражданин Макфол в его угаре породил все это. Сеть фейковых экспертов, никому не нужных НКО и т.д.», - написала в своем Facebook журналистка Екатерина Винокурова, комментируя слова Макфола о том, что он готов вернуться в Россию.

«Вы стали одним из глупых лоббистов денег под любую российскую оппозицию… Гражданин Макфол, приезжайте. Попробуйте разобраться в России. Иначе Вы будете выглядеть обычным грантососом»

В общем, расходимся, кина не будет. Печалит только одно: уж сколько лет в России нет и не предвидится вменяемой оппозиции. Из чувства реального соперничества с которой чиновники от системных партий будут бегать как ужаленные, стараясь изо всех сил сделать россиянам хорошо.

Которая не будет бегать за печеньками к зарубежным послам, а пойдет к нам, гражданам России, и спросит, чего мы-то сами изволим, и как именно хотим в России жить и с кем. Сейчас оппозиция даже и не пытается.

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19 ноябрь 2020 /
Хочу все знать
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